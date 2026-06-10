Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келади

·0·Спорт
Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келади

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати старт олишига саноқли кунлар қолар экан, турнир иштирокчилари нафақат яшил майдондаги тактика, балки унинг ортидаги ҳар бир майда деталгача алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу борада Норвегия миллий терма жамоаси ўзининг фавқулодда ва ўзига хос тайёргарлик режаси билан бутун дунё спорт жамоатчилигининг диққат-марказига тушди.

Скандинавиянинг нуфузли VG нашри тарқатган қизиқарли хабарга кўра, норвегияликлар бўлажак мундиал давомида ўз спортчиларининг рационини юқори даражада ушлаб туриш мақсадида мусобақа мезбонлиги ўтаётган мамлакатга махсус рейслар орқали нақд 300 килограмм энг сара ва янги тутилган денгиз балиқларини ҳамда мамлакатнинг энг таниқли ва моҳир бош ошпазларини биргаликда олиб келади.

Жамоа тиббий штаби ва раҳбарияти томонидан йўлга қўйилган ушбу ташаббуснинг бош мақсади — футболчиларнинг узоқ давом этадиган ва руҳий ҳамда жисмоний босим юқори бўладиган мусобақа давомида ўз ватанларида ўрганиб қолган, соғлом ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини узлуксиз истеъмол қилишларини кафолатлашдан иборат. Скандинавияликлар учун денгиз маҳсулотлари кундалик ҳаётнинг ажралмас қисми эканлиги ҳисобга олинса, бу қарор мутлақо мантиқий кўринади.

Замонавий спорт диетологлари ва юқори малакали мутахассисларнинг фикрига кўра, мусобақа ўтаётган даврда спортчиларнинг одатий овқатланиш тартиби ҳамда менюсини ўзгаришсиз сақлаб қолиш ўта муҳим омил ҳисобланади. Бу Элринг Ҳоланд ва унинг жамоадошларига бегона иқлимда ортиқча вақт йўқотмай, диққат-эътиборни фақат яшил майдондаги баҳсларга қаратишга ҳамда ўта юқори жисмоний юкламалар вақтида организмнинг тезкор тикланиши ва самарадорлигини оширишга бебаҳо ёрдам беради.

Эслатиб ўтиш жоизки, узоқ кутилган Норвегия миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг «I» гуруҳидан жой олган. Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги шиддатли жамоа гуруҳ босқичи доирасида жаҳон футболи гранди Франция, Африканинг энг кучли ва жисмоний бақувват вакили Сенегал ҳамда Осиё қитъасининг матонатли жамоаси Ироқ миллий терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун аёвсиз кураш олиб боради. Кўрамиз, махсус парҳез Норвегияга гуруҳдан чиқишда қанчалик ёрдам берар экан.

Жаҳон чемпионатининг энг қизиқарли ва кутилмаган воқеалари, Эрлинг Ҳоланд ва Норвегия терма жамоасининг мундиалдаги юришлари ҳамда дунё футболига оид энг қайноқ, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Бугун, 10:10Гвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиГвардиола кетганидан сўнг «Манчестер Сити»да катта тозалаш бошланадиБугун, 09:46Реал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 150 миллион евро таклиф қилгани маълум бўлдиБугун, 09:37Ҳуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасҲуго Алмеида: Криштиано Роналдо учун ёш муаммо эмасБугун, 09:17Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Элдор Шомуродов: “Биз бутун Ўзбекистон номидан ўйнаймиз” (видео)Бугун, 09:06Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Фабио Каннаваро: “Ўзбекистонликлар биздан фахрланишини истаймиз”Бугун, 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...