Lenovo ноодатий дисплейга эга ТинкЦентре Х моноблогини тақдим этди

·44·Техно
Lenovo ноодатий дисплейга эга ТинкЦентре Х моноблогини тақдим этди

Компьютер технологиялари бозорида ўзининг инновацион ечимлари билан танилган Lenovo компанияси ТинкЦентре Х АИО Аура Эдитион деб номланган янги моноблогини халқаро бозорга чиқарди. Ушбу қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг дисплей форматида бўлиб, у одатий мониторлардан тубдан фарқ қилади ва профессионал фойдаланувчилар учун янги имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг 27,6 дюймли экрани 16:18 томонлар нисбатига эга. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай формат бир-бирининг устига қўйилган иккита A4 қоғоз варағининг ўлчамига тенг иш майдонини яратади. Бу, айниқса, ҳужжатлар билан кўп ишлайдиган таҳлилчилар, дастурчилар ва дизайнерлар учун вертикал йўналишда кўпроқ маълумотни кўриш имконини беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

ixbt.com маълумотига кўра, ТинкЦентре Х моноблогининг базавий варианти Intel Core Ultra 5 325 процессори билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилмада 16 GB ҳажмли LPDDR5X оператив хотираси ва 512 GB доимий хотира (SSD) мавжуд. Юқори унумдорликни хоҳловчилар учун Intel Core Ultra X7 368H процессори ва Intel Арк B390 ўрнатилган график картасига эга конфигурациялар ҳам таклиф этилмоқда.

Экран технологиясига тўхталадиган бўлсак, у 2560 х 2880 пикселли аниқликка эга ИПС панелдир. Монитор 60 Hz янгиланиш тезлигини қўллаб-қувватлайди ва 300 нит ёрқинликни таъминлайди. Ранглар аниқлиги бўйича у ДСИ-P3 ранг маконининг 98 фоизини қамраб олади, бу эса график ишлов бериш жараёнида рангларнинг табиий чиқишини кафолатлайди.

Хотира тизими борасида Lenovo муҳандислари кенгайтириш имкониятини ҳам унутмаганлар. Қурилмага 2 TB гача бўлган PCIe Gen5 стандартидаги SSD ўрнатиш мумкин. Бундан ташқари, фойдаланувчилар қўшимча равишда яна битта M.2 2280 форматидаги сақлагични қўшиш имкониятига эга бўладилар, бу эса катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун жуда муҳимдир.

Нарх ва бозордаги ўрни

Мазкур ноодатий моноблокнинг бошланғич нархи тахминан 2300 доллар этиб белгиланган. Гарчи бу нарх ўртача сегментдан баландроқ бўлса-да, қурилманинг ноёб форм-фактори ва юқори сифатли йиғилиши уни профессионал офис жиҳозлари қаторига қўшади. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай қурилмалар одатда корпоратив мижозлар ва тор доирадаги мутахассислар томонидан юқори баҳоланади.

Хулоса қилиб айтганда, Lenovo ТинкЦентре Х АИО Аура Эдитион бозордаги стандарт 16:9 ёки 21:9 форматидаги мониторлардан зериккан ва иш самарадорлигини оширишни истаганлар учун ажойиб муқобилдир. Икки монитор ўрнига битта яхлит ва вертикал кенгайтирилган экранда ишлаш замонавий иш жойини ташкил қилишда янги тенденцияга айланиши мумкин.

LenovoТинкЦентреМоноблокIntel Core UltraТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб