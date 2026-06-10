«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...

·0·Спорт
«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...

Европа трансфер бозорининг мутлақ қироли ҳисобланган Мадриднинг «Реал» клуби жорий ёзги трансфер мавсумида нафақат янги порлоқ юлдузларни ўз сафига жалб этиш, балки таркибни жиддий равишда тозалаш ва айрим тажрибали ўйинчилар билан узил-кесил хайрлашиш устида ҳам қизғин иш олиб бормоқда. Испаниянинг энг нуфузли спорт журналистларидан бири Хосе Феликс Диаснинг берган эксклюзив инсайдларига қараганда, мавсумлар оралиғида «қироллик клуби»ни бир вақтнинг ўзида бир нечта юқори калибрли ва таниқли футболчилар тарк этиши кутилмоқда. Ҳозирча Мадрид гранди раҳбарияти ёки инсайдерлик манбалари кетиши аниқ бўлган ўйинчиларнинг исм-шарифларини жамоатчиликка очиқламаган бўлса-да, бу тез орада «Сантьяго Бернабеу»да катта тозалаш ишлари бошланишидан далолат беради.

Шу билан бирга, мадридликларнинг янги харидлар бозоридаги юришлари ҳам тўхтаб қолгани йўқ. Тез орада «Реал» мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида «Ливерпуль»нинг франциялик ҳимоячиси Ибраима Конате ҳамда «Интер»нинг нидерландиялик учқур ва тажовузкор қанот ҳимоячиси Дензел Дюмфрисни ўз таркибига қўшиб олиши кутилмоқда. Бироқ «қаймоқранглилар»нинг ушбу ёздаги трансфер амбициялари фақатгина мана шу икки нафар ҳимоячи билан чекланиб қолмайди. Маълум бўлишича, сешанба куни Мадрид клуби ўз тарихидаги энг шов-шувли юришлардан бирини амалга ошириб, азалий рақиби «Атлетико Мадрид»нинг аргентиналик жаҳон чемпиони, ҳужумчи Хулиан Альварес учун нақд 150 миллион евро миқдоридаги рекорд маблағни таклиф қилган. Аммо «матрасчилар» раҳбарияти ўз етакчисини трансфер рақибига беришни истамай, ушбу фавқулодда таклифни расман рад этганини эълон қилди.

Мадриддаги бундай катта ўзгаришлар ва таркибдаги жиддий ислоҳотларнинг бош сабабчиси ҳам маълум. Яқин кунлар ичида «Реал Мадрид» клуби раҳбарияти дунё футболи афсонаси, португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуриньюни жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинлангани ҳақида расмий баёнот бериши кутилмоқда. Айнан «Махсус» мураббийнинг Мадрид тахтига келиши таркибдаги катта ротацияларга ва янги юлдузли лойиҳанинг бошланишига замин яратмоқда. Мадридлик мухлисларни олдинда ўта қизиқарли ва ҳаяжонли мавсум кутаётгани аниқ.

Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги янги режалари, Ибраима Конате ва Дензел Дюмфриснинг Мадридга эҳтимолий трансфери ҳамда Ла Лиганинг энг қайноқ эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиУч португалиялик юлдузни «Реал»га ўтказиш бўйича музокара бошландиБугун, 03:42Ўзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиЎзбекистон миллий терма жамоаси ЖЧдаги асосий қароргоҳига етиб бордиБугун, 02:06Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Фабио Каннаваро: “Биз тайёрмиз, фақат олдинга қараяпмиз”Бугун, 01:29«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчи«Вильярреал» «Рома» ҳужумчиси Артём Довбикни сотиб олмоқчиБугун, 00:20«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилди«Бенфика» Марку Силва билан 2 йиллик шартнома имзолаганини эълон қилдиБугун, 00:12Гарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиГарри Кейн Кристиан Эриксеннинг соғлиғи ва келажаги ҳақида гапирдиБугун, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...