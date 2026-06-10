Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетди

·45·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид билан шартнома имзолаш учун Испанияга учиб кетди

Жозе Моуринью чоршанба куни тушдан кейин Реал Мадрид билан уч йиллик шартнома имзолаш ва клубга қайтишини якунлаш учун Испанияга йўл олди. Челси собиқ мураббийи расмий матбуот анжумани ёки кутиб олиш маросимини ўтказмасдан, дарҳол машғулот базасига йўл олишни ва ишга киришишни режалаштирмоқда. Унинг янги шартномаси расман июль ойидан кучга кирса-да, португалиялик мутахассис вақтни бой бермасликка қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

63 ёшли мураббийнинг тайинланиши учун йўл сешанба куни Альваро Арбелоа истеъфога чиқарилгач тўлиқ очилди. Моуринью ўзи билан бирга беш нафар ёрдамчи мураббийни олиб келади. Арбелоа январ ойида Хаби Алонсо ўрнини эгаллаган эди, бироқ Реал Мадрид унинг қўл остида Ла Лига чемпионлигини Барселона жамоасига бой берди, Чемпионлар лигаси чорак финалида Бавария клубидан мағлуб бўлди ва Испания кубогини тарк этди.

Клуб президенти Флорентино Перез сайловдаги ғалабасидан сўнг Моуриньюнинг қайтишини расман тасдиқлади. "Биз дунёнинг энг яхши мураббийларидан бири, ҳақиқий мадридист Жозе Моуриньюни яна кутиб олганимиздан фахрланамиз. Мақсадимиз — 16-Европа кубогини қўлга киритиш ва совринлар ютишда давом этиш", — деди Перез ўз нутқида.

Моуринью июн ойининг қолган қисмини жамоа таркибини таҳлил қилиш ва янги штаб билан парда ортида ишлашга сарфлайди. Июль ойида шартнома расман бошлангач, мухлислар учун катта тақдимот маросими ўтказилиши кутилмоқда. Шундан сўнг, тажрибали мураббий бор эътиборини янги мавсум олдидан ўтказиладиган ўртоқлик учрашувларига ва жамоани тайёрлашга қаратади.

Реал МадридЖозе МоуриньюФлорентино ПерезЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиБугун, 17:59Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:34Роберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганРоберто Де Зерби Тоттенхем учун кўплаб футболчиларни кўз остига олганБугун, 16:59Жамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиЖамшид Саидов яна «Қизилқум» жамоаси бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 16:47Джейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинДжейми Каррагер: Жуд Беллингем ЖЧ-2026да захирада қолиши мумкинБугун, 16:36Роберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинРоберто Карлос: Лионель Месси 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ҳам ўйнаши мумкинБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...