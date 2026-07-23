СоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олди
Дунёга машҳур СоундCloud мусиқий сервиси мустақил санъаткорлар учун мўлжалланган Нина Протокол марказлашмаган платформасини харид қилганини расман эълон қилди. Ушбу келишув СоундCloud учун 2022-йилда сунъий интеллектга асосланган Мусиио компаниясини сотиб олганидан бери амалга оширилган биринчи йирик битим бўлди. Мазкур қадам платформанинг нафақат мусиқа хостинги, балки мустақил ижрочилар учун кенг кўламли экотизимга айланиш борасидаги стратегиясини янада мустаҳкамлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Нина Протокол 2021-йилда мустақил мусиқачилар Джек Каллахан, Майк Поллард ва Эрик Фарбер томонидан асос солинган эди. Платформанинг ўзига хослиги шунда эдики, у санъаткорларга ўз ижод намуналарини мухлисларга тўғридан-тўғри сотиш ва тушумнинг 100 фоизини ўзида сақлаб қолиш имконини берган. Бироқ, жорий йилнинг май ойида платформа барқарор бизнес моделини ярата олмагани сабабли ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган эди.
Мустақил ижодкорлар учун янги имкониятларСоундCloud раҳбарияти Нина Протокол лойиҳасининг барча технологик ва интеллектуал бойликларини, жумладан, унинг таҳририят архиви ва ўзига хос “турлар харитаси” (генре мап)ни ўз тасарруфига олади. Бу эса янги чиқаётган санъаткорларни кашф этиш ва уларнинг ижодини кенгроқ аудиторияга етказишда муҳим рол ўйнайди. TechCrunch ва бошқа нуфузли нашрлар хабарига кўра, битимнинг молиявий тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.
СоундCloud бош директори Элиаҳ Сетоннинг таъкидлашича, Нина жамоаси мустақил ижодкорлар ва жамоаларни биринчи ўринга қўядиган ажойиб платформа яратган. “Бизнинг мақсадимиз улар яратган қадриятларни сақлаб қолган ҳолда, ижодкорларга мухлислар билан янада яқинроқ алоқа ўрнатиш ва барқарор карьера қуриш учун янги воситаларни тақдим этишдир”, — дейди компания раҳбари.
Нина Протокол технологик жиҳатдан Solana блокчейнига асосланган бўлиб, транзакцияларнинг тез ва арзонлигини таъминлаган. Шунингдек, маълумотларни марказлашмаган ҳолда сақлаш учун Арвеаве тизимидан фойдаланилган. Эндиликда ушбу технологик ечимлар ва контент СоундCloud платформасига интеграция қилинади. Бу эса Ўзбекистондаги каби мустақил ва ёш ижодкорлар учун ҳам глобал майдонда ўз ўрнини топишда қўшимча имконият яратиши мумкин.
Ижодкорларни кўчириш ва қўллаб-қувватлашСоундCloud собиқ Нина фойдаланувчилари учун махсус миграция воситасини ишга туширган. Бу восита ёрдамида санъаткорлар ўз ишларини янги платформага осонлик билан кўчириб ўтказишлари мумкин. Бундан ташқари, ушбу ижодкорларга йил якунига қадар бепул СоундCloud Артист обунаси тақдим этилади. Ушбу пакет қуйидаги имкониятларни ўз ичига олади:
- Ижод намуналарини монетизация қилиш (даромад олиш) функциялари;
- Audiторияни кенгайтириш учун илғор таҳлилий воситалар;
- Мусиқаларни барча асосий стриминг хизматларига тарқатиш имконияти.
…