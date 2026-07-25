Lenovo ноодатий дисплейга эга ТинкЦентре Х моноблогини тақдим этди
Компьютер технологиялари бозорида ўзининг инновацион ечимлари билан танилган Lenovo компанияси ТинкЦентре Х АИО Аура Эдитион деб номланган янги моноблогини халқаро бозорга чиқарди. Ушбу қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг дисплей форматида бўлиб, у одатий мониторлардан тубдан фарқ қилади ва профессионал фойдаланувчилар учун янги имкониятларни тақдим этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг 27,6 дюймли экрани 16:18 томонлар нисбатига эга. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бундай формат бир-бирининг устига қўйилган иккита A4 қоғоз варағининг ўлчамига тенг иш майдонини яратади. Бу, айниқса, ҳужжатлар билан кўп ишлайдиган таҳлилчилар, дастурчилар ва дизайнерлар учун вертикал йўналишда кўпроқ маълумотни кўриш имконини беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликixbt.com маълумотига кўра, ТинкЦентре Х моноблогининг базавий варианти Intel Core Ultra 5 325 процессори билан жиҳозланган. Шунингдек, қурилмада 16 GB ҳажмли LPDDR5X оператив хотираси ва 512 GB доимий хотира (SSD) мавжуд. Юқори унумдорликни хоҳловчилар учун Intel Core Ultra X7 368H процессори ва Intel Арк B390 ўрнатилган график картасига эга конфигурациялар ҳам таклиф этилмоқда.
Экран технологиясига тўхталадиган бўлсак, у 2560 х 2880 пикселли аниқликка эга ИПС панелдир. Монитор 60 Hz янгиланиш тезлигини қўллаб-қувватлайди ва 300 нит ёрқинликни таъминлайди. Ранглар аниқлиги бўйича у ДСИ-P3 ранг маконининг 98 фоизини қамраб олади, бу эса график ишлов бериш жараёнида рангларнинг табиий чиқишини кафолатлайди.
Хотира тизими борасида Lenovo муҳандислари кенгайтириш имкониятини ҳам унутмаганлар. Қурилмага 2 TB гача бўлган PCIe Gen5 стандартидаги SSD ўрнатиш мумкин. Бундан ташқари, фойдаланувчилар қўшимча равишда яна битта M.2 2280 форматидаги сақлагични қўшиш имкониятига эга бўладилар, бу эса катта ҳажмдаги маълумотлар билан ишловчи мутахассислар учун жуда муҳимдир.
Нарх ва бозордаги ўрниМазкур ноодатий моноблокнинг бошланғич нархи тахминан 2300 доллар этиб белгиланган. Гарчи бу нарх ўртача сегментдан баландроқ бўлса-да, қурилманинг ноёб форм-фактори ва юқори сифатли йиғилиши уни профессионал офис жиҳозлари қаторига қўшади. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай қурилмалар одатда корпоратив мижозлар ва тор доирадаги мутахассислар томонидан юқори баҳоланади.
Хулоса қилиб айтганда, Lenovo ТинкЦентре Х АИО Аура Эдитион бозордаги стандарт 16:9 ёки 21:9 форматидаги мониторлардан зериккан ва иш самарадорлигини оширишни истаганлар учун ажойиб муқобилдир. Икки монитор ўрнига битта яхлит ва вертикал кенгайтирилган экранда ишлаш замонавий иш жойини ташкил қилишда янги тенденцияга айланиши мумкин.
…