«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди
Европа футболининг машҳур ва анъаналарга бой клубларидан бири бўлган Лиссабоннинг «Бенфика» жамоасида бош мураббийлик тизими билан боғлиқ катта ўзгариш расмийлашди. «Бургутлар» яқин йиллардаги янги зафарлари ва стратегик режаларини португалиялик таниқли ва тажрибали мутахассис Марку Силва билан боғлашга қарор қилишди. Лиссабон гранди 48 ёшли ушбу маҳоратли ва тактик жиҳатдан кучли мураббий билан икки йиллик расмий шартнома имзоланганини ўз мухлислари учун эълон қилди. Келишув шартларига кўра, агар икки томонлама натижалар ижобий ва кўнгилдагидек бўлса, ушбу битим муддатини яна бир йилга узайтириш имконияти ҳам мавжуд.
Ушбу мураббийлик тайинлови Европа матбуотида бежизга катта қизиқиш уйғотмаяпти. Бундан бир оз аввалроқ «Бенфика» клуби раҳбарияти кутилмаган баёнот билан чиқиб, Мадриднинг «Реал» клуби билан шартнома имзолаши кутилаётган машҳур бош мураббий Жозе Моуриньо билан ўртадаги амалдаги меҳнат битимини муддатидан илгари бекор қилишга қарор қилганди. Португалия гранди ушбу келишувдан воз кечиш ва шартномани бузиш эвазига «Махсус» мураббийга нақд 15 миллион евро миқдорида жуда катта товон пули тўлаб берганини расман очиқлаган эди. Мана шу шов-шувли молиявий қадамдан сўнг, Лиссабон тахти айнан Марку Силвага ишониб топширилди.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, Марку Силва португал футболига қайтгунига қадар Англия Премьер-лигасида, аниқроғи Лондоннинг «Фулхэм» клубида муваффақиятли фаолият олиб бораётган эди. Жорий йилнинг 2 июнь куни Лондон клуби расмий баёнот бериб, роппа-роса 5 йиллик самарали ва тарихий фаолиятдан сўнг тажрибали мутахассис жамоани бутунлай тарк этганини маълум қилганди. Эндиликда у ўз ватанида «Бенфика»дек қудратли жамоани бошқариш баробарида, ҳам маҳаллий чемпионатда, ҳам Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида янги муваффақиятларга эришишга ҳаракат қилади.
Марку Силванинг «Бенфика»даги янги тактик инқилоблари, португал футболидаги энг сўнгги драматик ўзгаришлар ва Европа яшил майдонларидан келадиган энг қайноқ эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…