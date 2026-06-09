Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкин

·26·Спорт
Дарвин Нунез кутилмаганда Ливерпулга бепул қайтиши мумкин

Уругвайлик ҳужумчи Дарвин Нунез Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилганидан сўнг эркин агентга айланди. Бу кутилмаган ҳолат унинг Ливерпулга қайтиши учун йўл очмоқда. Мерсисайдликларга ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида собиқ футболчисини трансфер нархисиз қайта қўлга киритиш имконияти таклиф қилинган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дарвин Нунез ўтган ёзда Саудия Pro лигасига кўчиб ўтган эди, бироқ унинг Яқин Шарқдаги фаолияти кутилганидан эрта якунланди. Хабарларга кўра, Карим Бензема жамоага келганидан сўнг, легионерлар лимити билан боғлиқ чекловлар туфайли Нунез рўйхатдан ўта олмай қолган. Эндиликда 26 ёшли ҳужумчи Англия Премер-лигасига қайтишга яқин турибди.

Ливерпул айни дамда ҳужумчи танқислигига дуч келиши мумкин, чунки жамоа аъзоси Ҳуго Экитике жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиқди. Шу сабабли, клуб раҳбарияти ва янги мураббий Андони Ираола учун Дарвин Нунез варианти жуда жозибали кўринмоқда. Нунезнинг тезлиги ва жисмоний ҳолати Ираоланинг юқори интенсивликка асосланган ўйин услубига мос келиши таъкидланмоқда.

Собиқ ҳужумчига нафақат Ливерпул, балки Челси ва Нюкасл каби клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Бироқ, Нунезнинг ўзи Анфиелдга қайтишга мойил. У Ливерпулдаги аввалги фаолияти давомида Англия Премер-лигасида 25 та гол уриб, 16 та голли узатмани амалга оширган эди. Агар трансфер амалга ошса, бу мавсумнинг энг шов-шувли қайтишларидан бири бўлади.

ЛиверпулДарвин НунезТрансферларАнглия Премер-лигасиАл-Ҳилал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларЭрлинг Холанд ва Джамал Мусиала: Англия термасида ўйнаши мумкин бўлган юлдузларБугун, 07:18Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Роналд Куман Ўзбекистонга қарши ўйин ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 06:13Халқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиХалқаро нашр Нидерландия билан баҳсда оқсаган футболчиларимизни айтдиБугун, 06:01Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Ўзбекистон терма жамоасининг кечаги баҳсдаги ўйини қандай баҳоланди?Бугун, 05:50Ван Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиВан Дейкнинг кечаги ўйин ҳақидаги гаплари юртида баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 05:42Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Ўзбекистон терма жамоаси Нидерландияга қарши баҳсда мағлуб бўлди (видео)Бугун, 05:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)