«Реал» Родрининг трансфери устида иш бошлади...

·50·Спорт
«Реал» Родрининг трансфери устида иш бошлади...

«Реал Мадрид» «Манчестер Сити» ярим ҳимоячиси Родрини ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда. The Athletic журналисти Давид Орнштейннинг хабар беришича, мадридликлар испаниялик футболчи трансфери бўйича дастлабки ишларни бошлаб юборган.

Ҳозирча икки клуб ўртасида расмий музокаралар ўтказилмаган. Шунга қарамай, «Реал» раҳбарияти келишувга эришиш имкониятини юқори баҳолаётгани айтилмоқда.

«Реал» трансферни шу ёзда амалга оширмоқчи

Давид Орнштейн ва Марио Кортегана тайёрлаган материалга кўра, «Реал Мадрид» Родрини узоқ муддатли режа эмас, балки жорий ёзги трансфер ойнасидаёқ қўлга киритишни мақсад қилган.

Мадрид клуби ҳозирча «Манчестер Сити»га расмий таклиф юбормаган. Томонлар ўртасида трансфер қиймати ёки шартлари бўйича музокаралар бошлангани ҳам маълум қилинмаган.

Бироқ манба «Реал» ушбу трансферни амалга ошириш мумкинлигига жиддий ишонч билдираётганини таъкидлаган.

«Манчестер Сити» Родрини қўйиб юбормоқчи эмас

Манчестер клуби эса асосий ярим ҳимоячиларидан бирини жамоада сақлаб қолиш ниятида.

Хабарга кўра, «Сити» раҳбарияти Родри янги шартнома имзолаш-имзоламаслигидан қатъи назар, келаси мавсумда ҳам жамоада қолишига умид қилмоқда.

Бу эса «Реал» учун трансфер музокараларини анча мураккаблаштириши мумкин. Чунки футболчининг амалдаги битими ҳали яна бир мавсумдан ортиқ муддатга эга.

Родрининг шартномаси қачон тугайди?

Испания терма жамоаси сардорининг «Манчестер Сити» билан шартномаси 2027 йил июнига қадар амал қилади.

Асосий маълумот

Тафсилот

Футболчи

Родри

Амалдаги клуби

«Манчестер Сити»

Қизиқиш билдираётган клуб

«Реал Мадрид»

Шартнома муддати

2027 йил июнигача

Расмий музокаралар

Ҳали бошланмаган

Шу сабаб «Манчестер Сити» музокараларда кучли позицияга эга бўлиб турибди ва футболчини сотишга мажбур эмас.

Нега «Реал» айнан Родрини танлади?

Родри марказий ярим ҳимояда ўйин суръатини бошқариши, ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлаши билан ажралиб туради.

Унинг Испания терма жамоаси сардори экани ҳам футболчининг етакчилик фазилатларини кўрсатади. «Реал» эса тажрибали ва юқори савиядаги ярим ҳимоячи орқали марказий чизиқни янада кучайтиришни кўзлаётган бўлиши мумкин.

Бироқ трансфернинг молиявий шартлари, Родрининг шахсий позицияси ва «Манчестер Сити»нинг эҳтимолий нархи ҳозирча очиқланмаган.

Ҳал қилувчи музокаралар ҳали олдинда

Айни пайтда Родрининг «Реал»га ўтиши фақат мадридликларнинг қизиқиши ва трансфер устидаги дастлабки ишлар босқичида турибди.

Расмий таклиф, клублар ўртасидаги музокаралар ва футболчининг қарори ушбу трансфер тақдирини белгилаб беради. «Манчестер Сити» уни сақлаб қолишга бел боғлагани учун келишувга эришиш осон бўлмаслиги кутилмоқда.

Сизнингча, Родри «Реал Мадрид» ярим ҳимояси учун энг тўғри танловми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди