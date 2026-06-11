Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинланди

·48·Спорт
Ламине Ямал УНICEФ элчиси этиб тайинланди

Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал расман УНICEФнинг эзгу ният элчиси этиб тайинланди. 17 ёшли иқтидор эгаси эндиликда ўзининг глобал нуфузидан болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, хусусан, уларнинг хавфсиз муҳитда ўйнаши ва ривожланиши учун фойдаланади. Бу тайинлов Ямалнинг нафақат майдондаги маҳоратини, балки келажак авлод учун масъулиятли шахс эканини ҳам кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу эълон Халқаро ўйин куни билан бир вақтга тўғри келди. Мазкур сана болаларнинг когнитив ва жисмоний ўсиши учун ўйин ўйнаш фундаментал ҳуқуқ эканини эътироф этишга бағишланган. Рокафонда кўчаларидан жаҳон футболи чўққисига кўтарилган Ламине Ямал ушбу нуфузли унвонга лойиқ кўрилган тарихдаги энг ёш элчилардан бирига айланди.

Янги масъулият ҳақида гапирар экан, Барселона вингери ўзининг болалиги ва босиб ўтган йўлини ёдга олди: “УНICEФ элчиси бўлганимдан фахрланаман. Болалигимда менда фақат оилам, тўп, парк ва орзу бор эди. Футбол менга тартиб, жамиятга тегишлилик ҳисси ва келажакка умид берди. Болалар учун хавфсиз ўйин майдончаси бўлиши қанчалик муҳимлигини биламан, шунда улар шунчаки бола бўлиб улғайишлари мумкин”.

Ушбу ҳамкорлик Барселона клуби, Барселона жамғармаси ва УНICEФ ўртасидаги қарийб йигирма йиллик алоқаларнинг мантиқий давомидир. Ямал 2024-йил бошидан буён УНICEФ кампанияларида фаол иштирок этиб келмоқда. Эндиликда у гуманитар инқирозлар, табиий офатлар ва можаролардан жабр кўрган ҳудудлардаги болалар ҳуқуқларини тарғиб қилишга эътибор қаратади.

Ламине Ямал ўзининг ижтимоий тармоқлардаги миллионлаб кузатувчилари ва ёш мухлислари орасидаги нуфузи орқали дунё эътиборини асосий дам олиш масканлари ва хавфсиз муҳитдан маҳрум бўлган болалар муаммоларига қаратишни мақсад қилган.

Ламине ЯмалБарселонаУНICEФИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиГарри Кейн ва Бавария ўртасида шартнома борасида келишмовчилик юзага келдиБугун, 16:18ФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиФИФА вақтни чўзишга қарши инқилобий янги қоидаларни жорий этмоқчиБугун, 15:44Джеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаДжеймс Родригуез Луис Диазнинг Олтин тўпни ютишига ишонмоқдаБугун, 13:57Девид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиДевид Симен Манчестер Юнайтедни танқид қилди ва Фернандешни каmsитдиБугун, 13:33«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабат«Башакшеҳир»дан Аббос Файзуллаевнинг ЖЧ-2026даги иштирокига муносабатБугун, 13:14Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Трент Александер-Арнолд Англия Премер-лигасига қайтадими?Бугун, 13:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...