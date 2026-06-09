Гарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имконият

·25·Спорт
Гарри Кейн: Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш учун энг яхши имконият

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн бўлажак Жаҳон чемпионати унинг фаолиятидаги халқаро майдонда ғалаба қозониш учун энг катта имконият эканлигига ишонмоқда. Ўзининг учинчи глобал турнирига ажойиб жисмоний ҳолатда ва сермаҳсул натижалар билан ташриф буюраётган ҳужумчи, бош совринни қўлга киритиш ва мамлакат тарихидаги энг буюк футболчи мақомини мустаҳкамлаш ниятида. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда феноминал спорт формасида бўлган Кейн ITВ Футбол нашрига берган интервюсида футболнинг кутилмаган ҳодисаларга бойлигини тан олди, бироқ ўзининг ҳозирги ҳолатига юқори баҳо берди. У ўз кучининг чўққисида эканлиги Англия учун катта устунлик беришини таъкидлади. "Футболда нима бўлишини ҳеч қачон билмайсиз, шунинг учун бу охиргиси бўлиши мумкин деб ўйлаш керак. Мен узоқ вақт ўйнашни хоҳлайман, лекин ҳозир ўзимни ҳар қачонгидан ҳам яхши ҳис қиляпман", — деди ҳужумчи.

Жаҳон чемпионлигини қўлга киритиш Кейнни нафақат миллий қаҳрамонга, балки Баллон дъОр соврини учун асосий номзодга айлантириши мумкин. Тажрибали ҳужумчи юқори даражада барқарор гол уришда давом этмоқда. Яқинда Янги Зеландияга қарши ўртоқлик учрашувидаги голи унинг Англия тарихидаги энг яхши тўпурар сифатидаги ўрнини мустаҳкамлади — энди унинг ҳисобида 79 та гол бор. Якунланган мавсумда у клуб ва терма жамоа сафида жами 67 та гол уришга муваффақ бўлди.

Англия терма жамоаси Жаҳон чемпионатидаги юришини 17-июн куни Хорватияга қарши ўйин билан бошлайди. Шундан сўнг улар гуруҳ босқичида Гана ва Панама билан куч синашади. Агар Гарри Кейн ўзининг сенсацион формасини сақлаб қолса, "уч шерлар" тарихий натижани қайд этиш учун реал имкониятга эга бўладилар.

Гарри КейнАнглияЖаҳон ЧемпионатиБаллон ДЪОрФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиРеал Мадрид Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юбордиБугун, 19:55Барселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБарселона Ламине Ямалнинг жароҳати сабабли хавотирга тушмоқдаБугун, 19:52«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилди«Реал» бош мураббий Альваро Арбелоанинг истеъфосини расман эълон қилдиБугун, 19:09«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайди«Челси» ёзги трансфер ойнасида ушбу етти нафар футболчисини сотмайдиБугун, 19:03Ўзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиЎзбекистоннинг бўлажак рақиби Конго ДР Чилига имкониятни бой бердиКеча, 18:57Тьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиТьерри Анри Арсенал учун ёзги трансферлар борасида огоҳлантириш бердиКеча, 18:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...