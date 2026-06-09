Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?
Нидерландия миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида Ўзбекистонга қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Нью-Йоркда ўтган назорат баҳсида “учар голландлар” 2:1 ҳисобида ғалаба қозонди. Аммо ўйиндан кейин Нидерландия бош мураббийи Роналд Куман натижадан кўра кўпроқ ҳакам қарорлари ҳақида гапирди.
Учрашув Нидерландия учун мундиал олдидан муҳим тайёргарлик босқичи эди. Жамоа ғалаба қозонган бўлса-да, баҳс осон кечмади. Ўзбекистон терма жамоаси ҳисобни тенглаштиришга эришди ва ўйин охиригача рақибга жиддий қаршилик кўрсатди.
Баҳсдан сўнг Роналд Куман ҳужумчиларнинг гол уришга бўлган интилиши ҳақида фикр билдирди. Унинг айтишича, ҳар бир ҳужумчи майдонга гол киритиш мақсадида тушади ва жамоа имкониятлар яратишда давом этиши керак.
“Менимча, ҳужумчилар доимо гол уришни хоҳлайди. Умид қиламизки, имкониятлар яратишда давом этамиз. Битта имконият яратиш яхши, лекин иккита гол уриш, табиийки, янада муҳим. Акс ҳолда кўп ўйинларда ғалаба қозона олмайсиз”, — деди Куман.
Мураббий бу учрашувдан кейин жуда қаттиқ хафа бўлмаганини ҳам таъкидлади. Унинг фикрича, аввалги Жазоирга қарши ўйиндан кейинги ҳиссиётлар анча оғирроқ бўлган. Чунки ўша баҳснинг биринчи бўлимида Нидерландия кўплаб яхши вазиятлар яратган, аммо улардан фойдалана олмаган ва якунда мағлуб бўлган.
“Ҳозир мен унчалик ҳам ҳафсалам пир бўлган ҳолатда эмасман. Мен бундан кўра Жазоирга қарши ўйиндан кейин кўпроқ хафа бўлган эдим. Чунки ўша учрашувнинг биринчи бўлимида жуда кўп яхши вазиятлар яратгандик”, — дея қўшимча қилди у.
Куманнинг айтишича, Ўзбекистонга қарши баҳсда қизил карточкагача Нидерландия деярли катта муаммога дуч келмаган. Жамоа ўйинни назорат қилиб турган, аммо қизил карточка эпизоди учрашув сценарийини ўзгартириб юборган.
“Бу сафар эса қизил карточкагача деярли ҳеч нарса қўлдан чиқарганимиз йўқ эди. Аммо қизил карточка эпизоди мутлақо тушунарсиз ҳолат бўлди”, — деди мураббий.
Роналд Куман айнан шу эпизод бўйича қаттиқ норозилик билдирди. Унинг фикрича, атайин қўл билан ўйнаш бўлмаган вазиятда футболчига қизил карточка бериш тушунарсиз қарор бўлган. Мураббий агар Жаҳон чемпионатида ҳам ҳакамлик шу даражада бўлса, турнир давомида кўп баҳсли ҳолатлар кузатилиши мумкинлигини киноя билан таъкидлади.
“Ахир, айтинг-чи, атайин қўл билан ўйнаш бўлмаган вазиятда қандай қилиб футболчига қизил карточка бериш мумкин? Агар Жаҳон чемпионатида ҳам ҳакамлар даражаси шундай бўлса, ҳали кўп куладиган воқеаларни кўрамиз”, — деди Куман.
Бу гаплар учрашувдан кейинги асосий муҳокамалардан бирига айланди. Чунки ўртоқлик ўйини бўлишига қарамай, бундай баҳслар Жаҳон чемпионати олдидан ҳакамлар, футболчилар ва мураббийлар учун ҳам синов ҳисобланади. Катта турнирда эса ҳар бир қарор бутун ўйин тақдирига таъсир қилиши мумкин.
Нидерландия учун бу ғалаба статистик жиҳатдан ижобий натижа бўлди. Аммо Куманнинг сўзларидан жамоа ҳали барча жиҳатларда идеал ҳолатга келмагани сезилади. Ҳужумда яратилган имкониятлардан самарали фойдаланиш, ўйинни тўлиқ назорат қилиш ва қийин вазиятларда совуққонлик сақлаш — голландлар учун ҳали ҳам муҳим вазифа бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон терма жамоаси эса яна бир кучли рақибга қарши ўзини синаб кўрди. Фабио Каннаваро шогирдлари ўйин охирида ҳисобни тенглаштиришга эришди ва Нидерландияни охирги дақиқаларгача қийналиб ўйнашга мажбур қилди. Бу ҳолат миллий жамоамиз учун мундиал олдидан фойдали тажриба бўлди.
Албатта, натижа 2:1 ҳисобида Нидерландия фойдасига якунланди. Аммо бундай ўйинларда фақат ҳисоб эмас, майдондаги ҳаракат, жамоавий интизом ва кучли рақибга қарши қандай жавоб қайтариш ҳам муҳим. Ўзбекистон бу баҳсда охиригача курашди ва рақибга осон ғалаба бермади.
Куман эса ғалабага қарамай, ҳакамлик масаласини четлаб ўтмади. Унинг сўзлари Жаҳон чемпионати олдидан ҳакамлар қарорлари атрофидаги муҳокамалар янада қизиши мумкинлигини кўрсатади. Катта турнирда бундай эпизодлар кўпаядиган бўлса, мураббийлар ва футболчилар учун асабийлик ҳам ортиши аниқ.
Маълумот учун, Нидерландия Ўзбекистон устидан 2:1 ҳисобида ғалаба қозониб, Жаҳон чемпионати олдидан сўнгги тайёргарлик баҳсини якунлади. Энди “учар голландлар” асосий турнирга тайёргарликнинг якуний босқичига ўтади, Ўзбекистон эса тарихий мундиал дебюти олдидан ушбу ўйиндан муҳим хулосалар чиқаради.
…