FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкин
FIFA ташкилоти Франция терма жамоаси ҳамда Реал Мадрид ва Челси клубларининг собиқ ярим ҳимоячиси Лассана Диарра билан узоқ давом этган ҳуқуқий низони якунлаш бўйича расмий келишувга эришди. Ушбу низо глобал трансфер тизимини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган суд қароридан сўнг ҳал қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Душанба куни FIFA Арсенал, Челси ва Реал Мадрид каби жамоаларда тўп сурган Диарра билан барча ҳуқуқий масалалар ёпилганини тасдиқлади. Мазкур иш Европа Иттифоқи суди (КЖEУ) ўтган йили FIFA қоидаларини иттифоқ қонунчилигига зид деб топганидан сўнг футбол оламининг диққат марказида турган эди.
Лассана Диарра FIFA ва Белгия футбол ассоциациясидан 65 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилган эди. Европа олий суди октябрь ойида FIFAнинг амалдаги трансфер қоидалари меҳнат қонунчилиги ва иттифоқ ҳудудида эркин ҳаракатланиш ҳуқуқини бузади деган хулосага келган эди.
Ушбу можаро 2014-йилда, Диарра Россиянинг Локомотив Москва клуби билан тўрт йиллик шартномасини бир йилдан сўнг бекор қилганидан бошланган. Ўшанда FIFA футболчини "асоссиз сабаб" билан шартномани бузганликда айблаб, 10 миллион евро жаримага тортган эди. Бу ҳолат футболчининг янги жамоа топишига тўсқинлик қилган, чунки янги клублар ушбу жарима учун жавобгар бўлишдан қўрқишган.
FIFA ўз баёнотида Лассана Диарра билан барча суд жараёнлари тўхтатилганини маълум қилди. Бироқ, ташкилот бу келишув ўз айбини тан олишни англатмаслигини алоҳида таъкидлади. FIFA бошқа футболчилар ҳам шундай компенсация талаб қилиб чиқишининг олдини олиш учун ушбу ишни тезроқ ёпишга ҳаракат қилди.
…