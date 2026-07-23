Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқда
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени трансфери бўйича ўз қизиқишларини яна бир бор намоён этди. "Қизил иблислар" франциялик футболчини қўлга киритиш борасидаги уринишларини тўхтатгани йўқ ва Мадрид клубига янги сўров билан чиқди. Ушбу трансфер Манчестер клубининг марказий чизиқни тубдан ислоҳ қилиш режасининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед раҳбарияти 26 ёшли футболчини қўлга киритиш учун барча чораларни кўришга тайёр. Клуб мутасаддилари Орельен Чуамени трансфери қандай шартлар асосида амалга ошиши мумкинлигини билиш мақсадида Реал Мадрид билан алоқага чиққан. Манчестерликлар футболчини ҳали Монако сафида тўп суриб юрган вақтларидан буён кузатиб келишмоқда.
Ҳозирда ушбу трансферга бўлган эҳтиёж ҳар қачонгидан ҳам ортган. Гап шундаки, жамоанинг тажрибали таянч ярим ҳимоячиси Касемиро бугун расман Интер Миами клубига кўчиб ўтди. Манчестер Юнайтед айнан Орельен Чуамени сиймосида бразилиялик футболчининг муносиб ўринбосарини ва жамоанинг келгуси йиллардаги ўзагини кўрмоқда.
Мадриднинг рад жавоби ва янги шартномаГарчи Англия гранди катта қизиқиш билдираётган бўлса-да, вазият анча мураккаб. Mundo Deportivo хабарига кўра, Орельен Чуамени ўз келажагини фақат "Қироллик клуби" билан боғламоқчи. Ҳозирча расмий эълон берилмаган бўлса-да, футболчи Мадрид клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган янги шартнома бўйича келишувга эришгани айтилмоқда.
Шунингдек, жамоа ичидаги муҳит ҳам трансферга тўсқинлик қилиши мумкин. Ўтган йилнинг май ойида машғулотлар вақтида Федерико Вальверде билан юзага келган жисмоний тўқнашувдан сўнг, франциялик футболчининг кетиши ҳақида гап-сўзлар болалаган эди. Бироқ ҳар икки футболчи ўзаро тушунмовчиликларни бартараф этган ва клуб раҳбарияти Орельен Чуамени жамоанинг ажралмас қисми эканини таъкидлаган.
Мураббийлар штаби ҳам футболчининг қолишини қатъий талаб қилмоқда. Стратегик жиҳатдан у майдон марказидаги "таянч нуқтаси" сифатида кўрилади. Унинг жисмоний кучи ва техник маҳорати Мадрид клубининг ўйин услубига тўла мос келади. Шу сабабли, Реал Мадрид раҳбарияти 2022-йилда 80 миллион евро эвазига сотиб олинган футболчини қўйиб юбормоқчи эмас.
Орельен Чуамени Мадридга келганидан буён кўплаб совринларни, жумладан, Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 2 та гол ва 2 та голли узатмани амалга оширди. Goal.com нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтеднинг қатъий ҳаракатларига қарамай, Реал Мадрид ўз юлдузини сақлаб қолиш учун барча имкониятларни ишга солади.
…