«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Европа футболида ёзги трансфер мавсуми яқинлашган сари гранд клублар ўртасидаги пинҳона ва очиқ курашлар қизғин тус олмоқда. Айни пайтда Лондоннинг «Арсенал» клуби шарафини муносиб ҳимоя қилиб келаётган италиялик истеъдодли ҳимоячи Риккардо Калафьори Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти ва скаутларининг диққат марказига тушди. «Қаймоқранглилар» жорий трансфер ойнасида мазкур футболчини қўлга киритишни ўзларининг энг устувор ва бош мақсадларидан бири сифатида белгилаб олишган.
Футбол оламидаги энг ишончли ва нуфузли манбалардан бири, таниқли инсайдер Жанлука Ди Марцио тарқатган эксклюзив маълумотларга қараганда, Мадрид клуби мутасаддилари италиялик ҳимоячининг агентлари ва расмий вакиллари билан эҳтимолий кўчиб ўтиш (трансфер) шартлари бўйича дастлабки музокаралар раундини бошлаб юборишган.
Янги бош мураббийнинг тактик режалари
«Реал Мадрид»нинг янги бош мураббийи этиб тайинланган афсонавий Жозе Моуринью жамоанинг мудофаа чизиғини тубдан ислоҳ қилишни ва уни бир нечта чизиқларда (ҳам марказда, ҳам чап қанотда) бирдек юқори даражада тўп сура оладиган универсал футболчи билан мустаҳкамлашни талаб қилмоқда. Навқирон Калафьори эса «махсус»нинг ушбу қатъий тактик талабларига тўлиқ мос келади.
Шу билан бирга, Мадрид грандининг қисқа рўйхатидан фақатгина «канонирлар» аъзоси жой олмаган. Клуб мудофаани кучайтириш учун муқобил вариант сифатида «Манчестер Сити» таркибида барқарор ўйин кўрсатаётган хорватиялик ҳимоячи Йошко Гвардиол номзодини ҳам жиддий равишда кўриб чиқмоқда.
Мадридликлар назарига тушган икки нафар бош даъвогарнинг айни пайтдаги трансфер кўрсаткичлари билан қуйидаги жадвал орқали танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчининг исми-шарифи
Айни пайтдаги клуби
Тахминий бозор қиймати
Шартномаси якунланиши
Футболчининг устунлиги
Риккардо Калафьори
Арсенал (Лондон)
55 миллион евро
2029 йил ёзи
Универсаллик, қанот ва марказда ўйнаш
Йошко Гвардиол
Манчестер Сити
Юқори трансфер баҳоси
Узоқ муддатли шартнома
Жисмоний бақувватлик, катта тажриба
Шартнома бандлари ва молиявий томонлар
Айни пайтда 24 ёшни қаршилаган италиялик иқтидорли қанот ҳимоячисининг трансфер бозоридаги тахминий қиймати 55 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Бироқ ушбу трансферни амалга ошириш Мадрид клуби учун осон кечмайди. Чунки футболчининг Лондоннинг «Арсенал» жамоаси билан тузилган амалдаги меҳнат шартномаси 2029 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган бўлиб, «тўпчилар» ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмаслар.
Экспертлар фикри: Футбол таҳлилчиларининг таъкидлашича, агар Жозе Моуринью ушбу трансферни амалга ошира олса, Мадрид жамоаси кейинги 5-6 йил учун мудофаанинг чап қаноти ва марказидаги муаммоларни бутунлай унутади. Бироқ «Арсенал»нинг қатъий позицияси трансфер баҳосини янада ўсишига сабаб бўлиши мумкин.
«Қаймоқранглилар»нинг ёзги трансфер бозоридаги ушбу шов-шувли юриши қандай якун топишини, жаҳон футболидаги энг сўнгги интригалар, ўтишлар ва спорт оламига оид эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…