Гарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имконият
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн бўлажак Жаҳон чемпионати унинг фаолиятидаги халқаро майдонда ғалаба қозониш учун энг катта имконият эканлигига ишонмоқда. Ўзининг учинчи глобал турнирига ажойиб жисмоний ҳолатда ва сермаҳсул натижалар билан ташриф буюраётган ҳужумчи, бош совринни қўлга киритиш ва мамлакат тарихидаги энг буюк футболчи мақомини мустаҳкамлаш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда феноминал спорт формасида бўлган Кейн ITВ Футбол нашрига берган интервюсида футболнинг кутилмаган ҳодисаларга бойлигини тан олди, бироқ ўзининг ҳозирги ҳолатига юқори баҳо берди. У ўз кучининг чўққисида эканлиги Англия учун катта устунлик беришини таъкидлади. "Футболда нима бўлишини ҳеч қачон билмайсиз, шунинг учун бу охиргиси бўлиши мумкин деб ўйлаш керак. Мен узоқ вақт ўйнашни хоҳлайман, лекин ҳозир ўзимни ҳар қачонгидан ҳам яхши ҳис қиляпман", — деди ҳужумчи.
Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш Кейнни нафақат миллий қаҳрамонга, балки Баллон дъОр соврини учун асосий номзодга айлантириши мумкин. Тажрибали ҳужумчи юқори даражада барқарор гол уришда давом этмоқда. Яқинда Янги Зеландияга қарши ўртоқлик учрашувидаги голи унинг Англия тарихидаги энг яхши тўпурар сифатидаги ўрнини мустаҳкамлади — энди унинг ҳисобида 79 та гол бор. Якунланган мавсумда у клуб ва терма жамоа сафида жами 67 та гол уришга муваффақ бўлди.
Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги юришини 17-июн куни Хорватияга қарши ўйин билан бошлайди. Шундан сўнг улар гуруҳ босқичида Гана ва Панама билан куч синашади. Агар Гарри Кейн ўзининг сенсацион формасини сақлаб қолса, "уч шерлар" тарихий натижани қайд этиш учун реал имкониятга эга бўладилар.
…