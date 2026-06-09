«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди
Англия футболи ва дунё грандларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби ўз келажагини таъминлаш, иқтидорли ёш юлдузларни жамоада сақлаб қолиш йўлида муҳим қадам ташлади. «Шаҳарликлар» ўз таркибидаги умидли ва порлоқ келажакка эга бўлган яримҳимоячи Дивине Мукаса билан ўзаро ҳамкорликни давом эттириш мақсадида янги узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу ҳақда Манчестер грандининг расмий сайти мухлислар учун махсус баёнот бериб, хушхабарни суюнчилади.
Расмий маълумотларга кўра, «Манчестер Сити» раҳбарияти 18 ёшли иқтидорли хавбекнинг майдондаги сермаҳсул ҳаракатларини юқори баҳолаб, у билан 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли янги меҳнат битимини расмийлаштирган. Бу эса клубнинг ёш авлод вакилларига бўлган юксак ишончидан далолат беради.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Дивине Мукаса 2023 йилда «Сити»нинг машҳур ва замонавий академиясига келиб қўшилган эди. Ўзининг тинимсиз меҳнати билан қисқа фурсатда ажралиб турган ёш футболчи, якунига етган мавсум давомида «шаҳарликлар»нинг асосий таркиб жамоаси либосида 6 та масъулиятли учрашувда майдонга тушишга улгурди. Бундан ташқари, у катта футбол ҳавосидан кўпроқ баҳраманд бўлиши ва ўйин амалиётига эга бўлиши учун мавсумнинг иккинчи ярмини «Лестер» клуби сафида ижара асосида ўтказди. Мукаса Чемпионшип баҳсларида «тулкилар» таркибида 15 та шиддатли ўйинда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 2 бор ишғол этди ҳамда жамоадошларига 3 та голли узатмани (ассист) етказиб бериб, мутахассисларнинг эътиборини қозонди.
«Манчестер Сити» клубининг янги спорт директори Уго Виана ёш иқтидор эгасининг клуб билан янги шартнома имзолаганига муносабат билдирар экан, унинг инсоний ва профессионал фазилатларини алоҳида эътироф этди:
«Биз қисқа вақт ичида Дивине Мукасанинг яшил майдондаги ва ундан ташқаридаги юксак меҳнатсеварлигини, инсоний камтарлигини ҳамда келажакда жаҳон юлдузи бўла оладиган улкан салоҳиятга эга эканлигини яққол кўрдик ва ҳис қилдик. Унинг жамоамизда қолганидан хурсандмиз», — дея фикр билдирди клуб расмийси.
«Манчестер Сити»нинг янги ғалабалари, Дивине Мукасанинг инглиз футболидаги порлоқ юришлари ва Европа яшил майдонларидан келадиган энг сўнгги эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…