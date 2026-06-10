Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келади
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати старт олишига саноқли кунлар қолар экан, турнир иштирокчилари нафақат яшил майдондаги тактика, балки унинг ортидаги ҳар бир майда деталгача алоҳида эътибор қаратмоқда. Бу борада Норвегия миллий терма жамоаси ўзининг фавқулодда ва ўзига хос тайёргарлик режаси билан бутун дунё спорт жамоатчилигининг диққат-марказига тушди.
Скандинавиянинг нуфузли VG нашри тарқатган қизиқарли хабарга кўра, норвегияликлар бўлажак мундиал давомида ўз спортчиларининг рационини юқори даражада ушлаб туриш мақсадида мусобақа мезбонлиги ўтаётган мамлакатга махсус рейслар орқали нақд 300 килограмм энг сара ва янги тутилган денгиз балиқларини ҳамда мамлакатнинг энг таниқли ва моҳир бош ошпазларини биргаликда олиб келади.
Жамоа тиббий штаби ва раҳбарияти томонидан йўлга қўйилган ушбу ташаббуснинг бош мақсади — футболчиларнинг узоқ давом этадиган ва руҳий ҳамда жисмоний босим юқори бўладиган мусобақа давомида ўз ватанларида ўрганиб қолган, соғлом ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини узлуксиз истеъмол қилишларини кафолатлашдан иборат. Скандинавияликлар учун денгиз маҳсулотлари кундалик ҳаётнинг ажралмас қисми эканлиги ҳисобга олинса, бу қарор мутлақо мантиқий кўринади.
Замонавий спорт диетологлари ва юқори малакали мутахассисларнинг фикрига кўра, мусобақа ўтаётган даврда спортчиларнинг одатий овқатланиш тартиби ҳамда менюсини ўзгаришсиз сақлаб қолиш ўта муҳим омил ҳисобланади. Бу Элринг Ҳоланд ва унинг жамоадошларига бегона иқлимда ортиқча вақт йўқотмай, диққат-эътиборни фақат яшил майдондаги баҳсларга қаратишга ҳамда ўта юқори жисмоний юкламалар вақтида организмнинг тезкор тикланиши ва самарадорлигини оширишга бебаҳо ёрдам беради.
Эслатиб ўтиш жоизки, узоқ кутилган Норвегия миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг «I» гуруҳидан жой олган. Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги шиддатли жамоа гуруҳ босқичи доирасида жаҳон футболи гранди Франция, Африканинг энг кучли ва жисмоний бақувват вакили Сенегал ҳамда Осиё қитъасининг матонатли жамоаси Ироқ миллий терма жамоаларига қарши плей-офф йўлланмаси учун аёвсиз кураш олиб боради. Кўрамиз, махсус парҳез Норвегияга гуруҳдан чиқишда қанчалик ёрдам берар экан.
Жаҳон чемпионатининг энг қизиқарли ва кутилмаган воқеалари, Эрлинг Ҳоланд ва Норвегия терма жамоасининг мундиалдаги юришлари ҳамда дунё футболига оид энг қайноқ, эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…