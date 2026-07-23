СоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олди

·0·Техно
СоундCloud мустақил ижрочилар учун мўлжалланган Нина Протокол платформасини сотиб олди

Дунёга машҳур СоундCloud мусиқий сервиси мустақил санъаткорлар учун мўлжалланган Нина Протокол марказлашмаган платформасини харид қилганини расман эълон қилди. Ушбу келишув СоундCloud учун 2022-йилда сунъий интеллектга асосланган Мусиио компаниясини сотиб олганидан бери амалга оширилган биринчи йирик битим бўлди. Мазкур қадам платформанинг нафақат мусиқа хостинги, балки мустақил ижрочилар учун кенг кўламли экотизимга айланиш борасидаги стратегиясини янада мустаҳкамлайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Нина Протокол 2021-йилда мустақил мусиқачилар Джек Каллахан, Майк Поллард ва Эрик Фарбер томонидан асос солинган эди. Платформанинг ўзига хослиги шунда эдики, у санъаткорларга ўз ижод намуналарини мухлисларга тўғридан-тўғри сотиш ва тушумнинг 100 фоизини ўзида сақлаб қолиш имконини берган. Бироқ, жорий йилнинг май ойида платформа барқарор бизнес моделини ярата олмагани сабабли ўз фаолиятини тўхтатишга мажбур бўлган эди.

Мустақил ижодкорлар учун янги имкониятлар

СоундCloud раҳбарияти Нина Протокол лойиҳасининг барча технологик ва интеллектуал бойликларини, жумладан, унинг таҳририят архиви ва ўзига хос “турлар харитаси” (генре мап)ни ўз тасарруфига олади. Бу эса янги чиқаётган санъаткорларни кашф этиш ва уларнинг ижодини кенгроқ аудиторияга етказишда муҳим рол ўйнайди. TechCrunch ва бошқа нуфузли нашрлар хабарига кўра, битимнинг молиявий тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.

СоундCloud бош директори Элиаҳ Сетоннинг таъкидлашича, Нина жамоаси мустақил ижодкорлар ва жамоаларни биринчи ўринга қўядиган ажойиб платформа яратган. “Бизнинг мақсадимиз улар яратган қадриятларни сақлаб қолган ҳолда, ижодкорларга мухлислар билан янада яқинроқ алоқа ўрнатиш ва барқарор карьера қуриш учун янги воситаларни тақдим этишдир”, — дейди компания раҳбари.

Нина Протокол технологик жиҳатдан Solana блокчейнига асосланган бўлиб, транзакцияларнинг тез ва арзонлигини таъминлаган. Шунингдек, маълумотларни марказлашмаган ҳолда сақлаш учун Арвеаве тизимидан фойдаланилган. Эндиликда ушбу технологик ечимлар ва контент СоундCloud платформасига интеграция қилинади. Бу эса Ўзбекистондаги каби мустақил ва ёш ижодкорлар учун ҳам глобал майдонда ўз ўрнини топишда қўшимча имконият яратиши мумкин.

Ижодкорларни кўчириш ва қўллаб-қувватлаш

СоундCloud собиқ Нина фойдаланувчилари учун махсус миграция воситасини ишга туширган. Бу восита ёрдамида санъаткорлар ўз ишларини янги платформага осонлик билан кўчириб ўтказишлари мумкин. Бундан ташқари, ушбу ижодкорларга йил якунига қадар бепул СоундCloud Артист обунаси тақдим этилади. Ушбу пакет қуйидаги имкониятларни ўз ичига олади:

  • Ижод намуналарини монетизация қилиш (даромад олиш) функциялари;
  • Audiторияни кенгайтириш учун илғор таҳлилий воситалар;
  • Мусиқаларни барча асосий стриминг хизматларига тарқатиш имконияти.
Ушбу келишув СоундCloud платформасининг Spotify ёки Apple Мусик каби гигантлар билан рақобатда ўзининг “мустақил ижодкорлар макони” сифатидаги мавқеини сақлаб қолишга интилаётганидан далолат беради. Келгусида Нина Протокол асосидаги технологиялар платформада қандай кўриниш олиши кўпчилик мутахассислар ва мусиқа ихлосмандлари диққат марказида бўлиб қолмоқда.

СоундCloudНина ПротоколМусиқаТехнологияБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариSamsung илк бор кремний-углеродли аккумуляторлардан фойдаланди: Янги технология имкониятлариБугун, 00:57Сунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланадиСунъий интеллект пойгаси: АҚШ электр энергиясининг 20 фоизи маълумотлар марказларига сарфланадиБугун, 00:24OpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиOpenAI хатоси сабабли сунъий интеллект Hugging Face платформасини бузиб кирдиБугун, 00:20Сунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиСунъий интеллект пойгасида янги етакчи: Anthropic компаниясининг мислсиз ўсишиКеча, 23:59Травис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиТравис Каланикк асос солган Атоms стартапи 1,7 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиКеча, 23:54Хитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиХитой коинотда инқилоб қилмоқчи: Гравитй-2 кўп марта ишлатиладиган энг кучли ракетага айланадиКеча, 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда