2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўлади

·26·Спорт
2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўлади

2026 йилда АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган футбол бўйича Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йирик мусобақа сифатида ўтказилади.

Илк бор мундиалда 48 та миллий терма жамоа иштирок этади. Бу эса турнир тарихидаги энг катта кенгайиш ҳисобланади.

Биринчи Жаҳон чемпионати 1930 йилда ўтказилган бўлиб, унда 13 та жамоа қатнашган.

1934 ва 1938 йилги мусобақаларда иштирокчилар сони 16 тага етган. 1950 йилги мундиалда эса 13 та терма жамоа майдонга тушган.

1954 йилдан 1978 йилгача бўлган даврда Жаҳон чемпионатлари 16 та жамоа иштирокида ўтказилган.

1982 йилда турнир формати ўзгариб, иштирокчилар сони 24 тага кўтарилган. Бу тартиб 1994 йилгача сақланиб қолган.

1998 йилдан бошлаб мундиалда 32 та терма жамоа қатнашди. Ушбу формат кетма-кет етти чемпионат давомида амал қилди.

2026 йилги мусобақада эса иштирокчилар сони яна оширилиб, 48 тага етказилди.

Янги формат кўпроқ давлатларга Жаҳон чемпионатида қатнашиш имконини беради. Шунингдек, турнирда ўйинлар сони ва рақобат даражаси ҳам сезиларли ошиши кутилмоқда.

Қайд этиш жоиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳам ўз тарихида илк бор Жаҳон чемпионати йўлланмасини қўлга киритиб, 2026 йилги мундиалда иштирок этади.

2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўлади

АҚШКанадаМексикаЎзбекистонЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Халқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиХалқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиБугун, 06:01Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 05:50Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиВан Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 05:42Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 05:30Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Бугун, 05:23Майкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирдиМайкл Олисенинг ҳет-триги Францияга ишончли ғалаба келтирдиБугун, 05:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)