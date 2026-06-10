Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтди
Арсенал афсонаси Пол Мерсон Микел Артета жамоа сардори Мартин Одегаардни ёзги трансфер ойнасида сотиб юбориши мумкинлиги ҳақидаги сенсацион назарияни илгари сурди. Норвегиялик плеймейкер ўтган мавсумда "Канонирлар"ни сўнгги йигирма йилдаги илк Англия Премер-лигаси чемпионлигига бошлаб келган бўлса-да, унинг сўнгги пайтлардаги ўйини ва жароҳатларга мойиллиги Шимолий Лондондаги келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мерсоннинг фикрича, кейинги мавсум учун тактик талаблар ўзгариши мумкин ва бу Мартин Одегаарднинг жамоадаги ўрнига таъсир қилади. "Буни айтиш мен учун ақлдан озишдек туюлиши мумкин, лекин клуб раҳбарияти уни сотиш ҳақида ўйлаётган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Унинг позициясида ўйнайдиган футболчи учун олдинги чизиқда тезкор ҳужумчилар керак. Ҳозирги тактикада эса тезлик етишмаяпти", — деди Мерсон.
Собиқ футболчи Стив Никол ҳам ушбу фикрларга қўшилиб, Эберечи Эзе каби футболчиларнинг трансфери Мартин Одегаард учун эшикларни ёпиши мумкинлигини таъкидлади. Шунингдек, Франк Лебоэуф норвегиялик футболчининг ўйини аввалгидек самарали эмаслигини, у кўпроқ горизонтал паслар билан чекланиб қолаётганини ва вертикал ўйин услубига эга футболчиларга жой бўшатиш вақти келганини айтди.
Ушбу хабарлар Микел Артетанинг Чемпионлар лигаси финалида PSJдан учралган мағлубиятдан сўнг таркибда кескин ислоҳотлар ўтказиш нияти билан боғланмоқда. Хабарларга кўра, клуб нафақат Мартин Одегаард, балки Габриел Жесус, Габриел Мартинелли, Леандро Троссард ва Бен Whите каби етакчи футболчилар бўйича ҳам манфаатли таклифларни кўриб чиқишга тайёр.
Артета жамоани янада кучайтириш ва турғунликдан қочиш учун "ақлли ва шуҳратпараст" бўлиши кераклигини шама қилган. Бу эса Арсенал таркибида катта ўзгаришлар юз беришидан ва янги мавсумда бутунлай бошқача жамоани кўришимиз мумкинлигидан далолат беради.
…