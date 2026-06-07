Савио фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида давом эттириши мумкин
Европа футболида янги мавсумга ҳозирлик кўриш ва таркибни кучайтириш ишлари аллақачон бошланиб кетди. Англия Премьер-лигаси грандлари ўртасидаги трансфер кураши эса кун сайин янги палласига кирмоқда. Бу сафарги диққат марказида «Манчестер Сити»нинг иқтидорли ва чаққон бразилиялик қанот ҳужумчиси Савио турибди. Бразилиянинг нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири ҳисобланган O Globo тарқатган сўнгги хабарларга кўра, ёш вингер фаолиятини Лондоннинг «Тоттенхэм» клубида бошлашга жуда яқин турибди.
Ушбу трансфернинг кун тартибига чиқишига «шпорлар»нинг мураббийлик курсисидаги катта ўзгариш бош омил бўлди.
Де Дзерби омили ва дастлабки музокаралар
Лондон клубининг янги бош мураббийи этиб тайинланган Роберто Де Дзерби жамоани тубдан ислоҳ қилишга киришган. Ҳужумкор ва жозибадор футбол тарафдори бўлган италиялик мутахассис «Тоттенхэм» раҳбарияти олдига қўйган бош трансфер мақсадларидан бири сифатида айнан Савиони танлаган.
Айни пайтда икки томон вакиллари ўртасидаги дастлабки музокаралар старт олган бўлиб, жараён изчил давом этмоқда. Бироқ бу келишув молиявий жиҳатдан осон кечмаслиги аниқ:
«Шаҳарликлар»нинг баҳоси: Трансфер бозори экспертларининг таъкидлашича, «Манчестер Сити» раҳбарияти 22 ёшли футболчисини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас ва у учун камида 70 миллион евро талаб қилмоқда.
Футболчининг хоҳиши: Энг муҳими, Савионинг ўзи ҳам Лондон клубига ўтишга қарши эмас. Манбаларнинг ёзишича, бразилиялик футболчи Хосеп Гвардиола қўл остида захирада қолиб кетишдан чарчаган ва мунтазам равишда асосий таркибда, доимий ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида «шпорлар» сафига қўшилишга тайёр турибди.
Савионинг якунланган мавсумдаги статистикаси
Бразилиялик вингернинг якунига етган 2025-2026 йилги мавсумда «Манчестер Сити» таркибида кўрсатган натижалари унинг юқори салоҳиятга эга эканлигини исботлайди. Унинг кўрсаткичлари қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда акс этган:
Кўрсаткич тури
Мавсум давомидаги натижа
Умумий шартнома ҳолати
Жами учрашувлар
36 та ўйин
Барча мусобақаларда асосан захирадан майдонга тушиб, фаол ҳаракат қилди.
Урилган голлар
4 та гол
Муҳим паллаларда рақиб дарвозасини ишғол эта олди.
Голли узатмалар
3 та ассист
Шерикларига голли вазиятлар яратишда кўмаклашди.
Амалдаги мажбурият
2031 йилгача
«Шаҳарликлар» билан узоқ муддатли шартномага эга, бу эса трансфер нархи баландлигини таъминлайди.
Замин шарҳи: Роберто Де Дзербининг «Тоттенхэм» бошқарувига келиши Лондон клуби учун жуда катта ютуқдир. Италиялик мутахассис "Брайтон"да ёш иқтидорларни қандай қилиб жаҳон даражасидаги юлдузга айлантиришини амалда исботлаган. Савиодек техник жиҳатдан кучли ва тезкор футболчи Де Дзербининг ҳужумкор тактикаси учун идеал номзод ҳисобланади. Пеп Гвардиола таркибидаги рақобат туфайли кам ўйин амалиётига эга бўлаётган бразилиялик учун «Тоттенхэм» янги парвоз майдонига айланиши ҳеч гап эмас. Тўғри, 70 миллион евро кичик маблағ эмас, аммо Лондон клуби келаси мавсумда юқори чўққиларни кўзлаётган бўлса, бундай трансферга маблағ аямаслиги лозим. Кузатамиз, музокаралар ёзнинг энг қизиқарли воқеаларидан бири бўлишга ваъда бермоқда.
Англия Премьер-лигасидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, «Тоттенхэм» ва «Манчестер Сити» лагерларидан эксклюзив инсайдлар ҳамда дунё футболига оид энг қайноқ мақолаларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…