Тоттенхемда катта тозалаш: Ив Биссума ва яна 10 футболчи жамоани тарк этди
Тоттенхем клуби 2025-26-йилги омадсиз мавсумдан сўнг таркибни тубдан янгилашга қарор қилди. Лондонликлар шартномаси якунига етган 11 нафар футболчи билан хайрлашганини расман эълон қилди. Ушбу рўйхатда энг кўзга кўринган исм ярим ҳимоячи Йвес Биссоума бўлиб, у сўнгги йиллардаги муаммолардан сўнг жамоани тарк этадиган бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2022-йилда Брайтон жамоасидан трансфер қилинган Биссоума Спурс сафида барча мусобақаларда 111 та ўйинда майдонга тушди. У 2025-йилда Европа лигаси финалида Манчестер Юнайтед устидан қозонилган ғалабада асосий таркибда ҳаракат қилиб, совринни қўлга киритишда муҳим рол ўйнаган эди. Бироқ, унинг Шимолий Лондондаги сўнгги йили интизомий муаммолар ва барқарорсиз ўйинлар билан ёдда қолди.
Биссоума ва клуб ўртасидаги муносабатлар бош мураббий Томас Франк даврида кескин ёмонлашди. Даниялик мутахассис футболчининг машғулотларга мунтазам кечикиб келишидан норози бўлиб, уни PSJга қарши Суперкубок баҳси ва Чемпионлар лигаси қайдномасидан четлатган эди. Аввалроқ, собиқ мураббий Анге Постекоглоу ҳам уни ножўя хатти-ҳаракатлари учун бир ўйинга дисквалификация қилган эди.
Клубни тарк этаётганлар орасида нафақат асосий жамоа, балки ёшлар тизими вакиллари ҳам бор. Пеле Арганесе-МкДермотт, Тйрелл Ашкрофт, Лео Блакк, Данте Кассанова, Маттев Краиг ва Калум Логан каби У-21 жамоаси аъзолари билан хайрлашилди. Шунингдек, У-18 жамоасидан Жамел Беггс, Самал Бангура ва Леон Мйртажга ҳам янги шартнома таклиф этилмади.
Элижаҳ Упсон эса Тоттенхем томонидан таклиф қилинган янги битимни рад этиб, фаолиятини бошқа клубда давом эттиришга қарор қилди. Шу тариқа, Лондон клуби янги мавсум олдидан таркибни сезиларли даражада қисқартириб, катта трансферлар учун жой бўшатмоқда.
…