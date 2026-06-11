Денни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккал

·32·Спорт
Денни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккал

Денни Мерфи ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима учун Лиям Розенёр Челси клубидаги муваффақиятсизлигидан сўнг Англия Премер-лигасига қайтиши қийинлигини тушунтириб берди. Унинг фикрича, 41 ёшли мутахассисни Фулхэм бош мураббийлигига тайинлаш клуб учун ўта хавфли қарор бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фулхэм жамоасининг амалдаги устози Марко Силва шартномаси якунлангач, клубни тарк этишга қарор қилди. Португалиялик мутахассис беш йиллик фаолияти давомида жамоани Чемпионшипдан юқори дивизионга олиб чиқди ва 229 ўйиннинг 100 тасида ғалаба қозониб, клубни Англия Премер-лигаси ўртамёнасига айлантира олди.

Ҳозирда бўш қоладиган ўрин учун бир нечта номзодлар кўриб чиқилмоқда. Розенёр Ҳулл Ситй ва Страцбургдаги фаолияти билан эътиборга тушган бўлса-да, Стамфорд Бридге стадионидаги фаолияти бор-йўғи уч ярим ой давом этди ва 23 ўйиндан сўнг якунига етди. Мерфининг сўзларига кўра, Розенёрнинг Фулхэм билан футболчилик давридаги алоқалари унинг тайинланиши учун етарли эмас.

"Ўйлайманки, у бу имкониятни жон-деб қабул қилган бўларди, лекин бу амалга ошмайди. Фулхэм буни катта таваккал деб билади, чунки унинг Челси клубидаги фаолияти яхши бошланганига қарамай, якунда муваффақиятсиз бўлди. Клуб раҳбарияти ушбу даражада кўпроқ тажрибага эга бўлган мураббийни танлайди", — деди Мерфи.

Шунингдек, собиқ ярим ҳимоячи Франк Лампарднинг Ғарбий Лондонга қайтиш имкониятларини ҳам юқори баҳолади. Унинг фикрича, Ковентридаги муваффақиятларидан сўнг Лампард тажрибалироқ номзод сифатида кўрилиши мумкин. Томас Франк каби мураббийлар бу пойгадан чиққан бўлса-да, бозорда Розенёрдан кўра тажрибалироқ мутахассислар етарли.

ФулхэмЧелсиАнглия Премер-лигасиФранк ЛампардФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиВенсан Компани мақсадига эришди: Бавария 65 миллион евролик трансферни ҳал қилдиБугун, 08:52Бугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун футбол бўйича Жаҳон чемпионати старт оладиБугун, 08:44Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Англия терма жамоасида пеналти можароси: Беллингэм ва Гордон ўртасида нима бўлди?Бугун, 07:34Криштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиКриштиано Роналдо омадсиз ўйин ўтказди: Португалия Нигерияни қийинчилик билан енгдиБугун, 07:16Англия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиАнглия терма жамоаси Коста-Рикани йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 06:49Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Родригес Луис Диас «Олтин тўп»ни қўлга киритиши мумкинлиги ҳақида...Бугун, 06:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...