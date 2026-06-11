Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинланди
Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал расман УНICEФнинг эзгу ният элчиси этиб тайинланди. 17 ёшли иқтидор эгаси эндиликда ўзининг глобал нуфузидан болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, хусусан, уларнинг хавфсиз муҳитда ўйнаши ва ривожланиши учун фойдаланади. Бу тайинлов Ямалнинг нафақат майдондаги маҳоратини, балки келажак авлод учун масъулиятли шахс эканини ҳам кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу эълон Халқаро ўйин куни билан бир вақтга тўғри келди. Мазкур сана болаларнинг когнитив ва жисмоний ўсиши учун ўйин ўйнаш фундаментал ҳуқуқ эканини эътироф этишга бағишланган. Рокафонда кўчаларидан жаҳон футболи чўққисига кўтарилган Ламине Ямал ушбу нуфузли унвонга лойиқ кўрилган тарихдаги энг ёш элчилардан бирига айланди.
Янги масъулият ҳақида гапирар экан, Барселона вингери ўзининг болалиги ва босиб ўтган йўлини ёдга олди: “УНICEФ элчиси бўлганимдан фахрланаман. Болалигимда менда фақат оилам, тўп, парк ва орзу бор эди. Футбол менга тартиб, жамиятга тегишлилик ҳисси ва келажакка умид берди. Болалар учун хавфсиз ўйин майдончаси бўлиши қанчалик муҳимлигини биламан, шунда улар шунчаки бола бўлиб улғайишлари мумкин”.
Ушбу ҳамкорлик Барселона клуби, Барселона жамғармаси ва УНICEФ ўртасидаги қарийб йигирма йиллик алоқаларнинг мантиқий давомидир. Ямал 2024-йил бошидан буён УНICEФ кампанияларида фаол иштирок этиб келмоқда. Эндиликда у гуманитар инқирозлар, табиий офатлар ва можаролардан жабр кўрган ҳудудлардаги болалар ҳуқуқларини тарғиб қилишга эътибор қаратади.
Ламине Ямал ўзининг ижтимоий тармоқлардаги миллионлаб кузатувчилари ва ёш мухлислари орасидаги нуфузи орқали дунё эътиборини асосий дам олиш масканлари ва хавфсиз муҳитдан маҳрум бўлган болалар муаммоларига қаратишни мақсад қилган.
…