Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?

·43·Спорт
Мбаппе Жаҳон чемпионати-2026 тўпурарлигини кимга раво кўрди?

Футбол олами катта ҳаяжон билан кутаётган, АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қиладиган 2026 йилги Жаҳон чемпионатига ҳам оз вақт қолмоқда. «Реал Мадрид» клуби ҳамда Франция миллий терма жамоасининг етакчи ҳужумчиси Килиан Мбаппе бўлажак дунё биринчилигида ким энг кўп гол уриши борасида ўз тахминларини ўзига хос тарзда баён қилди.

Амалдаги чемпион — Аргентина унвонини ҳимоя қиладиган ушбу йирик турнир олдидан Мбаппе The Touchline нашрига берган блиц-интервьюсида бир қатор юлдуз футболчилар ўртасида танлов ўтказди. Қуйида франциялик тўпурарнинг кутилган ва кутилмаган жавоблари билан танишишингиз мумкин:

— Ямал ёки Ҳоланд? — Ямал.

— Ямал ёки Винисиус? — Винисиус.

— Винисиус ёки Кейн? — Винисиус.

— Винисиус ёки Месси? — Месси.

— Месси ёки Криштиану Роналду? — Криштиану.

— Криштиану ёки Мбаппе? — Мен!

Кўриб турганингиздек, Мбаппе аввалига ўз жамоадоши Винисиусни ёш иқтидор Ламин Ямал ва Ҳарри Кейндан устун қўйган бўлса-да, барибир Лионель Месси ва Криштиану Роналду феноменини юқори баҳолади. Бироқ энг сўнгги финал саволида у ўзининг юксак ишончи ва чемпионлик характерини намойиш этиб, 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг мутлақ тўпурари айнан ўзи бўлишини қатъий таъкидлади.

Килиан МбаппеРеал МадридЛионель МессиКриштиану РоналдуАргентина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиАлйсса Томпсон Челси сафидаги дебют мавсуми ҳақида гапирдиБугун, 15:52Роберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаРоберто Манчини яна Италия миллий терма жамоаси бошқарувига қайтмоқдаБугун, 15:37Реал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаРеал Мадрид афсонаси Жозе Моуринью мураббийлар штабига қўшилмоқдаБугун, 15:35Де ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиДе ла Фуенте Гави ва Родри ўртасидаги тўқнашувга муносабат билдирдиБугун, 15:16Реал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаРеал Мадрид Барселонани унвонларидан маҳрум қилишни талаб қилмоқдаБугун, 15:16Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Куман Нидерландия ва Ўзбекистоннинг ноодатий ўйинлари сирини очди...Бугун, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)