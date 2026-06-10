Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтди

·0·Спорт
Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтди

Арсенал афсонаси Пол Мерсон Микел Артета жамоа сардори Мартин Одегаардни ёзги трансфер ойнасида сотиб юбориши мумкинлиги ҳақидаги сенсацион назарияни илгари сурди. Норвегиялик плеймейкер ўтган мавсумда "Канонирлар"ни сўнгги йигирма йилдаги илк Англия Премер-лигаси чемпионлигига бошлаб келган бўлса-да, унинг сўнгги пайтлардаги ўйини ва жароҳатларга мойиллиги Шимолий Лондондаги келажагини сўроқ остида қолдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мерсоннинг фикрича, кейинги мавсум учун тактик талаблар ўзгариши мумкин ва бу Мартин Одегаарднинг жамоадаги ўрнига таъсир қилади. "Буни айтиш мен учун ақлдан озишдек туюлиши мумкин, лекин клуб раҳбарияти уни сотиш ҳақида ўйлаётган бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Унинг позициясида ўйнайдиган футболчи учун олдинги чизиқда тезкор ҳужумчилар керак. Ҳозирги тактикада эса тезлик етишмаяпти", — деди Мерсон.

Собиқ футболчи Стив Никол ҳам ушбу фикрларга қўшилиб, Эберечи Эзе каби футболчиларнинг трансфери Мартин Одегаард учун эшикларни ёпиши мумкинлигини таъкидлади. Шунингдек, Франк Лебоэуф норвегиялик футболчининг ўйини аввалгидек самарали эмаслигини, у кўпроқ горизонтал паслар билан чекланиб қолаётганини ва вертикал ўйин услубига эга футболчиларга жой бўшатиш вақти келганини айтди.

Ушбу хабарлар Микел Артетанинг Чемпионлар лигаси финалида PSJдан учралган мағлубиятдан сўнг таркибда кескин ислоҳотлар ўтказиш нияти билан боғланмоқда. Хабарларга кўра, клуб нафақат Мартин Одегаард, балки Габриел Жесус, Габриел Мартинелли, Леандро Троссард ва Бен Whите каби етакчи футболчилар бўйича ҳам манфаатли таклифларни кўриб чиқишга тайёр.

Артета жамоани янада кучайтириш ва турғунликдан қочиш учун "ақлли ва шуҳратпараст" бўлиши кераклигини шама қилган. Бу эса Арсенал таркибида катта ўзгаришлар юз беришидан ва янги мавсумда бутунлай бошқача жамоани кўришимиз мумкинлигидан далолат беради.

АрсеналМартин ОдегаардМикел АртетаАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Дешам Мбаппенинг позицияси ҳақидаги танқидларга қандай жавоб берди?Бугун, 12:00Жозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаЖозе Моуринью Benfica билан хайрлашди ва Реал Мадридга қайтмоқдаБугун, 11:55Муҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиМуҳаммад Салах янги клуби учун учта асосий шартни эълон қилдиБугун, 11:53Каннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиКаннаваро Нью-Йорк аэропортидаги текширув юзасидан расмий баёнот бердиБугун, 11:52Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Роналду ва Португалия "оқ бўрилар" билан ўйинга қандай тайёрланмоқда?Бугун, 11:43Йилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиЙилига 120 миллион евро: Реал Мадрид футболдаги энг йирик шартномани имзоладиБугун, 11:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...