Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?
Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг старт олишига саноқли соатлар қолар экан, дунё спорт таҳлилчилари ва миллионлаб мухлисларнинг нигоҳи асосий даъвогарлардан бири ҳисобланган Португалия миллий терма жамоасига қаратилган. Тажрибали мутахассис Роберто Мартинес бошқарувидаги ушбу кучли жамоа таркибида бугунги кунда дунё футболида ўз сўзини айтаётган Диогу Кошта, Рубен Диаш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэль Леау ва, албатта, афсонавий Криштиану Роналду каби ҳақиқий суперюлдузлар жамланган. Таркиб жиҳатидан португаллар ҳар қандай рақиб учун даҳшатли куч ҳисобланишади.
Бироқ океан ортига йўл олишдан аввал ўтказилган саралаш босқичи португалияликлар учун кутилганидек осон ва силлиқ кечгани йўқ. Мусобақа давомида Мартинес шогирдлари кутилмаганда Ирландия терма жамоасига 0:2 ҳисобида имкониятни бой беришди, Венгрия вакиллари билан эса дурангга рози бўлишди. Жамоа мундиал йўлланмаси тақдирини фақатгина сўнгги ҳал қилувчи турда, Арманистон терма жамоаси устидан 9:1 ҳисобидаги ўта йирик ва шафқатсиз ғалабани қўлга киритиш орқали ҳал эта олди.
Мазкур Жаҳон чемпионатида Португалия терма жамоаси «K» гуруҳидан жой олган бўлиб, плей-офф йўлланмаси учун Конго ДР, бизнинг суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамиз ҳамда Жанубий Американинг шиддатли вакили Колумбияга қарши яшил майдонга тушади. Халқаро экспертларнинг фикрига кўра, португаллар учун гуруҳдаги энг мураккаб, оғир ва жиддий синов айнан Колумбия терма жамоасига қарши кечадиган шиддатли тўқнашув бўлиши мумкин.
Айни пайтда жамоанинг майдондаги энг муҳим ва етакчи фигураси (дирижёри) сифатида Бруну Фернандеш тилга олинмоқда. Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби сардори якунланган мавсумда АПЛда нақд 21 та голли узатмани амалга ошириб, турнирнинг мутлақ янги рекордини ўрнатди ва Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Шу билан бирга, фаолиятининг сўнгги қисмини ўтказаётган 41 ёшли афсона Криштиану Роналду ҳам мундиалга улкан ва тарихий мақсадлар билан йўл олмоқда. Боиси, Жаҳон чемпионлиги олтин кубоги унинг порлоқ фаолиятида ҳали қўлга киритилмаган ягона олий соврин бўлиб қолмоқда ва Криш бор кучини шунга сарфлайди.
Етакчи таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Португалиянинг асосий муаммоси футболчиларнинг индивидуал маҳоратида эмас, балки жамоа ичидаги руҳий мувозанатда бўлиши мумкин. Сабаби, ОАВ ва мухлисларнинг бор эътибори ҳамда босими ҳамиша Роналду атрофида айланиши баъзан терма жамоанинг умумий тактик ўйинига салбий таъсир кўрсатиши эҳтимоли йўқ эмас. Бундан ташқари, иқтидорли вингер Рафаэль Леаунинг майдондаги интизомий муаммолари ҳам бош мураббий Мартинес учун жиддий бош оғриғи бўлиб турибди — «Милан» юлдузи Чилига қарши ўртоқлик учрашувида қўполлиги учун майдондан четлатилган эди.
Шунга қарамай, Португалия терма жамоаси барибир кубок учун асосий даъвогарлар сафида тилга олинмоқда. Агар мураббийлар штаби юлдузлар жамланган ушбу таркибда ички тотувлик ва тактик мувозанатни сақлай олса, улар ўз тарихларидаги илк Жаҳон чемпионлиги учун охиригача кураша оладилар.
Биз учун энг ҳаяжонли жиҳати шундаки, Португалия миллий жамоасининг ҳамюртларимиз — Ўзбекистон терма жамоасига қарши ўтда алангаланувчи тарихий баҳси шу йилнинг 23 июнь санасида Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт олади. Ушбу куни бутун юртимиз «оқ бўрилар»ни стадион ва экранлар қаршисида бир тан-у бир жон бўлиб қўллаб-қувватлайди! Вакилларимизга омад ёр бўлсин!
Португалия терма жамоасининг сўнгги тайёргарликлари, Криштиану Роналдунинг тарихий юриши, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиалдаги тақвими ва Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…