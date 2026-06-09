Майкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирди
Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Европанинг энг қудратли терма жамоалари ўз таркибларини сўнгги бор жиддий синовдан ўтказишда давом этмоқда. Хусусан, дунё футболи грандларидан бири ҳисобланган Франция миллий терма жамоаси навбатдаги назорат баҳсида Шимолий Ирландия вакилларига қарши майдонга тушди. Тажрибали мутахассис Дидье Дешам бошчилигидаги «учранглилар» ўз мухлислари кўз ўнгида намунали ва шиддатли ўйин намойиш этиб, рақиблари устидан 3:1 ҳисобидаги ишончли ва ҳаққоний ғалабани расмийлаштиришди.
Мазкур учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамони ва кашфиёти сифатида иқтидорли ҳужумчи Майкл Олисе эътироф этилмоқда. Рақиб мудофаасини чил-парчин қилган футболчи ўйинда даҳшатли ҳет-трик қайд этиб, ғалабани таъминлади. Олисе учрашувнинг 43, 49 ва 75-дақиқаларида Шимолий Ирландия дарвозасини аниқ нишонга олиб, маҳоратини намойиш этди. Меҳмонларнинг бу голларга қайтарган ягона жавоби эса 64-дақиқада Келли томонидан киритилди, бироқ бу гол баҳс тақдирини ўзгартиришга ожизлик қилди.
Дидье Дешам ушбу учрашувда бўлажак мундиалда асосий юқори натижаларни кўзлаётган қудратли таркибни майдонга туширди. Учрашувда дастлабки дақиқалардан қуйидаги футболчилар яшил майдонда ҳаракат қилишди: Менян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабио, Олисе, Дембеле, Дуэ ва жамоа сардори Килиан Мбаппе. Ҳар бир чизиқда намойиш этилган юқори босим ва чиройли комбинациялар францияликларнинг турнирга мукаммал спорт формасида етиб келганидан далолат бермоқда.
Ўртоқлик ўйини
Франция – Шимолий Ирландия 3:1
Голлар: Олисе 43, 49, 75 – Келли 64
Франция: Менян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабио, Олисе, Дембеле, Дуэ, Мбаппе.
Франция миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги улуғвор юришлари, Майкл Олисенинг янги мавсумдаги кашфиётлари ва жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…