Мика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчиси

·26·Спорт
Мика Ричардс: Жуд Беллингем Англиянинг энг яхши футболчиси

Собиқ ҳимоячи Мика Ричардс Англия терма жамоаси сафида Жуд Беллингемнинг ўрни борасидаги баҳсларга чек қўйиш кераклигини таъкидлади. У Реал Мадрид ярим ҳимоячисини "ҳақиқий суперюлдуз" деб атади. Томас Тухел ҳеч кимга асосий таркибдан жой кафолатланмаганини айтган бўлса-да, Ричардс 22 ёшли футболчи 2026-йилги Жаҳон чемпионати олдидан мамлакатнинг энг кучли ўйинчиси бўлиб қолаётганини қайд этди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

"Те Рест Ис Футбол" подкастида сўзга чиққан Ричардс Беллингэмнинг жамоа учун аҳамиятини юқори баҳолади. "Катта ўйинлар ҳақида гап кетганда, Жуд Беллингем — Реал Мадрид юлдузи, Чемпионлар лигаси ғолиби — Англия қийин аҳволда қолган турнирларда доим қутқарувчи бўлган. Унда масъулиятни бўйнига олиш учун кучли характер бор. Бу ҳатто муҳокама қилинмаслиги керак, у энг яхшиси ва асосий таркибда майдонга тушиши шарт", — деди собиқ футболчи.

Гари Линекер ҳам бу фикрга қўшилиб, йирик совринларни ютиш учун жамоада ўйин тақдирини ҳал қила оладиган футболчилар бўлиши кераклигини айтди. Бироқ, Томас Тухел бошқарувида рақобат кучайган. Хусусан, Астон Вилла вакили Морган Рогерц 10-рақамли позиция учун жиддий номзод сифатида кўрилмоқда. Алан Шеарернинг фикрича, Тухел айни дамда спорт формаси юқори бўлган Рогерцга ишонч билдираётгани тўғри қарордир.

Шунга қарамай, Рогерцнинг ўзи ҳам жамоадоши Беллингэм ҳақида ижобий фикрда. У Жуденинг ғалаба қозонишга бўлган иштиёқи дунёдаги энг кучлиси эканини ва унинг характери нотўғри талқин қилинмаслиги кераклигини айтди. Тухел эса Беллингэмнинг қатъиятини юқори баҳоласа-да, жамоавий тизим ҳар қандай индивидуал юлдуздан устун эканлигини бир неча бор таъкидлаб келмоқда.

Жуд БеллингемРеал МадридАнглияТомас ТухелЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Бугун, 08:57Лионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиЛионель Месси Аргентина терма жамоасининг жаҳон чемпионлигини ҳимоя қилиш имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 08:54ЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиЎФАнинг баёнотидан сўнг Машарипов жойлаган пост барчани лол қолдирдиБугун, 08:09Жалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлдиЖалолиддин Машариповнинг терма жамоадан чиқарилиши сабаби маълум бўлдиБугун, 08:01Бавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБавария Ливерпул юлдузи Рио Нгумоха учун курашга қўшилдиБугун, 07:37Мундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарМундиал олдидан Машарипов бўйича нохуш хабарБугун, 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...