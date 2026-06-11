Челси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашди

·21·Спорт
Челси Майкл Олисенинг укаси билан хайрлашди

Майкл Олисе Бавария ва Франция терма жамоаси сафида порлашда давом этаётган бир пайтда, унинг укаси Ричард Олисе ўзига янги жамоа қидиришга мажбур бўлди. Челси клуби академиядаги таркибий ўзгаришлар доирасида 20 ёшли ҳимоячининг кетишини расман тасдиқлади. Шу тариқа, унинг "Стемфорд Бридж"даги 11 йиллик фаолияти якунига етди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ғарбий Лондон клуби келаётган мавсум учун таркибда олиб қолинадиган ва қўйиб юбориладиган футболчилар рўйхатини эълон қилди. Ричард Олисе академиянинг хайрлашилган тўрт нафар тарбияланувчисидан бири бўлди. У машҳур "Кобҳем" академиясига тўққиз ёшида келиб қўшилган ва катта умидлар билан ёшлар жамоалари босқичидан ўтган эди.

Ўн йиллик фаолияти давомида ҳимоячи катта салоҳият намойиш этган бўлса-да, асосий жамоага кириб боришнинг уддасидан чиқа олмади. Унинг акаси Кристал Пелас ва Бавария сафида Европа юлдузига айланиб бораётган бир пайтда, Ричарднинг Челси сафидаги йўли кетма-кет алмашган мураббийлар қўл остида чекланиб қолди.

Ричард Олисе асосий жамоага энг яқин келган пайти 2024-25-йилги мавсумда Конференциялар лигаси доирасидаги битта ўйинда захира ўриндиғида қайд этилгани бўлди. Бироқ у майдонга туширилмади ва клубни бирорта расмий дақиқа ўйнамасдан тарк этди. У билан бирга Броди Ҳугҳес, Сам Рак-Сакйи ва Жими Тауриаинен каби ёшлар ҳам жамоани тарк этишди.

Ҳозирда эркин агентга айланган собиқ Челси аъзоси янги клуб изламоқда. Элита даражасидаги муҳитда 11 йил давомида таҳсил олган Олисе ўз профессионал дебютини ўтказиш ва акасининг муваффақиятли йўлини такрорлаш учун техник жиҳатдан етарли пойдеворга эга деб ҳисобланмоқда.

ЧелсиРичард ОлисеБаварияТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиЛионель Месси Жаҳон чемпионлиги унвонини ҳимоя қилишга ваъда бердиБугун, 19:33Испания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасИспания Ламине Ямалнинг қайтиши борасида таваккал қилмоқчи эмасБугун, 19:30Месси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиМесси Исландия билан ўйиндан сўнг ўз жароҳати ҳақида баёнот бердиБугун, 19:16Джошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиДжошуа Киммич Бавария билан хайрлашишига бир баҳя қолганини тан олдиКеча, 17:59Себастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиСебастиан Кеҳл Тоттенхем таклифини рад этдиКеча, 17:52Тоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиТоттенхем Маркос Сенесини ўз сафига қўшиб олдиКеча, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...