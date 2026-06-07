Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритди

·1·Спорт
Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритди

Италия пойтахти Рим шаҳрида спорт оламининг энг нуфузли мусобақаларидан бири бўлган Таэквондо WT бўйича нуфузли Гран-при баҳслари қизғин паллада давом этмоқда. Дунёнинг энг сара ва кучли даян усталари жам бўлган ушбу йирик турнирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари ҳам юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб, мухлисларимизни хушнуд этишда давом этишмоқда.

6 июнь куни бўлиб ўтган шиддатли ва муросасиз жанглар терма жамоамиз учун муваффақиятли якунланди. Даянга чиққан икки нафар умидли спортчимиз кучли рақибларига қарши мардонавор курашиб, шоҳсупага кўтарилишга муяссар бўлдилар.

Терма жамоамиз аъзоларининг мазкур мусобақада қайд этган натижалари ва эришган муваффақиятлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишишингиз мумкин:

РИМ ГРАН-ПРИСИДАГИ СОВРИНДОРЛАРИМИЗ ВА УЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Спикер / Спортчи

Вазн тоифаси

Мусобақадаги иштироки ва эришган натижаси

Нажмиддин Қосимҳожиев

-68 кг вазн тоифаси

Тезкор ва техник устунликлари эвазига ярим финал босқичигача етиб борди ва бронза медалига эга чиқди.

Марат Мавлонов

+80 кг (оғир вазн)

Энг сара полвонлар билан кечган кескин баҳсларда ярим финалгача етиб келиб, бронза медалини нақд қилди.

Ҳар икки маҳоратли спортчимиз турнир давомида ўзларининг бор куч ва салоҳиятларини намойиш этиб, Рим даянида Ўзбекистон байроғини баланд кўтаришди.

Мухлислар ардоғидаги янги ғалабалар

Ўзбекистон таэквондо мактаби сўнгги йилларда дунё миқёсида ўз сўзини айта оладиган қудратли жамоалардан бирига айланиб улгурди. Римдаги Foro Italico мажмуасида ўтаётган ушбу Гран-при баҳслари нафақат совринли ўринлар, балки спортчиларимизнинг халқаро рейтинг очколарини сезиларли даражада мустаҳкамлаш учун ҳам хизмат қилади. Йигитларимизнинг ярим финал остонасигача бўлган йўлда кўрсатган жасорати ва иродаси барча юртдошларимизга чексиз ғурур бағишлади.

Замин шарҳи: Нажмиддин Қосимҳожиев ва Марат Мавлоновнинг Рим Гран-присида қўлга киритган бронза медаллари — бу ўзбек таэквондосининг тўғри йўлдан кетаётгани, янги номлар ва ёш истеъдодлар катта саҳнага чиқиб келаётганининг яққол исботидир. Гран-при мақомидаги мусобақаларда оддий рақибларнинг ўзи бўлмайди, бу ерда ҳар бир раунд, ҳар бир зарба олтинга тенг. Ҳамюртларимизнинг ушбу зафари кейинги йирик мусобақалар, хусусан, олдинда турган нуфузли турнирлар учун ажойиб пойдевор ва руҳий далда бўлиши шубҳасиз. Биз вакилларимизни ушбу муваффақият билан чин қалбдан муборакбод этамиз ва келгуси баҳсларда бундан-да юқори марраларни — олтин медалларни забт этишларини тилаб қоламиз! Офарин, йигитлар!

Таэквондо бўйича миллий терма жамоамизнинг халқаро майдонлардаги ютуқлари, Рим кундаликлари ва ўзбек спортига оид энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиРоналду спорт тарихида мисли кўрилмаган молиявий рекорд ўрнатдиБугун, 15:52Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)