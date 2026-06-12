Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмади

·20·Спорт
Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмади

Дунё нигоҳи қаратилган футбол бўйича улуғвор ва тарихий ЖЧ-2026 турнири ўзининг илк ҳаяжонли дақиқаларини бошлаб юборди. Мусобақанинг очилиш баҳсида Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоаси устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонган Мексика терма жамоаси бош мураббийи Хавьер Агирре ўйиндан сўнг ОАВ вакилларига ўз фикрларини билдириб ўтди. Тажрибали мутахассис уч очко қўлга киритилганига қарамай, шогирдларининг яшил майдонда намойиш этган ўйини унга у қадар маъқул келмаганини ва жамоадан кўпроғини кутганини яшириб ўтирмади.

Мексикаликлар устозининг фикрича, гарчи йирик мусобақани муваффақиятли старт билан бошлаш ижобий ҳолат бўлса-да, тактик вазифалар тўлиқ бажарилмаган.

Мураббийнинг баҳс ҳақидаги таҳлили

Жамоанинг ўйинини синчковлик билан баҳолаган Хавьер Агирре учрашувнинг икки хил суратда ўтганини алоҳида таъкидлаб ўтди:

  • Биринчи бўлимдаги камчиликлар: «Илк бўлимда бизга иккинчи гол етишмади. Вазиятлар бўлди, ҳатто дарвоза тўсинига теккан кучли зарбани ҳам кўрдик. Агар ўша пайтда ҳисобни йирик кўринишга келтирганимизда, ўйин тизгини бутунлай биз томонга ўтарди», — дейди мураббий.

  • Иккинчи бўлимдаги бўшашиш: Агирренинг айтишича, иккинчи гол киритилганидан сўнг, футболчилар руҳий томондан бироз хотиржамликка берилишган. Ваҳоланки, ўша вақтда таркибда куч ва шиддат етарли бўлиб, ҳисобни янада йириклаштириш учун жуда қулай имкониятлар юзага келган, бироқ улардан фойдаланишда совуққонлик етишмаган.

Қуйидаги жадвал орқали очилиш учрашувининг асосий нуқталари ва мураббий томонидан қайд этилган муҳим жиҳатларни яққол кўришингиз мумкин:

Учрашув босқичи

Жамоанинг ҳаракати

Мураббийнинг эътирози

Ижобий томонлари

Кейинги таъсири

Биринчи бўлим

Фаол ҳужумлар, тўсинга зарба

Гол уришда сусткашлик

Стартда гол урилгани

Назоратни ушлаб туриш

Иккинчи бўлим

Иккинчи гол ва қизил карточка

Голдан кейинги бўшашиш

Рауль Хименеснинг фаоллиги

Таркибдаги мажбурий ўзгариш

Етакчиларнинг ҳолати ва қизил карточка муаммоси

Тажрибали мутахассис терма жамоа ҳужумчиси Рауль Хименеснинг айни пайтдаги спорт формасига жуда юқори баҳо берди: «Рауль — интизомли ва ажойиб йигит. Ҳозир у жисмонан анча тетик ва кучга тўла ҳолатда. Энг муҳими, унинг ўзи ҳам мазкур жаҳон чемпионати айнан унинг турнири бўлишига қатъий ишоняпти», — дея ҳужумчининг иштиёқини эътироф этди.

Қизил карточка ҳақида: «Майдонда Сесар Монтеснинг четлатилиши режаларимизни бир оз қийинлаштириб қўйди. Оддий вазиятда тўпни рақибга топшириб қўйдик ва Сесар ҳимояда таваккал қилишга мажбур бўлди. Тўғри, ўша вазиятда дарвозамиз олдида хавф у қадар катта эмасди, лекин янги жорий этилган замонавий футбол қоидалари шуни талаб қилмоқда ва биз бунга кўникишимиз шарт», — дея фикрини якунлади Агирре.

Жаҳон чемпионатининг барча шиддатли баҳслари, кутилмаган натижалари, гуруҳлардаги вазият ва спорт оламига оид энг қайноқ, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Хавьер АгирреМексикаЖанубий АфрикаРаул ХименесФИФА
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчи«Реал» ҳимояни кучайтириш учун Калафьорини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 07:53Атлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиАтлетико Мадрид Пари Сен-Жермен юлдузини сотиб олиш бўйича музокараларни бошладиБугун, 07:52Маркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиМаркос Сенеси жароҳат олган Балерди ўрнига Аргентина терма жамоасига чақирилдиБугун, 07:37Килиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиКилиан Мбаппе Десчампснинг Италия терма жамоасига ўтишига қарши чиқдиБугун, 07:14Бернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБернардо Силва Реал Мадрид билан шартнома имзоладиБугун, 06:54Олжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиОлжас Абраев Ўзбекистон терма жамоаси имкониятларини юқори баҳоладиБугун, 06:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...