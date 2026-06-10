«Реал» бир қатор юлдуз футболчилари билан хайрлашишга тайёрланмоқда...
Европа трансфер бозорининг мутлақ қироли ҳисобланган Мадриднинг «Реал» клуби жорий ёзги трансфер мавсумида нафақат янги порлоқ юлдузларни ўз сафига жалб этиш, балки таркибни жиддий равишда тозалаш ва айрим тажрибали ўйинчилар билан узил-кесил хайрлашиш устида ҳам қизғин иш олиб бормоқда. Испаниянинг энг нуфузли спорт журналистларидан бири Хосе Феликс Диаснинг берган эксклюзив инсайдларига қараганда, мавсумлар оралиғида «қироллик клуби»ни бир вақтнинг ўзида бир нечта юқори калибрли ва таниқли футболчилар тарк этиши кутилмоқда. Ҳозирча Мадрид гранди раҳбарияти ёки инсайдерлик манбалари кетиши аниқ бўлган ўйинчиларнинг исм-шарифларини жамоатчиликка очиқламаган бўлса-да, бу тез орада «Сантьяго Бернабеу»да катта тозалаш ишлари бошланишидан далолат беради.
Шу билан бирга, мадридликларнинг янги харидлар бозоридаги юришлари ҳам тўхтаб қолгани йўқ. Тез орада «Реал» мудофаа чизиғини кучайтириш мақсадида «Ливерпуль»нинг франциялик ҳимоячиси Ибраима Конате ҳамда «Интер»нинг нидерландиялик учқур ва тажовузкор қанот ҳимоячиси Дензел Дюмфрисни ўз таркибига қўшиб олиши кутилмоқда. Бироқ «қаймоқранглилар»нинг ушбу ёздаги трансфер амбициялари фақатгина мана шу икки нафар ҳимоячи билан чекланиб қолмайди. Маълум бўлишича, сешанба куни Мадрид клуби ўз тарихидаги энг шов-шувли юришлардан бирини амалга ошириб, азалий рақиби «Атлетико Мадрид»нинг аргентиналик жаҳон чемпиони, ҳужумчи Хулиан Альварес учун нақд 150 миллион евро миқдоридаги рекорд маблағни таклиф қилган. Аммо «матрасчилар» раҳбарияти ўз етакчисини трансфер рақибига беришни истамай, ушбу фавқулодда таклифни расман рад этганини эълон қилди.
Мадриддаги бундай катта ўзгаришлар ва таркибдаги жиддий ислоҳотларнинг бош сабабчиси ҳам маълум. Яқин кунлар ичида «Реал Мадрид» клуби раҳбарияти дунё футболи афсонаси, португалиялик таниқли мутахассис Жозе Моуриньюни жамоанинг янги бош мураббийи этиб тайинлангани ҳақида расмий баёнот бериши кутилмоқда. Айнан «Махсус» мураббийнинг Мадрид тахтига келиши таркибдаги катта ротацияларга ва янги юлдузли лойиҳанинг бошланишига замин яратмоқда. Мадридлик мухлисларни олдинда ўта қизиқарли ва ҳаяжонли мавсум кутаётгани аниқ.
Жозе Моуриньонинг «Реал Мадрид»даги янги режалари, Ибраима Конате ва Дензел Дюмфриснинг Мадридга эҳтимолий трансфери ҳамда Ла Лиганинг энг қайноқ эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…