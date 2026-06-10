Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқда
Португалиялик афсонавий мураббий Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасига шов-шувли тарзда қайтиш олдидан Benfica мухлислари, футболчилари ва ходимларига ҳиссиётларга бой хайрлашув мактубини йўллади. Лиссабоннинг "Эстадио да Луз" стадионида бир мавсум фаолият юритган мутахассис Испания пойтахтидан тушган таклифни рад эта олмади. Моуринью ўзининг Instagram саҳифасида клуб президенти Руи Коста ва барча ходимларга миннатдорчилик билдириб, ушбу клубни ҳимоя қилиш у учун катта шараф бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Моуринью бошчилигида Benfica ўтган мавсумда ички чемпионатда мағлубиятсиз серия қайд этди ва Португалия Суперкубогида ғолиб чиқди. 63 ёшли мураббий ўзи бирга ишлаган футболчиларга алоҳида мурожаат қилиб, улар билан ўртасида умрбод ришталар боғланганини айтди. "Бир кун менинг футболчим бўлган инсон, бутун умрга менинг футболчим бўлиб қолади", — дея қўшимча қилди собиқ Челси ва Манчестер Юнайтед устози.
Реал Мадрид президенти Флорентино Перез Моуриньюни ортга қайтаришни ўзининг сайловолди кампаниясининг асосий мақсадига айлантирган эди. Мадридликлар ушбу трансфер учун Португалия клубига 15 миллион евро товон пули тўлашга рози бўлишди. Сешанба оқшомида мураббийнинг агенти Жорге Мендес ва Реал Мадрид раҳбарияти ўртасидаги якуний музокаралар якунига етгани хабар қилинди.
Қироллик клуби Моуринью келиши билан таркибни кучайтиришга киришган. Хабарларга кўра, Реал Мадрид Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес учун 150 миллион евролик таклиф юборган, бироқ бу рад этилган. Шунга қарамай, Мадридда янги "галактикос" даври бошланиши кутилмоқда. Benfica эса Моуриньюнинг ўрнига янги мураббий тайинлаш ишларини аллақачон якунлаб улгурган.
…