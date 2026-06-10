Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?

·0·Спорт
Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?

Футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг старт олишига саноқли соатлар қолар экан, дунё спорт таҳлилчилари ва миллионлаб мухлисларнинг нигоҳи асосий даъвогарлардан бири ҳисобланган Португалия миллий терма жамоасига қаратилган. Тажрибали мутахассис Роберто Мартинес бошқарувидаги ушбу кучли жамоа таркибида бугунги кунда дунё футболида ўз сўзини айтаётган Диогу Кошта, Рубен Диаш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Рафаэль Леау ва, албатта, афсонавий Криштиану Роналду каби ҳақиқий суперюлдузлар жамланган. Таркиб жиҳатидан португаллар ҳар қандай рақиб учун даҳшатли куч ҳисобланишади.

Бироқ океан ортига йўл олишдан аввал ўтказилган саралаш босқичи португалияликлар учун кутилганидек осон ва силлиқ кечгани йўқ. Мусобақа давомида Мартинес шогирдлари кутилмаганда Ирландия терма жамоасига 0:2 ҳисобида имкониятни бой беришди, Венгрия вакиллари билан эса дурангга рози бўлишди. Жамоа мундиал йўлланмаси тақдирини фақатгина сўнгги ҳал қилувчи турда, Арманистон терма жамоаси устидан 9:1 ҳисобидаги ўта йирик ва шафқатсиз ғалабани қўлга киритиш орқали ҳал эта олди.

Мазкур Жаҳон чемпионатида Португалия терма жамоаси «K» гуруҳидан жой олган бўлиб, плей-офф йўлланмаси учун Конго ДР, бизнинг суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамиз ҳамда Жанубий Американинг шиддатли вакили Колумбияга қарши яшил майдонга тушади. Халқаро экспертларнинг фикрига кўра, португаллар учун гуруҳдаги энг мураккаб, оғир ва жиддий синов айнан Колумбия терма жамоасига қарши кечадиган шиддатли тўқнашув бўлиши мумкин.

Айни пайтда жамоанинг майдондаги энг муҳим ва етакчи фигураси (дирижёри) сифатида Бруну Фернандеш тилга олинмоқда. Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби сардори якунланган мавсумда АПЛда нақд 21 та голли узатмани амалга ошириб, турнирнинг мутлақ янги рекордини ўрнатди ва Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди. Шу билан бирга, фаолиятининг сўнгги қисмини ўтказаётган 41 ёшли афсона Криштиану Роналду ҳам мундиалга улкан ва тарихий мақсадлар билан йўл олмоқда. Боиси, Жаҳон чемпионлиги олтин кубоги унинг порлоқ фаолиятида ҳали қўлга киритилмаган ягона олий соврин бўлиб қолмоқда ва Криш бор кучини шунга сарфлайди.

Етакчи таҳлилчиларнинг фикрига кўра, Португалиянинг асосий муаммоси футболчиларнинг индивидуал маҳоратида эмас, балки жамоа ичидаги руҳий мувозанатда бўлиши мумкин. Сабаби, ОАВ ва мухлисларнинг бор эътибори ҳамда босими ҳамиша Роналду атрофида айланиши баъзан терма жамоанинг умумий тактик ўйинига салбий таъсир кўрсатиши эҳтимоли йўқ эмас. Бундан ташқари, иқтидорли вингер Рафаэль Леаунинг майдондаги интизомий муаммолари ҳам бош мураббий Мартинес учун жиддий бош оғриғи бўлиб турибди — «Милан» юлдузи Чилига қарши ўртоқлик учрашувида қўполлиги учун майдондан четлатилган эди.

Шунга қарамай, Португалия терма жамоаси барибир кубок учун асосий даъвогарлар сафида тилга олинмоқда. Агар мураббийлар штаби юлдузлар жамланган ушбу таркибда ички тотувлик ва тактик мувозанатни сақлай олса, улар ўз тарихларидаги илк Жаҳон чемпионлиги учун охиригача кураша оладилар.

Биз учун энг ҳаяжонли жиҳати шундаки, Португалия миллий жамоасининг ҳамюртларимиз — Ўзбекистон терма жамоасига қарши ўтда алангаланувчи тарихий баҳси шу йилнинг 23 июнь санасида Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт олади. Ушбу куни бутун юртимиз «оқ бўрилар»ни стадион ва экранлар қаршисида бир тан-у бир жон бўлиб қўллаб-қувватлайди! Вакилларимизга омад ёр бўлсин!

Португалия терма жамоасининг сўнгги тайёргарликлари, Криштиану Роналдунинг тарихий юриши, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиалдаги тақвими ва Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ, эксклюзив янгиликларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиЙилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиБугун, 11:15Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедга қайтмоқда: Барселона қарорини ўзгартирдиБугун, 11:10Боруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБоруссия Дортмунд икки юлдузи билан хайрлашишга тайёрБугун, 10:30Эми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиЭми Мартинез Ювентус билан келишувга эришдиБугун, 10:17Норвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиНорвегия терма жамоаси мундиалга 300 килограмм балиқ олиб келадиБугун, 10:16Морган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаМорган Рогерц Арсенал қизиқиши ва Жуд Беллингем билан рақобат ҳақидаБугун, 10:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...