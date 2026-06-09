Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинланди
Англия Премьер-лигасида янги мавсум олдидан мураббийлар штабида жиддий ва қизиқарли ўзгаришлар бошланди. Франциялик тажрибали ва изланувчан мутахассис Пьер Саж яқин кунларда Лондоннинг «Кристал Пэлас» клуби бош мураббийи сифатида расман иш бошлайди. Бу ҳақда жаҳон футболидаги энг ишончли ва нуфузли инсайдер, машҳур журналист Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали эксклюзив хабар тарқатди. Ушбу трансфер янгилиги инглиз футболи ишқибозлари ва Лондон клуби мухлислари учун ниҳоятда ёқимли ва кутилган воқелик бўлди.
Қайд этилишича, «Кристал Пэлас» клуби раҳбарияти франциялик тактик мутахассиснинг режалари ва қарашларини тўлиқ маъқуллаган. Томонлар ўртасида узоқ муддатли стратегик ҳамкорлик кўзда тутилган бўлиб, унга кўра Пьер Саж билан 2029 йилнинг ёзига қадар амал қиладиган расмий шартнома имзоланади. Бундан ташқари, агар икки томонлама натижалар ижобий бўлса, ушбу келишув муддатини яна бир йилга узайтириш имкониятини берувчи махсус банд ҳам шартномадан жой олади.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Пьер Саж якунига етган мавсум давомида Франциянинг «Ланс» клуби бошқарувида фаолият олиб борди. У ерда ўзининг юксак салоҳияти ва кучли тактик билимларини намойиш этиб, жамоа билан биргаликда Франция чемпионатида (Лига 1) нақд 70 очко тўплашга муваффақ бўлди ва мусобақа жадвалида фахрли 2-ўринни қўлга киритди. «Ланс» жамоасини кучли учликка олиб чиққан мураббийнинг бундай сермаҳсул натижаси АПЛ вакилларининг эътиборини тортди ва улар лондонликларнинг янги ғалабали юришларини айнан Саж билан боғлашга қарор қилишди.
Пьер Сажнинг Англия Премьер-лигасидаги янги тактик инқилоблари, «Кристал Пэлас» клубининг трансфер бозоридаги янги юришлари ва Европа футболига оид энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…