Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?

·0·Спорт
Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?

Нидерландия миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида Ўзбекистонга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Нью-Йоркда ўтган назорат баҳсида “учар голландлар” 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Аммо ўйиндан кейин Нидерландия бош мураббийи Роналд Куман натижадан кўра кўпроқ ҳакам қарорлари ҳақида гапирди.

Учрашув Нидерландия учун мундиал олдидан муҳим тайёргарлик босқичи эди. Жамоа ғалаба қозонган бўлса-да, баҳс осон кечмади. Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобни тенглаштиришга эришди ва ўйин охиригача рақибга жиддий қаршилик кўрсатди.

Баҳсдан сўнг Роналд Куман ҳужумчиларнинг гол уришга бўлган интилиши ҳақида фикр билдирди. Унинг айтишича, ҳар бир ҳужумчи майдонга гол киритиш мақсадида тушади ва жамоа имкониятлар яратишда давом этиши керак.

“Менимча, ҳужумчилар доимо гол уришни хоҳлайди. Умид қиламизки, имкониятлар яратишда давом этамиз. Битта имконият яратиш яхши, лекин иккита гол уриш, табиийки, янада муҳим. Акс ҳолда кўп ўйинларда ғалаба қозона олмайсиз”, — деди Куман.

Мураббий бу учрашувдан кейин жуда қаттиқ хафа бўлмаганини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, аввалги Жазоирга қарши ўйиндан кейинги ҳиссиётлар анча оғирроқ бўлган. Чунки ўша баҳснинг биринчи бўлимида Нидерландия кўплаб яхши вазиятлар яратган, аммо улардан фойдалана олмаган ва якунда мағлуб бўлган.

“Ҳозир мен унчалик ҳам ҳафсалам пир бўлган ҳолатда эмасман. Мен бундан кўра Жазоирга қарши ўйиндан кейин кўпроқ хафа бўлган эдим. Чунки ўша учрашувнинг биринчи бўлимида жуда кўп яхши вазиятлар яратгандик”, — дея қўшимча қилди у.

Куманнинг айтишича, Ўзбекистонга қарши баҳсда қизил карточкагача Нидерландия деярли катта муаммога дуч келмаган. Жамоа ўйинни назорат қилиб турган, аммо қизил карточка эпизоди учрашув сценарийини ўзгартириб юборган.

“Бу сафар эса қизил карточкагача деярли ҳеч нарса қўлдан чиқарганимиз йўқ эди. Аммо қизил карточка эпизоди мутлақо тушунарсиз ҳолат бўлди”, — деди мураббий.

Роналд Куман айнан шу эпизод бўйича қаттиқ норозилик билдирди. Унинг фикрича, атайин қўл билан ўйнаш бўлмаган вазиятда футболчига қизил карточка бериш тушунарсиз қарор бўлган. Мураббий агар Жаҳон чемпионатида ҳам ҳакамлик шу даражада бўлса, турнир давомида кўп баҳсли ҳолатлар кузатилиши мумкинлигини киноя билан таъкидлади.

“Ахир, айтинг-чи, атайин қўл билан ўйнаш бўлмаган вазиятда қандай қилиб футболчига қизил карточка бериш мумкин? Агар Жаҳон чемпионатида ҳам ҳакамлар даражаси шундай бўлса, ҳали кўп куладиган воқеаларни кўрамиз”, — деди Куман.

Бу гаплар учрашувдан кейинги асосий муҳокамалардан бирига айланди. Чунки ўртоқлик ўйини бўлишига қарамай, бундай баҳслар Жаҳон чемпионати олдидан ҳакамлар, футболчилар ва мураббийлар учун ҳам синов ҳисобланади. Катта турнирда эса ҳар бир қарор бутун ўйин тақдирига таъсир қилиши мумкин.

Нидерландия учун бу ғалаба статистик жиҳатдан ижобий натижа бўлди. Аммо Куманнинг сўзларидан жамоа ҳали барча жиҳатларда идеал ҳолатга келмагани сезилади. Ҳужумда яратилган имкониятлардан самарали фойдаланиш, ўйинни тўлиқ назорат қилиш ва қийин вазиятларда совуққонлик сақлаш — голландлар учун ҳали ҳам муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон терма жамоаси эса яна бир кучли рақибга қарши ўзини синаб кўрди. Фабио Каннаваро шогирдлари ўйин охирида ҳисобни тенглаштиришга эришди ва Нидерландияни охирги дақиқаларгача қийналиб ўйнашга мажбур қилди. Бу ҳолат миллий жамоамиз учун мундиал олдидан фойдали тажриба бўлди.

Албатта, натижа 2:1 ҳисобида Нидерландия фойдасига якунланди. Аммо бундай ўйинларда фақат ҳисоб эмас, майдондаги ҳаракат, жамоавий интизом ва кучли рақибга қарши қандай жавоб қайтариш ҳам муҳим. Ўзбекистон бу баҳсда охиригача курашди ва рақибга осон ғалаба бермади.

Куман эса ғалабага қарамай, ҳакамлик масаласини четлаб ўтмади. Унинг сўзлари Жаҳон чемпионати олдидан ҳакамлар қарорлари атрофидаги муҳокамалар янада қизиши мумкинлигини кўрсатади. Катта турнирда бундай эпизодлар кўпаядиган бўлса, мураббийлар ва футболчилар учун асабийлик ҳам ортиши аниқ.

Маълумот учун, Нидерландия Ўзбекистон устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги тайёргарлик баҳсини якунлади. Энди “учар голландлар” асосий турнирга тайёргарликнинг якуний босқичига ўтади, Ўзбекистон эса тарихий мундиал дебюти олдидан ушбу ўйиндан муҳим хулосалар чиқаради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Халқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиХалқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиБугун, 06:01Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 05:50Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиВан Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 05:42Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 05:30Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Ҳусановнинг кечаги ўйинига "Манчестер Сити" қандай муносабат билдирди?Бугун, 05:232026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўлади2026 йилги Жаҳон чемпионати тарихдаги энг йириги бўладиБугун, 05:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)