Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшиси

·34·Спорт
Альваро Мората Криштиано Роналдо ҳақида: У тарихдаги энг яхшиси

Милан ҳужумчиси Альваро Мората Реал Мадрид ва Ювентус клубларида бирга тўп сурган собиқ жамоадоши Криштиано Роналдо ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Испаниялик ҳужумчи португалиялик юлдузнинг майдон ташқарисидаги саховатлилиги ва ёш футболчиларга кўрсатган ёрдами ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эл Камино де Марио подкастида меҳмон бўлган Мората Реал Мадрид сафидаги илк йилларини эслаб, Криштиано Роналдо ёш ўйинчиларга доимий равишда совғалар улашганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Роналдо мавсумолди сафарларида ёшларга iPad, мобил телефонлар ва атирлар совға қилган. Мората бу ҳаракатларни "ажойиб" деб таърифлаб, юлдуз футболчи унга доим алоҳида эътибор билан қараганини таъкидлади.

Мората Роналдонинг нафақат саховатини, балки унинг профессионализмига ҳам юқори баҳо берди. Унинг айтишича, Криштиано Роналдо ҳар қандай вазиятда, ҳатто узоқ сафарлардан кеч қайтганда ҳам ўзининг қатъий машғулот тартибини бузмаган. Айнан шу меҳнатсеварлиги сабабли Мората уни футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи деб ҳисоблайди.

Шунингдек, ҳужумчи Реал Мадрид ва Барселона ўртасидаги шиддатли рақобат даврида Роналдонинг жамоадошларидан талаб қиладиган юқори даражаси ҳақида ҳам тўхталди. "Дастлабки йилларда мен жуда ёш эдим ва унинг даражасидаги талабларга ўрганмаган эдим. Аммо вақт ўтиб, унинг нима учун бундай юқори талабчан эканини тушуниб етдим", — дея қўшимча қилди Альваро Мората.

Криштиано РоналдоАльваро МоратаРеал МадридЮвентусФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиСидни Кабрал Испанияга қарши муносиб кураш олиб боришларига ишонадиБугун, 10:05Родри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрРодри ўз «Олтин тўп»ини жаҳон чемпионлиги кубогига алмашишга тайёрБугун, 09:57Тибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиТибо Куртуа Жозе Моуринио билан бўлган муносабатлари ҳақида гапирдиБугун, 09:50Челси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинЧелси Энзо Фернандезни Реал Мадрид юлдузига алмашиши мумкинБугун, 09:37PSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиPSJ Матеус Фернандес ва Суммервилл учун пойгага қўшилдиБугун, 08:59Эдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиЭдер Милитао Жозе Моуриньюнинг Реал Мадридга қайтиши ҳақида фикр билдирдиБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...