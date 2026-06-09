FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкин

·0·Спорт
FIFA Лассана Диарра билан келишувга эришди: Трансфер тизими ўзгариши мумкин

FIFA ташкилоти Франция терма жамоаси ҳамда Реал Мадрид ва Челси клубларининг собиқ ярим ҳимоячиси Лассана Диарра билан узоқ давом этган ҳуқуқий низони якунлаш бўйича расмий келишувга эришди. Ушбу низо глобал трансфер тизимини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин бўлган суд қароридан сўнг ҳал қилинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Душанба куни FIFA Арсенал, Челси ва Реал Мадрид каби жамоаларда тўп сурган Диарра билан барча ҳуқуқий масалалар ёпилганини тасдиқлади. Мазкур иш Европа Иттифоқи суди (КЖEУ) ўтган йили FIFA қоидаларини иттифоқ қонунчилигига зид деб топганидан сўнг футбол оламининг диққат марказида турган эди.

Лассана Диарра FIFA ва Белгия футбол ассоциациясидан 65 миллион евро миқдорида товон пули талаб қилган эди. Европа олий суди октябрь ойида FIFAнинг амалдаги трансфер қоидалари меҳнат қонунчилиги ва иттифоқ ҳудудида эркин ҳаракатланиш ҳуқуқини бузади деган хулосага келган эди.

Ушбу можаро 2014-йилда, Диарра Россиянинг Локомотив Москва клуби билан тўрт йиллик шартномасини бир йилдан сўнг бекор қилганидан бошланган. Ўшанда FIFA футболчини "асоссиз сабаб" билан шартномани бузганликда айблаб, 10 миллион евро жаримага тортган эди. Бу ҳолат футболчининг янги жамоа топишига тўсқинлик қилган, чунки янги клублар ушбу жарима учун жавобгар бўлишдан қўрқишган.

FIFA ўз баёнотида Лассана Диарра билан барча суд жараёнлари тўхтатилганини маълум қилди. Бироқ, ташкилот бу келишув ўз айбини тан олишни англатмаслигини алоҳида таъкидлади. FIFA бошқа футболчилар ҳам шундай компенсация талаб қилиб чиқишининг олдини олиш учун ушбу ишни тезроқ ёпишга ҳаракат қилди.

FIFAЛассана ДиарраРеал МадридТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиНеймар 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан янги кўринишда намоён бўлдиБугун, 20:11Ўзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиЎзбекистон олимпия терма жамоаси АҚШ устидан ғалаба қозондиБугун, 19:52Перес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиПерес «Челси» юлдузи Энцо Фернандес трансферини амалга оширмоқчиКеча, 18:41Жозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиЖозе Моуриньо «Реал» клуби ҳимоясини тубдан ислоҳ қилмоқчиКеча, 18:04Нидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиНидерландия Ўзбекистонга қарши асосий таркибини расман эълон қилдиКеча, 17:58Нидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиНидерландияга қарши ўйинда Ўзбекистоннинг асосий таркиби маълум бўлдиКеча, 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)