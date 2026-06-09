Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинланди

·0·Спорт
Франциялик Пьер Саж «Кристал Пэлас» бош мураббийи этиб тайинланди

Англия Премьер-лигасида янги мавсум олдидан мураббийлар штабида жиддий ва қизиқарли ўзгаришлар бошланди. Франциялик тажрибали ва изланувчан мутахассис Пьер Саж яқин кунларда Лондоннинг «Кристал Пэлас» клуби бош мураббийи сифатида расман иш бошлайди. Бу ҳақда жаҳон футболидаги энг ишончли ва нуфузли инсайдер, машҳур журналист Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифаси орқали эксклюзив хабар тарқатди. Ушбу трансфер янгилиги инглиз футболи ишқибозлари ва Лондон клуби мухлислари учун ниҳоятда ёқимли ва кутилган воқелик бўлди.

Қайд этилишича, «Кристал Пэлас» клуби раҳбарияти франциялик тактик мутахассиснинг режалари ва қарашларини тўлиқ маъқуллаган. Томонлар ўртасида узоқ муддатли стратегик ҳамкорлик кўзда тутилган бўлиб, унга кўра Пьер Саж билан 2029 йилнинг ёзига қадар амал қиладиган расмий шартнома имзоланади. Бундан ташқари, агар икки томонлама натижалар ижобий бўлса, ушбу келишув муддатини яна бир йилга узайтириш имкониятини берувчи махсус банд ҳам шартномадан жой олади.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Пьер Саж якунига етган мавсум давомида Франциянинг «Ланс» клуби бошқарувида фаолият олиб борди. У ерда ўзининг юксак салоҳияти ва кучли тактик билимларини намойиш этиб, жамоа билан биргаликда Франция чемпионатида (Лига 1) нақд 70 очко тўплашга муваффақ бўлди ва мусобақа жадвалида фахрли 2-ўринни қўлга киритди. «Ланс» жамоасини кучли учликка олиб чиққан мураббийнинг бундай сермаҳсул натижаси АПЛ вакилларининг эътиборини тортди ва улар лондонликларнинг янги ғалабали юришларини айнан Саж билан боғлашга қарор қилишди.

Пьер Сажнинг Англия Премьер-лигасидаги янги тактик инқилоблари, «Кристал Пэлас» клубининг трансфер бозоридаги янги юришлари ва Европа футболига оид энг тезкор эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирди«Сити» иқтидорли яримҳимоячи Дивине Мукаса билан шартномани узайтирдиБугун, 17:40Деклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиДеклан Рисе Коббие Маиноўнинг ўйинидаги камчиликни кўрсатдиБугун, 17:35Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Жалолиддин Машарипов ЖЧ-2026 да ўйнамайди: у қайдномадан чиқарилди...Бугун, 17:34«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибди«Сити» Йошко Гвардиол билан янги шартнома имзолашга яқин турибдиБугун, 17:25НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)НБА финалига ташриф буюрган Дональд Трамп ҳуштакбозликка учради (видео)Бугун, 16:53Лионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиЛионель Месси сафга қайтмоқда: Аргентина устози ижобий хабар бердиБугун, 16:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...