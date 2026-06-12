Хавьер Агирре ЖАР устидан қозонилган ғалабадан тўлиқ қониқмади
Дунё нигоҳи қаратилган футбол бўйича улуғвор ва тарихий ЖЧ-2026 турнири ўзининг илк ҳаяжонли дақиқаларини бошлаб юборди. Мусобақанинг очилиш баҳсида Жанубий Африка Республикаси (ЖАР) терма жамоаси устидан 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонган Мексика терма жамоаси бош мураббийи Хавьер Агирре ўйиндан сўнг ОАВ вакилларига ўз фикрларини билдириб ўтди. Тажрибали мутахассис уч очко қўлга киритилганига қарамай, шогирдларининг яшил майдонда намойиш этган ўйини унга у қадар маъқул келмаганини ва жамоадан кўпроғини кутганини яшириб ўтирмади.
Мексикаликлар устозининг фикрича, гарчи йирик мусобақани муваффақиятли старт билан бошлаш ижобий ҳолат бўлса-да, тактик вазифалар тўлиқ бажарилмаган.
Мураббийнинг баҳс ҳақидаги таҳлили
Жамоанинг ўйинини синчковлик билан баҳолаган Хавьер Агирре учрашувнинг икки хил суратда ўтганини алоҳида таъкидлаб ўтди:
Биринчи бўлимдаги камчиликлар: «Илк бўлимда бизга иккинчи гол етишмади. Вазиятлар бўлди, ҳатто дарвоза тўсинига теккан кучли зарбани ҳам кўрдик. Агар ўша пайтда ҳисобни йирик кўринишга келтирганимизда, ўйин тизгини бутунлай биз томонга ўтарди», — дейди мураббий.
Иккинчи бўлимдаги бўшашиш: Агирренинг айтишича, иккинчи гол киритилганидан сўнг, футболчилар руҳий томондан бироз хотиржамликка берилишган. Ваҳоланки, ўша вақтда таркибда куч ва шиддат етарли бўлиб, ҳисобни янада йириклаштириш учун жуда қулай имкониятлар юзага келган, бироқ улардан фойдаланишда совуққонлик етишмаган.
Қуйидаги жадвал орқали очилиш учрашувининг асосий нуқталари ва мураббий томонидан қайд этилган муҳим жиҳатларни яққол кўришингиз мумкин:
Учрашув босқичи
Жамоанинг ҳаракати
Мураббийнинг эътирози
Ижобий томонлари
Кейинги таъсири
Биринчи бўлим
Фаол ҳужумлар, тўсинга зарба
Гол уришда сусткашлик
Стартда гол урилгани
Назоратни ушлаб туриш
Иккинчи бўлим
Иккинчи гол ва қизил карточка
Голдан кейинги бўшашиш
Рауль Хименеснинг фаоллиги
Таркибдаги мажбурий ўзгариш
Етакчиларнинг ҳолати ва қизил карточка муаммоси
Тажрибали мутахассис терма жамоа ҳужумчиси Рауль Хименеснинг айни пайтдаги спорт формасига жуда юқори баҳо берди: «Рауль — интизомли ва ажойиб йигит. Ҳозир у жисмонан анча тетик ва кучга тўла ҳолатда. Энг муҳими, унинг ўзи ҳам мазкур жаҳон чемпионати айнан унинг турнири бўлишига қатъий ишоняпти», — дея ҳужумчининг иштиёқини эътироф этди.
Қизил карточка ҳақида: «Майдонда Сесар Монтеснинг четлатилиши режаларимизни бир оз қийинлаштириб қўйди. Оддий вазиятда тўпни рақибга топшириб қўйдик ва Сесар ҳимояда таваккал қилишга мажбур бўлди. Тўғри, ўша вазиятда дарвозамиз олдида хавф у қадар катта эмасди, лекин янги жорий этилган замонавий футбол қоидалари шуни талаб қилмоқда ва биз бунга кўникишимиз шарт», — дея фикрини якунлади Агирре.
Жаҳон чемпионатининг барча шиддатли баҳслари, кутилмаган натижалари, гуруҳлардаги вазият ва спорт оламига оид энг қайноқ, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…