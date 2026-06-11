Денни Мерфи: Лиям Розенёр Фулхэм учун жуда катта таваккал
Денни Мерфи ГОАЛ нашрига берган интервюсида нима учун Лиям Розенёр Челси клубидаги муваффақиятсизлигидан сўнг Англия Премер-лигасига қайтиши қийинлигини тушунтириб берди. Унинг фикрича, 41 ёшли мутахассисни Фулхэм бош мураббийлигига тайинлаш клуб учун ўта хавфли қарор бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фулхэм жамоасининг амалдаги устози Марко Силва шартномаси якунлангач, клубни тарк этишга қарор қилди. Португалиялик мутахассис беш йиллик фаолияти давомида жамоани Чемпионшипдан юқори дивизионга олиб чиқди ва 229 ўйиннинг 100 тасида ғалаба қозониб, клубни Англия Премер-лигаси ўртамёнасига айлантира олди.
Ҳозирда бўш қоладиган ўрин учун бир нечта номзодлар кўриб чиқилмоқда. Розенёр Ҳулл Ситй ва Страцбургдаги фаолияти билан эътиборга тушган бўлса-да, Стамфорд Бридге стадионидаги фаолияти бор-йўғи уч ярим ой давом этди ва 23 ўйиндан сўнг якунига етди. Мерфининг сўзларига кўра, Розенёрнинг Фулхэм билан футболчилик давридаги алоқалари унинг тайинланиши учун етарли эмас.
"Ўйлайманки, у бу имкониятни жон-деб қабул қилган бўларди, лекин бу амалга ошмайди. Фулхэм буни катта таваккал деб билади, чунки унинг Челси клубидаги фаолияти яхши бошланганига қарамай, якунда муваффақиятсиз бўлди. Клуб раҳбарияти ушбу даражада кўпроқ тажрибага эга бўлган мураббийни танлайди", — деди Мерфи.
Шунингдек, собиқ ярим ҳимоячи Франк Лампарднинг Ғарбий Лондонга қайтиш имкониятларини ҳам юқори баҳолади. Унинг фикрича, Ковентридаги муваффақиятларидан сўнг Лампард тажрибалироқ номзод сифатида кўрилиши мумкин. Томас Франк каби мураббийлар бу пойгадан чиққан бўлса-да, бозорда Розенёрдан кўра тажрибалироқ мутахассислар етарли.
…