«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди

·0·Спорт
«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди

Англия футболи ва дунё грандларидан бири ҳисобланган «Манчестер Сити» клуби ўз келажагини таъминлаш, иқтидорли ёш юлдузларни жамоада сақлаб қолиш йўлида муҳим қадам ташлади. «Шаҳарликлар» ўз таркибидаги умидли ва порлоқ келажакка эга бўлган яримҳимоячи Дивине Мукаса билан ўзаро ҳамкорликни давом эттириш мақсадида янги узоқ муддатли шартнома имзолади. Бу ҳақда Манчестер грандининг расмий сайти мухлислар учун махсус баёнот бериб, хушхабарни суюнчилади.

Расмий маълумотларга кўра, «Манчестер Сити» раҳбарияти 18 ёшли иқтидорли хавбекнинг майдондаги сермаҳсул ҳаракатларини юқори баҳолаб, у билан 2030 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли янги меҳнат битимини расмийлаштирган. Бу эса клубнинг ёш авлод вакилларига бўлган юксак ишончидан далолат беради.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Дивине Мукаса 2023 йилда «Сити»нинг машҳур ва замонавий академиясига келиб қўшилган эди. Ўзининг тинимсиз меҳнати билан қисқа фурсатда ажралиб турган ёш футболчи, якунига етган мавсум давомида «шаҳарликлар»нинг асосий таркиб жамоаси либосида 6 та масъулиятли учрашувда майдонга тушишга улгурди. Бундан ташқари, у катта футбол ҳавосидан кўпроқ баҳраманд бўлиши ва ўйин амалиётига эга бўлиши учун мавсумнинг иккинчи ярмини «Лестер» клуби сафида ижара асосида ўтказди. Мукаса Чемпионшип баҳсларида «тулкилар» таркибида 15 та шиддатли ўйинда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасини 2 бор ишғол этди ҳамда жамоадошларига 3 та голли узатмани (ассист) етказиб бериб, мутахассисларнинг эътиборини қозонди.

«Манчестер Сити» клубининг янги спорт директори Уго Виана ёш иқтидор эгасининг клуб билан янги шартнома имзолаганига муносабат билдирар экан, унинг инсоний ва профессионал фазилатларини алоҳида эътироф этди:

«Биз қисқа вақт ичида Дивине Мукасанинг яшил майдондаги ва ундан ташқаридаги юксак меҳнатсеварлигини, инсоний камтарлигини ҳамда келажакда жаҳон юлдузи бўла оладиган улкан салоҳиятга эга эканлигини яққол кўрдик ва ҳис қилдик. Унинг жамоамизда қолганидан хурсандмиз», — дея фикр билдирди клуб расмийси.

«Манчестер Сити»нинг янги ғалабалари, Дивине Мукасанинг инглиз футболидаги порлоқ юришлари ва Европа яшил майдонларидан келадиган энг сўнгги эксклюзив трансфер янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиДеклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиБугун, 17:35Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Бугун, 17:34«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 17:25НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиЛионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиБугун, 16:37«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартди«Бавария» раҳбарияти Майкл Олисени «Реал»га сотишдан бош тартдиБугун, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...