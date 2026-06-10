Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этди

·62·Спорт
Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этди

Тоттенхем клуби 2025-26-йилги омадсиз мавсумдан сўнг таркибни тубдан янгилашга қарор қилди. Лондонликлар шартномаси якунига етган 11 нафар футболчи билан хайрлашганини расман эълон қилди. Ушбу рўйхатда энг кўзга кўринган исм ярим ҳимоячи Йвес Биссоума бўлиб, у сўнгги йиллардаги муаммолардан сўнг жамоани тарк этадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2022-йилда Брайтон жамоасидан трансфер қилинган Биссоума Спурс сафида барча мусобақаларда 111 та ўйинда майдонга тушди. У 2025-йилда Европа лигаси финалида Манчестер Юнайтед устидан қозонилган ғалабада асосий таркибда ҳаракат қилиб, совринни қўлга киритишда муҳим рол ўйнаган эди. Бироқ, унинг Шимолий Лондондаги сўнгги йили интизомий муаммолар ва барқарорсиз ўйинлар билан ёдда қолди.

Биссоума ва клуб ўртасидаги муносабатлар бош мураббий Томас Франк даврида кескин ёмонлашди. Даниялик мутахассис футболчининг машғулотларга мунтазам кечикиб келишидан норози бўлиб, уни PSJга қарши Суперкубок баҳси ва Чемпионлар лигаси қайдномасидан четлатган эди. Аввалроқ, собиқ мураббий Анге Постекоглоу ҳам уни ножўя хатти-ҳаракатлари учун бир ўйинга дисквалификация қилган эди.

Клубни тарк этаётганлар орасида нафақат асосий жамоа, балки ёшлар тизими вакиллари ҳам бор. Пеле Арганесе-МкДермотт, Тйрелл Ашкрофт, Лео Блакк, Данте Кассанова, Маттев Краиг ва Калум Логан каби У-21 жамоаси аъзолари билан хайрлашилди. Шунингдек, У-18 жамоасидан Жамел Беггс, Самал Бангура ва Леон Мйртажга ҳам янги шартнома таклиф этилмади.

Элижаҳ Упсон эса Тоттенхем томонидан таклиф қилинган янги битимни рад этиб, фаолиятини бошқа клубда давом эттиришга қарор қилди. Шу тариқа, Лондон клуби янги мавсум олдидан таркибни сезиларли даражада қисқартириб, катта трансферлар учун жой бўшатмоқда.

ТоттенхемЙвес БиссоумаТрансферларАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиАрсене Венгер Килиан Мбаппе ҳимоясига чиқди: У Реал Мадридда қурбон қилиндиБугун, 13:59ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!ЖЧ-2026 мураббийлари маоши эълон қилинди: Каннаваро кучли бешликда!Бугун, 13:36Витинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиВитинья ва Жоау Невес Реал Мадридга ўтадими? Жорге Мендес жавоб бердиБугун, 13:34Челси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиЧелси афсонаси Маркус Рэшфордни трансфер қилишга чақирдиБугун, 13:10ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...ЖЧ-2026 даги энг ёш ва энг кекса футболчилар рамзий жамоаси тузилди...Бугун, 12:45Пол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиПол Мерсон Арсенал сардори Мартин Одегаард сотилиши ҳақида кутилмаган назарияни айтдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...