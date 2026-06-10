«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди

·0·Спорт
«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди

Европа футболининг машҳур ва анъаналарга бой клубларидан бири бўлган Лиссабоннинг «Бенфика» жамоасида бош мураббийлик тизими билан боғлиқ катта ўзгариш расмийлашди. «Бургутлар» яқин йиллардаги янги зафарлари ва стратегик режаларини португалиялик таниқли ва тажрибали мутахассис Марку Силва билан боғлашга қарор қилишди. Лиссабон гранди 48 ёшли ушбу маҳоратли ва тактик жиҳатдан кучли мураббий билан икки йиллик расмий шартнома имзоланганини ўз мухлислари учун эълон қилди. Келишув шартларига кўра, агар икки томонлама натижалар ижобий ва кўнгилдагидек бўлса, ушбу битим муддатини яна бир йилга узайтириш имконияти ҳам мавжуд.

Ушбу мураббийлик тайинлови Европа матбуотида бежизга катта қизиқиш уйғотмаяпти. Бундан бир оз аввалроқ «Бенфика» клуби раҳбарияти кутилмаган баёнот билан чиқиб, Мадриднинг «Реал» клуби билан шартнома имзолаши кутилаётган машҳур бош мураббий Жозе Моуриньо билан ўртадаги амалдаги меҳнат битимини муддатидан илгари бекор қилишга қарор қилганди. Португалия гранди ушбу келишувдан воз кечиш ва шартномани бузиш эвазига «Махсус» мураббийга нақд 15 миллион евро миқдорида жуда катта товон пули тўлаб берганини расман очиқлаган эди. Мана шу шов-шувли молиявий қадамдан сўнг, Лиссабон тахти айнан Марку Силвага ишониб топширилди.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Марку Силва португал футболига қайтгунига қадар Англия Премьер-лигасида, аниқроғи Лондоннинг «Фулхэм» клубида муваффақиятли фаолият олиб бораётган эди. Жорий йилнинг 2 июнь куни Лондон клуби расмий баёнот бериб, роппа-роса 5 йиллик самарали ва тарихий фаолиятдан сўнг тажрибали мутахассис жамоани бутунлай тарк этганини маълум қилганди. Эндиликда у ўз ватанида «Бенфика»дек қудратли жамоани бошқариш баробарида, ҳам маҳаллий чемпионатда, ҳам Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида янги муваффақиятларга эришишга ҳаракат қилади.

Марку Силванинг «Бенфика»даги янги тактик инқилоблари, португал футболидаги энг сўнгги драматик ўзгаришлар ва Европа яшил майдонларидан келадиган энг қайноқ эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиГарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиБугун, 21:58Саудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиСаудия клублари Рафинья учун Барселона юлдузига астрономик маош таклиф қилдиБугун, 21:39Букайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБукайо Сака ЖЧга тайёрми? Томас Тухель унинг ҳолати ҳақида маълумот бердиБугун, 21:32Атлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиАтлетико Мадрид Хулиан Альварес бўйича Реал Мадрид устидан кулдиБугун, 20:58Криштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариКриштиано Роналдо ва Португалиянинг Жаҳон чемпионатидаги имкониятлариБугун, 20:39Сандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиСандро Тоттенхемга Манчестер Сити юлдузи Савинҳони сотиб олишни маслаҳат бердиБугун, 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...