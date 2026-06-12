Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтди

·26·Спорт
Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтди

Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг илк турида Кабо-Вердега қарши ўйин олдидан муҳим хушхабар олди. Жамоанинг асосий ҳужумкор кучлари ҳисобланган Ламине Ямал ва Нико Виллиаms тўлиқ таркибдаги машғулотларга қайтишди. Ушбу динамик жуфтликнинг иштироки жароҳат сабабли сўроқ остида эди, бироқ уларнинг базадаги умумий гуруҳга қўшилиши турнир олдидан мухлисларга умид бағишламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Пайшанба куни Теннесси штатининг Чаттануга шаҳридаги қароргоҳда ўтган машғулотлар бош мураббий Луис де ла Фуенте учун катта енгиллик бўлди. Ямал, Виллиаms ва Виктор Муноз душанба куни Перуга қарши ўтказилган сўнгги назорат баҳсини жароҳат туфайли ўтказиб юборган эди. Қолган футболчилар ўйинга йўл олган бир пайтда, бу трио реабилитация дастури асосида алоҳида тайёргарлик кўрди.

Айниқса, Барселона юлдузи Ламине Ямалнинг ҳолати мутахассисларни кўпроқ ташвишга солаётган эди. 18 ёшли иқтидор эгаси чап оёғидаги жароҳат сабабли апрель ойидан бери расмий учрашувларда майдонга тушмаган. Луис де ла Фуенте ўтган ҳафтада берган интервюсида Ямалнинг илк ўйинга тайёр бўлишини, аммо унинг майдондаги ҳаракатлари чекланган дақиқаларни ташкил этиши мумкинлигини таъкидлаган эди.

Машғулотлар жараёнида жамоада кўтаринки кайфият ҳукмрон бўлди. Жамоадошлари Ямал ва Виллиаmsнинг сафга қайтишини ўзига хос тарзда нишонлашди. Шунингдек, дарвозабон Унаи Симон ҳам ўз туғилган кунини жамоа даврасида байрам қилди. Эндиликда Испания бор эътиборини Ҳ гуруҳидаги тактик режаларга қаратиши мумкин.

Ёшлик ва тажриба уйғунлигига таянган Испания терма жамоаси ушбу Жаҳон чемпионатининг асосий фаворитларидан бири саналади. Ҳужум чизиғидаги етакчиларнинг сафга қайтиши жамоанинг чемпионлик учун имкониятларини янада ошириши шубҳасиз.

ИспанияЛамине ЯмалНико ВиллиаmsЖаҳон ЧемпионатиБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...ЖЧ—2026 ғолиби тарихдаги энг катта мукофот пулини қўлга киритади...Кеча, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...