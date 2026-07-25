«Реал» Родрининг трансфери устида иш бошлади...
«Реал Мадрид» «Манчестер Сити» ярим ҳимоячиси Родрини ёзги трансфер ойнасида ўз сафига қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда. The Athletic журналисти Давид Орнштейннинг хабар беришича, мадридликлар испаниялик футболчи трансфери бўйича дастлабки ишларни бошлаб юборган.
Ҳозирча икки клуб ўртасида расмий музокаралар ўтказилмаган. Шунга қарамай, «Реал» раҳбарияти келишувга эришиш имкониятини юқори баҳолаётгани айтилмоқда.
«Реал» трансферни шу ёзда амалга оширмоқчи
Давид Орнштейн ва Марио Кортегана тайёрлаган материалга кўра, «Реал Мадрид» Родрини узоқ муддатли режа эмас, балки жорий ёзги трансфер ойнасидаёқ қўлга киритишни мақсад қилган.
Мадрид клуби ҳозирча «Манчестер Сити»га расмий таклиф юбормаган. Томонлар ўртасида трансфер қиймати ёки шартлари бўйича музокаралар бошлангани ҳам маълум қилинмаган.
Бироқ манба «Реал» ушбу трансферни амалга ошириш мумкинлигига жиддий ишонч билдираётганини таъкидлаган.
«Манчестер Сити» Родрини қўйиб юбормоқчи эмас
Манчестер клуби эса асосий ярим ҳимоячиларидан бирини жамоада сақлаб қолиш ниятида.
Хабарга кўра, «Сити» раҳбарияти Родри янги шартнома имзолаш-имзоламаслигидан қатъи назар, келаси мавсумда ҳам жамоада қолишига умид қилмоқда.
Бу эса «Реал» учун трансфер музокараларини анча мураккаблаштириши мумкин. Чунки футболчининг амалдаги битими ҳали яна бир мавсумдан ортиқ муддатга эга.
Родрининг шартномаси қачон тугайди?
Испания терма жамоаси сардорининг «Манчестер Сити» билан шартномаси 2027 йил июнига қадар амал қилади.
Асосий маълумот
Тафсилот
Футболчи
Родри
Амалдаги клуби
«Манчестер Сити»
Қизиқиш билдираётган клуб
«Реал Мадрид»
Шартнома муддати
2027 йил июнигача
Расмий музокаралар
Ҳали бошланмаган
Шу сабаб «Манчестер Сити» музокараларда кучли позицияга эга бўлиб турибди ва футболчини сотишга мажбур эмас.
Нега «Реал» айнан Родрини танлади?
Родри марказий ярим ҳимояда ўйин суръатини бошқариши, ҳимоя ва ҳужум ўртасидаги мувозанатни таъминлаши билан ажралиб туради.
Унинг Испания терма жамоаси сардори экани ҳам футболчининг етакчилик фазилатларини кўрсатади. «Реал» эса тажрибали ва юқори савиядаги ярим ҳимоячи орқали марказий чизиқни янада кучайтиришни кўзлаётган бўлиши мумкин.
Бироқ трансфернинг молиявий шартлари, Родрининг шахсий позицияси ва «Манчестер Сити»нинг эҳтимолий нархи ҳозирча очиқланмаган.
Ҳал қилувчи музокаралар ҳали олдинда
Айни пайтда Родрининг «Реал»га ўтиши фақат мадридликларнинг қизиқиши ва трансфер устидаги дастлабки ишлар босқичида турибди.
Расмий таклиф, клублар ўртасидаги музокаралар ва футболчининг қарори ушбу трансфер тақдирини белгилаб беради. «Манчестер Сити» уни сақлаб қолишга бел боғлагани учун келишувга эришиш осон бўлмаслиги кутилмоқда.
Сизнингча, Родри «Реал Мадрид» ярим ҳимояси учун энг тўғри танловми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…