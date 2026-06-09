Майкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирди

·0·Спорт
Майкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирди

Жаҳон чемпионати бошланиши арафасида Европанинг энг қудратли терма жамоалари ўз таркибларини сўнгги бор жиддий синовдан ўтказишда давом этмоқда. Хусусан, дунё футболи грандларидан бири ҳисобланган Франция миллий терма жамоаси навбатдаги назорат баҳсида Шимолий Ирландия вакилларига қарши майдонга тушди. Тажрибали мутахассис Дидье Дешам бошчилигидаги «учранглилар» ўз мухлислари кўз ўнгида намунали ва шиддатли ўйин намойиш этиб, рақиблари устидан 3:1 ҳисобидаги ишончли ва ҳаққоний ғалабани расмийлаштиришди.

Мазкур учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамони ва кашфиёти сифатида иқтидорли ҳужумчи Майкл Олисе эътироф этилмоқда. Рақиб мудофаасини чил-парчин қилган футболчи ўйинда даҳшатли ҳет-трик қайд этиб, ғалабани таъминлади. Олисе учрашувнинг 43, 49 ва 75-дақиқаларида Шимолий Ирландия дарвозасини аниқ нишонга олиб, маҳоратини намойиш этди. Меҳмонларнинг бу голларга қайтарган ягона жавоби эса 64-дақиқада Келли томонидан киритилди, бироқ бу гол баҳс тақдирини ўзгартиришга ожизлик қилди.

Дидье Дешам ушбу учрашувда бўлажак мундиалда асосий юқори натижаларни кўзлаётган қудратли таркибни майдонга туширди. Учрашувда дастлабки дақиқалардан қуйидаги футболчилар яшил майдонда ҳаракат қилишди: Менян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабио, Олисе, Дембеле, Дуэ ва жамоа сардори Килиан Мбаппе. Ҳар бир чизиқда намойиш этилган юқори босим ва чиройли комбинациялар францияликларнинг турнирга мукаммал спорт формасида етиб келганидан далолат бермоқда.

Ўртоқлик ўйини
Франция – Шимолий Ирландия 3:1
Голлар: Олисе 43, 49, 75 – Келли 64
Франция: Менян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Чуамени, Рабио, Олисе, Дембеле, Дуэ, Мбаппе.

Франция миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги улуғвор юришлари, Майкл Олисенинг янги мавсумдаги кашфиётлари ва жаҳон футболининг энг сўнгги эксклюзив хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Каннаваро Нидерландияга қарши баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдирди...Каннаваро Нидерландияга қарши баҳсдан сўнг ўз фикрларини билдирди...Бугун, 04:59Юрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлдиЮрриен Тимбер жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юборадиган бўлдиБугун, 04:26Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия устидан тарихий ғалаба қозонди...Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландия устидан тарихий ғалаба қозонди...Бугун, 04:23Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?Абдуқодир Ҳусанов Нидерландияга қарши ўйинда қандай баҳоланди?Бугун, 21:03Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 21:00Ламине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиЛамине Ямал нима учун Олтин тўпни юта олмагани у учун фойдали бўлганини айтдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)