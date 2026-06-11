ФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчи
Шимолий Америка қитъасида 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва шиддатли учрашувлари давом этаётган, миллий терма жамоамиз ўз тарихий юришини бошлаш арафасида турган бир пайтда, Халқаро футбол федерацияси (ФИФА) томонидан миллионлар ўйини жозибасини янада оширишга қаратилган оламшумул янгиликлар тайёрланмоқда. Футбол учрашувлари давомида мухлисларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлаётган энг оғриқли муаммолардан бири — вақтни бекорга чўзиш ва сунъий равишда ўйин темпини тушириш ҳолатларига қарши кескин чоралар кўриладиган бўлди. Испаниянинг нуфузли ва оммабоп «El Mundo» нашри тарқатган сўнгги маълумотларга қараганда, Жанни Инфантино раҳбарлигидаги ташкилот яқин орада футбол оламини тубдан ўзгартириб юборадиган бир қатор инқилобий тартиб-қоидаларни амалиётга татбиқ этишни режалаштирмоқда.
Инсайдерларнинг очиқлашича, янги қоидалар нафақат учрашувларнинг соф ўйин вақтини узайтиришга, балки майдондаги динамика ва тезкорликни таъминлашга хизмат қилади. Мазкур лойиҳа доирасида қуйидаги муҳим ўзгаришлар кутилмоқда:
Дарвозабонлар ва аутдан (ён чизиқдан) тўпни ўйинга киритиш учун «5 сониялик» қатъий чеклов
Эндиликда ўйинда устунликка эга бўлиб турган жамоа посбонларининг тўпни ўйинга киритишда сонияларни «ўғирлаши» қатъиян тақиқланади. Агар дарвозабон дарвоза тўпини (голдан кейин ёки тўп майдонни тарк этганда) ўйинга киритиш жараёнида беш сониядан ортиқ вақт сарфласа, ҳакам ўйинни тўхтатади ва кутилмаганда рақиб жамоа фойдасига бурчак зарбаси (корнер) белгилайди. Бу дарвозабонлар учун жуда жиддий огоҳлантириш бўлиши шубҳасиз.
Худди шунга ўхшаш қатъий ва тезкор тартиб аутдан (ён чизиқдан) тўпни ўйинга киритиш пайтида ҳам амал қилади. Тўпни қўлига олган футболчи агар белгиланган беш сониялик муддат ичида уни майдонга ташлаб бера олмаса, аутни бажариш ҳуқуқи автоматик равишда рақиб жамоаси вакилларига ўтиб кетади. Бу қоидалар футболчиларни майдонда жуда тез ва сергак ҳаракат қилишга мажбур қилади.
«Жароҳат симуляцияси»га қарши 1 дақиқалик чеклов
Футбол мухлисларини энг кўп асабийлаштирадиган ҳолатлардан яна бири — ўйин охирлаб қолганда футболчиларнинг майдонга ётиб олиб, вақт чўзишларидир. ФИФА бу муаммога ҳам ниҳоятда оқилона ва адолатли ечим топди. Янги қоидага кўра, агар бирор-бир футболчининг шикастланиши (жароҳат олиши) сабабли ҳакам ўйинни тўхтатишга мажбур бўлса, ўша ўйинчи тиббий ёрдам олгандан сўнг албатта майдонни тарк этиши шарт.
Энг асосий жиҳати — у майдондан ташқарида камида бир дақиқа давомида қолиши қатъиян белгилаб қўйилади. Ушбу мажбурий муддат тўлиқ ўтганидан кейингина, бош ҳакамнинг рухсати билан футболчи яна яшил майдонга қайтиб, баҳсга кириша олади. Бу қоида майдонда сунъий равишда жароҳат симуляциясини кўрсатадиган ўйинчиларни жазолаш ва уларнинг жамоасини бир дақиқа давомида камчилик бўлиб ҳаракат қилишини таъминлаш орқали адолатни тиклайди.
Таҳлилчиларнинг фикрича, ушбу қоидалар футбол тарихидаги энг катта ислоҳотлардан бири бўлади ва у баҳсларнинг янада шиддатли, голларга бой ва энг муҳими — томошабоп кечишини кафолатлайди. Кўрамиз, ФИФА ушбу инқилобий ўзгаришларни қайси мусобақадан бошлаб расман кучга киритар экан.
ФИФАнинг янги тактик қоидалари, ЖЧ-2026 учрашувларидаги ҳакамлик ва вақт ҳисобланиши ҳамда Европа футболининг энг қайноқ, эксклюзив ва шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…