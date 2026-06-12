Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтди
Испания терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг илк турида Кабо-Вердега қарши ўйин олдидан муҳим хушхабар олди. Жамоанинг асосий ҳужумкор кучлари ҳисобланган Ламине Ямал ва Нико Виллиаms тўлиқ таркибдаги машғулотларга қайтишди. Ушбу динамик жуфтликнинг иштироки жароҳат сабабли сўроқ остида эди, бироқ уларнинг базадаги умумий гуруҳга қўшилиши турнир олдидан мухлисларга умид бағишламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Пайшанба куни Теннесси штатининг Чаттануга шаҳридаги қароргоҳда ўтган машғулотлар бош мураббий Луис де ла Фуенте учун катта енгиллик бўлди. Ямал, Виллиаms ва Виктор Муноз душанба куни Перуга қарши ўтказилган сўнгги назорат баҳсини жароҳат туфайли ўтказиб юборган эди. Қолган футболчилар ўйинга йўл олган бир пайтда, бу трио реабилитация дастури асосида алоҳида тайёргарлик кўрди.
Айниқса, Барселона юлдузи Ламине Ямалнинг ҳолати мутахассисларни кўпроқ ташвишга солаётган эди. 18 ёшли иқтидор эгаси чап оёғидаги жароҳат сабабли апрель ойидан бери расмий учрашувларда майдонга тушмаган. Луис де ла Фуенте ўтган ҳафтада берган интервюсида Ямалнинг илк ўйинга тайёр бўлишини, аммо унинг майдондаги ҳаракатлари чекланган дақиқаларни ташкил этиши мумкинлигини таъкидлаган эди.
Машғулотлар жараёнида жамоада кўтаринки кайфият ҳукмрон бўлди. Жамоадошлари Ямал ва Виллиаmsнинг сафга қайтишини ўзига хос тарзда нишонлашди. Шунингдек, дарвозабон Унаи Симон ҳам ўз туғилган кунини жамоа даврасида байрам қилди. Эндиликда Испания бор эътиборини Ҳ гуруҳидаги тактик режаларга қаратиши мумкин.
Ёшлик ва тажриба уйғунлигига таянган Испания терма жамоаси ушбу Жаҳон чемпионатининг асосий фаворитларидан бири саналади. Ҳужум чизиғидаги етакчиларнинг сафга қайтиши жамоанинг чемпионлик учун имкониятларини янада ошириши шубҳасиз.
…