«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·38·Спорт
«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи

Европа футболида ёзги трансфер мавсуми яқинлашган сари гранд клублар ўртасидаги пинҳона ва очиқ курашлар қизғин тус олмоқда. Айни пайтда Лондоннинг «Арсенал» клуби шарафини муносиб ҳимоя қилиб келаётган италиялик истеъдодли ҳимоячи Риккардо Калафьори Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти ва скаутларининг диққат марказига тушди. «Қаймоқранглилар» жорий трансфер ойнасида мазкур футболчини қўлга киритишни ўзларининг энг устувор ва бош мақсадларидан бири сифатида белгилаб олишган.

Футбол оламидаги энг ишончли ва нуфузли манбалардан бири, таниқли инсайдер Жанлука Ди Марцио тарқатган эксклюзив маълумотларга қараганда, Мадрид клуби мутасаддилари италиялик ҳимоячининг агентлари ва расмий вакиллари билан эҳтимолий кўчиб ўтиш (трансфер) шартлари бўйича дастлабки музокаралар раундини бошлаб юборишган.

Янги бош мураббийнинг тактик режалари

«Реал Мадрид»нинг янги бош мураббийи этиб тайинланган афсонавий Жозе Моуринью жамоанинг мудофаа чизиғини тубдан ислоҳ қилишни ва уни бир нечта чизиқларда (ҳам марказда, ҳам чап қанотда) бирдек юқори даражада тўп сура оладиган универсал футболчи билан мустаҳкамлашни талаб қилмоқда. Навқирон Калафьори эса «махсус»нинг ушбу қатъий тактик талабларига тўлиқ мос келади.

Шу билан бирга, Мадрид грандининг қисқа рўйхатидан фақатгина «канонирлар» аъзоси жой олмаган. Клуб мудофаани кучайтириш учун муқобил вариант сифатида «Манчестер Сити» таркибида барқарор ўйин кўрсатаётган хорватиялик ҳимоячи Йошко Гвардиол номзодини ҳам жиддий равишда кўриб чиқмоқда.

Мадридликлар назарига тушган икки нафар бош даъвогарнинг айни пайтдаги трансфер кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчининг исми-шарифи

Айни пайтдаги клуби

Тахминий бозор қиймати

Шартномаси якунланиши

Футболчининг устунлиги

Риккардо Калафьори

Арсенал (Лондон)

55 миллион евро

2029 йил ёзи

Универсаллик, қанот ва марказда ўйнаш

Йошко Гвардиол

Манчестер Сити

Юқори трансфер баҳоси

Узоқ муддатли шартнома

Жисмоний бақувватлик, катта тажриба

Шартнома бандлари ва молиявий томонлар

Айни пайтда 24 ёшни қаршилаган италиялик иқтидорли қанот ҳимоячисининг трансфер бозоридаги тахминий қиймати 55 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Бироқ ушбу трансферни амалга ошириш Мадрид клуби учун осон кечмайди. Чунки футболчининг Лондоннинг «Арсенал» жамоаси билан тузилган амалдаги меҳнат шартномаси 2029 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, «тўпчилар» ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмаслар.

Экспертлар фикри: Футбол таҳлилчиларининг таъкидлашича, агар Жозе Моуринью ушбу трансферни амалга ошира олса, Мадрид жамоаси кейинги 5-6 йил учун мудофаанинг чап қаноти ва марказидаги муаммоларни бутунлай унутади. Бироқ «Арсенал»нинг қатъий позицияси трансфер баҳосини янада ўсишига сабаб бўлиши мумкин.

«Қаймоқранглилар»нинг ёзги трансфер бозоридаги ушбу шов-шувли юриши қандай якун топишини, жаҳон футболидаги энг сўнгги интригалар, ўтишлар ва спорт оламига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Реал МадридРиккардо КалафьориАрсеналЖозе МоуриньюМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиХавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмадиБугун, 08:21Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиАтлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиБугун, 07:52Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиМаркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиБугун, 07:37Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиКилиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиБугун, 07:14Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБугун, 06:54Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...