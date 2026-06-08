Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?
Футбол олами катта ҳаяжон билан кутаётган, АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган 2026 йилги Жаҳон чемпионатига ҳам оз вақт қолмоқда. «Реал Мадрид» клуби ҳамда Франция миллий терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Килиан Мбаппе бўлажак дунё биринчилигида ким энг кўп гол уриши борасида ўз тахминларини ўзига хос тарзда баён қилди.
Амалдаги чемпион — Аргентина унвонини ҳимоя қиладиган ушбу йирик турнир олдидан Мбаппе The Touchline нашрига берган блиц-интервьюсида бир қатор юлдуз футболчилар ўртасида танлов ўтказди. Қуйида франциялик тўпурарнинг кутилган ва кутилмаган жавоблари билан танишишингиз мумкин:
— Ямал ёки Ҳоланд? — Ямал.
— Ямал ёки Винисиус? — Винисиус.
— Винисиус ёки Кейн? — Винисиус.
— Винисиус ёки Месси? — Месси.
— Месси ёки Криштиану Роналду? — Криштиану.
— Криштиану ёки Мбаппе? — Мен!
Кўриб турганингиздек, Мбаппе аввалига ўз жамоадоши Винисиусни ёш иқтидор Ламин Ямал ва Ҳарри Кейндан устун қўйган бўлса-да, барибир Лионель Месси ва Криштиану Роналду феноменини юқори баҳолади. Бироқ энг сўнгги финал саволида у ўзининг юксак ишончи ва чемпионлик характерини намойиш этиб, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг мутлақ тўпурари айнан ўзи бўлишини қатъий таъкидлади.
…