Таэквондочиларимиз Рим Гран-присида 2 та бронза медалини қўлга киритди
Италия пойтахти Рим шаҳрида спорт оламининг энг нуфузли мусобақаларидан бири бўлган Таэквондо WT бўйича нуфузли Гран-при баҳслари қизғин паллада давом этмоқда. Дунёнинг энг сара ва кучли даян усталари жам бўлган ушбу йирик турнирда Ўзбекистон миллий терма жамоаси вакиллари ҳам юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб, мухлисларимизни хушнуд этишда давом этишмоқда.
6 июнь куни бўлиб ўтган шиддатли ва муросасиз жанглар терма жамоамиз учун муваффақиятли якунланди. Даянга чиққан икки нафар умидли спортчимиз кучли рақибларига қарши мардонавор курашиб, шоҳсупага кўтарилишга муяссар бўлдилар.
Терма жамоамиз аъзоларининг мазкур мусобақада қайд этган натижалари ва эришган муваффақиятлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишишингиз мумкин:
РИМ ГРАН-ПРИСИДАГИ СОВРИНДОРЛАРИМИЗ ВА УЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ
Спикер / Спортчи
Вазн тоифаси
Мусобақадаги иштироки ва эришган натижаси
Нажмиддин Қосимҳожиев
-68 кг вазн тоифаси
Тезкор ва техник устунликлари эвазига ярим финал босқичигача етиб борди ва бронза медалига эга чиқди.
Марат Мавлонов
+80 кг (оғир вазн)
Энг сара полвонлар билан кечган кескин баҳсларда ярим финалгача етиб келиб, бронза медалини нақд қилди.
Ҳар икки маҳоратли спортчимиз турнир давомида ўзларининг бор куч ва салоҳиятларини намойиш этиб, Рим даянида Ўзбекистон байроғини баланд кўтаришди.
Мухлислар ардоғидаги янги ғалабалар
Ўзбекистон таэквондо мактаби сўнгги йилларда дунё миқёсида ўз сўзини айта оладиган қудратли жамоалардан бирига айланиб улгурди. Римдаги Foro Italico мажмуасида ўтаётган ушбу Гран-при баҳслари нафақат совринли ўринлар, балки спортчиларимизнинг халқаро рейтинг очколарини сезиларли даражада мустаҳкамлаш учун ҳам хизмат қилади. Йигитларимизнинг ярим финал остонасигача бўлган йўлда кўрсатган жасорати ва иродаси барча юртдошларимизга чексиз ғурур бағишлади.
Замин шарҳи: Нажмиддин Қосимҳожиев ва Марат Мавлоновнинг Рим Гран-присида қўлга киритган бронза медаллари — бу ўзбек таэквондосининг тўғри йўлдан кетаётгани, янги номлар ва ёш истеъдодлар катта саҳнага чиқиб келаётганининг яққол исботидир. Гран-при мақомидаги мусобақаларда оддий рақибларнинг ўзи бўлмайди, бу ерда ҳар бир раунд, ҳар бир зарба олтинга тенг. Ҳамюртларимизнинг ушбу зафари кейинги йирик мусобақалар, хусусан, олдинда турган нуфузли турнирлар учун ажойиб пойдевор ва руҳий далда бўлиши шубҳасиз. Биз вакилларимизни ушбу муваффақият билан чин қалбдан муборакбод этамиз ва келгуси баҳсларда бундан-да юқори марраларни — олтин медалларни забт этишларини тилаб қоламиз! Офарин, йигитлар!
Таэквондо бўйича миллий терма жамоамизнинг халқаро майдонлардаги ютуқлари, Рим кундаликлари ва ўзбек спортига оид энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…