Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқда

·1·Спорт
Манчестер Юнайтед Реал Мадрид юлдузи Орельен Чуамени учун янги таклиф тайёрламоқда

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Орельен Чуамени трансфери бўйича ўз қизиқишларини яна бир бор намоён этди. "Қизил иблислар" франциялик футболчини қўлга киритиш борасидаги уринишларини тўхтатгани йўқ ва Мадрид клубига янги сўров билан чиқди. Ушбу трансфер Манчестер клубининг марказий чизиқни тубдан ислоҳ қилиш режасининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед раҳбарияти 26 ёшли футболчини қўлга киритиш учун барча чораларни кўришга тайёр. Клуб мутасаддилари Орельен Чуамени трансфери қандай шартлар асосида амалга ошиши мумкинлигини билиш мақсадида Реал Мадрид билан алоқага чиққан. Манчестерликлар футболчини ҳали Монако сафида тўп суриб юрган вақтларидан буён кузатиб келишмоқда.

Ҳозирда ушбу трансферга бўлган эҳтиёж ҳар қачонгидан ҳам ортган. Гап шундаки, жамоанинг тажрибали таянч ярим ҳимоячиси Касемиро бугун расман Интер Миами клубига кўчиб ўтди. Манчестер Юнайтед айнан Орельен Чуамени сиймосида бразилиялик футболчининг муносиб ўринбосарини ва жамоанинг келгуси йиллардаги ўзагини кўрмоқда.

Мадриднинг рад жавоби ва янги шартнома

Гарчи Англия гранди катта қизиқиш билдираётган бўлса-да, вазият анча мураккаб. Mundo Deportivo хабарига кўра, Орельен Чуамени ўз келажагини фақат "Қироллик клуби" билан боғламоқчи. Ҳозирча расмий эълон берилмаган бўлса-да, футболчи Мадрид клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган янги шартнома бўйича келишувга эришгани айтилмоқда.

Шунингдек, жамоа ичидаги муҳит ҳам трансферга тўсқинлик қилиши мумкин. Ўтган йилнинг май ойида машғулотлар вақтида Федерико Вальверде билан юзага келган жисмоний тўқнашувдан сўнг, франциялик футболчининг кетиши ҳақида гап-сўзлар болалаган эди. Бироқ ҳар икки футболчи ўзаро тушунмовчиликларни бартараф этган ва клуб раҳбарияти Орельен Чуамени жамоанинг ажралмас қисми эканини таъкидлаган.

Мураббийлар штаби ҳам футболчининг қолишини қатъий талаб қилмоқда. Стратегик жиҳатдан у майдон марказидаги "таянч нуқтаси" сифатида кўрилади. Унинг жисмоний кучи ва техник маҳорати Мадрид клубининг ўйин услубига тўла мос келади. Шу сабабли, Реал Мадрид раҳбарияти 2022-йилда 80 миллион евро эвазига сотиб олинган футболчини қўйиб юбормоқчи эмас.

Орельен Чуамени Мадридга келганидан буён кўплаб совринларни, жумладан, Ла Лига ва Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 49 та ўйинда майдонга тушиб, 2 та гол ва 2 та голли узатмани амалга оширди. Goal.com нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтеднинг қатъий ҳаракатларига қарамай, Реал Мадрид ўз юлдузини сақлаб қолиш учун барча имкониятларни ишга солади.

Манчестер ЮнайтедРеал МадридОрельен ЧуамениТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55Манчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиМанчестер Сити ўзбекистонлик Абдуқодир Ҳусанов билан шартномани 2031-йилгача узайтирдиБугун, 00:54Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Гусков Анкалаевга қарши жанги ҳақида: «Бу ҳаётимни ўзгартириши мумкин»Бугун, 00:52Рамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришРамазон Темиров мақсадини айтди: Эрцегдан кейин чемпионлик сари юришБугун, 00:49Эрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишЭрцег Темировдан хавфни тан олди: режаси сўнгги раундларгача чўзишБугун, 00:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"