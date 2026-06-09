Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузлар

·20·Спорт
Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузлар

Томас Тухель 2026-йилги Жаҳон чемпионати учун Англия терма жамоаси таркибида жаҳон даражасидаги истеъдодларни танлашда қийинчиликка дуч келмайди. Гарри Кейн, Жуд Беллингем ва Деклан Рисе каби юлдузларнинг борлиги "Уч шерлар"ни турнир фаворитлари қаторига қўшмоқда. Бироқ, Англия сафида тўп суриш ҳуқуқига эга бўлган, аммо бошқа мамлакатни танлаган футболчиларни тасаввур қилиш янада ҳайратланарли. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эрлинг Холанд 2022-йилда Манчестер Сити сафига қўшилганидан бери Англия Премер-лигаси рекордларини янгилаб келмоқда. У Норвегия терма жамоасида ҳам ҳар бир ўйинда биттадан кўп гол уриб, ақлбовар қилмас натижа кўрсатмоқда. Аслида, Эрлинг Холанд отаси Алф-Инге Лидс жамоасида ўйнаб юрган вақтда Англияда туғилган. У уч ёшида ота-онаси билан Норвегияга кўчиб кетган ва ўзини доим норвегиялик деб ҳисоблаган.

Собиқ мураббий Гарет Соутгате 2020-йилда Эрлинг Холанд ёшлигиданоқ Норвегия тизимига боғланиб қолгани ва Англия таклифини қабул қилиш эҳтимоли паст бўлганини тан олган эди. Эрлинг Холанднинг ўзи ҳам фақат Норвегия сафида ўйнашни орзу қилганини бир неча бор таъкидлаган.

Яна бир ёрқин мисол — Джамал Мусиала. У Бавария сафига Челси академиясидан ўтганидан сўнг порлай бошлади. Эрлинг Холанддан фарқли ўлароқ, Джамал Мусиала Англиянинг турли ёшдаги терма жамоаларида, жумладан, Жуд Беллингем билан бирга тўп сурган. 2020-йилда у Англия У21 жамоасида иккита ўйин ўтказишга ҳам улгурган эди.

Бироқ, Германия терма жамоаси устози Жоачим Лёв ва Бавария жамоасидаги жамоадошларининг саъй-ҳаракатлари билан Джамал Мусиала ўзи туғилган мамлакатни танлади. У ҳаётининг дастлабки етти йилини Германияда ўтказган эди. Эндиликда у немис футболининг асосий юлдузларидан бири ҳисобланади ва 2026-йилги мундиалда Англияга қарши майдонга тушиши мумкин.

ФутболАнглияЭрлинг ХоландДжамал МусиалаЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинДарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкинБугун, 07:16Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 06:13Халқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиХалқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиБугун, 06:01Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 05:50Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиВан Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 05:42Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 05:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)