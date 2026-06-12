Жаҳон чемпионати: "А" гуруҳида 1-тур ўйинлари якунланди
Бутун сайёра миллионлаб инсонлар интизорлик билан кутган энг йирик футбол карнавали — 2026 йилги Жаҳон чемпионати баҳсларининг расмий стартига гувоҳ бўлди! Шимолий Америка яшил майдонларида оловланган ушбу улуғвор турнирнинг илк куниёқ мухлисларга ҳақиқий шиддат, тарихий рекордлар ва унутилмас ҳаяжонли лаҳзаларни тақдим этди. Мусобақанинг очилиш учрашувида асосий мезбонлардан бири ҳисобланган маҳоратли Мексика терма жамоаси ўз ишқибозлари кўз ўнгида Африка қитъаси вакили — Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) футболчиларига қарши майдонга тушиб, ўта ишончли ғалабани расмийлаштирди.
Мехико шаҳрининг тимсоли бўлмиш, дунёга машҳур ва муҳташам «Ацтека» стадионида кечган ушбу тарихий баҳс мезбонларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди. Учрашувнинг ҳали атиги 9-дақиқаси кетаётган бир пайтда, иқтидорли ҳужумчи Хулиан Киньонес рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жорий мундиалнинг илк расмий голи муаллифи сифатида тарих саҳифаларига кирди. Тўп назоратини тўлиқ ўз қўлида ушлаб турган мексикаликлар иккинчи бўлимда ҳам фаолликни сусайтиришмади. Тажрибали форвард Рауль Хименес рақиб посбонини иккинчи бор таслим этиб, ҳисобни 2:0 кўринишига олиб келди ва жамоасининг муҳим уч очкосини нақд қилди.
«Ацтека» стадиони футбол тарихида янги рекорд ўрнатди
Қувонарлиси шундаки, мазкур ўйин орқали афсонавий «Ацтека» аренаси жаҳон футболи тарихида мутлақо ноёб бўлган янги рекордни расман қайд этди. Ушбу спорт саройи эркаклар ўртасидаги учта алоҳида Жаҳон чемпионати финал босқичи учрашувларини ўз бағрига олган сайёрадаги энг биринчи стадионга айланди. Мазкур муҳташам мажмуа бундан аввал футбол қироли Пеле порлаган 1970 йилги ҳамда Диего Марадона сеҳр кўрсатган 1986 йилги мундиалларда ҳам энг қайноқ баҳсларга мезбонлик қилган эди.
Мусобақанинг дастлабки кунида мухлислар яна бир драматик тўқнашувнинг гувоҳи бўлишди. Гвадалахара шаҳрида жойлашган замонавий «Акрон» стадионида Осиёнинг етакчи жамоаларидан бири — Жаҳон чемпионатининг доимий иштирокчиси Жанубий Корея терма жамоаси Европанинг номдор вакили Чехияга қарши саф тортди. Ниҳоятда шиддатли кечган баҳсда осиёликлар 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритишди.
Учрашувда дастлаб европаликлар устунликни қўлга олишган эди — чехиялик маҳоратли ҳимоячи Ладислав Крейчи жамоадоши Владимир Цоуфал томонидан заргарона тарзда ҳаволатиб етказиб берилган тўпни бош билан рақиб тўрига жойлаб, ҳисобни очди. Бироқ «Осиё йўлбарслари» бу зарбадан эсанкираб қолишмади ва тез фурсатда ўйин тизгинини ўз қўлларига олишди. Аввалига ярим ҳимоячи Хван Ин Бём мувозанатни тиклаган бўлса, баҳс якунланиши арафасида — 80-дақиқада О Хён Кю кореяликларнинг ғалаба голини киритиб, стадионни ларзага келтирди.
Шу тариқа, 1-тур якунларига кўра, ўз гуруҳларида дастлабки муҳим уч очкони қўлдан чиқармаган Мексика ва Жанубий Корея терма жамоалари турнир жадвалининг юқори поғоналарини банд этиб туришибди. Мундиалнинг илк куниёқ миллионлаб ишқибозлар кутган чиройли, ҳужумкор ва сермазмун футбол байрамини бошлаб берди!
Яшил майдонлардаги янги рекордлар, мезбонларнинг кейинги тактик юришлари, суюкли Ўзбекистон миллий терма жамоамизнинг бўлажак тарихий дебюти ва Жаҳон чемпионатининг барча эксклюзив, тезкор ҳамда шов-шувли хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…