Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтди
Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ва улуғвор ЖЧ-2026 мусобақаси бутун дунёда ҳақиқий футбол ҳаяжонини бошлаб юборди. Миллионлаб мухлислар нигоҳи турнирнинг қайноқ баҳсларига қаратилган бир пайтда, терма жамоалар лагеридан қизиқарли инсайдлар ва ички муҳитга оид хабарлар сизиб чиқмоқда. Хусусан, «Манчестер Сити» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Родри ўз жамоадоши, «Барселона» клубининг иқтидорли вингери Ламин Ямалнинг айни пайтдаги ҳолати ва турнирга бўлган ўзгача ёндашуви ҳақида сўзлаб берди.
Тажрибали майдон генералининг сўзларига кўра, навқирон юлдуз мундиалда зафар қучиш учун ҳар қандай шахсий қулайликлардан воз кечишга тайёр.
«Кечки овқатдан воз кечиб, машғулотларга шўнғиди»
Нуфузли Barca Universal нашри ўзининг «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали Родрининг қуйидаги самимий ва диққатга сазовор иқтибосини оммага тақдим этди:
«Бундан бир неча кун муқаддам, Ламин Ямал кутилмаганда биз билан биргаликда кечки овқатга чиқа олмаслигини маълум қилди. У бу вақтни жаҳон чемпионати баҳсларига янада мукаммалроқ ҳозирлик кўришга сарфлаши кераклигини айтди. У ҳақиқатан ҳам ўта юқори масъулият ва профессионаллик билан мусобақага тайёрланмоқда. Менинг шахсий кузатувларим ва назаримга кўра, Ямал айни пайтда ушбу йирик мусобақа учун ўзининг энг идеал ва даҳшатли спорт формасига кириб улгурган».
Бундай юқори иштиёқ Испания терма жамоасининг ушбу турнирда фақатгина энг олий мақсадларни кўзлаётганидан ва ёш авлод вакилларининг ғалабага бўлган чанқоқлигидан далолат беради.
Тарихдаги илк кенг қамровли мундиал
Эслатиб ўтиш жоизки, жорий йилги дунё биринчилиги ўзининг миқёси жиҳатидан футбол тарихидаги мутлақо янги саҳифани очиб берди. Океан ортидаги учта йирик давлат — Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган ушбу глобал спорт байрамида илк маротаба 48 та миллий терма жамоа бош соврин учун курашга киришди. Янги регламентга мувофиқ, иштирокчилар 12 та алоҳида гуруҳга ажратилган бўлиб, бу мухлислар учун ўйинлар сони ва шиддатнинг янада ортишини таъминламоқда.
Экспертлар шарҳи: Таҳлилчилар Ламин Ямалнинг бундай жиддий ҳаракатларини бежиз эмас деб ҳисоблашмоқда. ЖЧ-2026 турнирининг янги форматида зич ва оғир тақвим кузатилади. Шу сабабли, футболчиларнинг жисмоний ва руҳий жиҳатдан идеал ҳолатда бўлиши чемпионлик тақдирини ҳал қилувчи энг бош омил ҳисобланади.
Испаниялик ёш сеҳргар ўзининг мазкур идеал спорт формасини яшил майдонда ҳам намойиш этиб, жаҳонни лол қолдира оладими-йўқми, буни бўлажак учрашувларда биргаликда кузатамиз.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги қайноқ баҳслар, стадионлардаги ўта ҳаяжонли атмосфера, юлдузларнинг эксклюзив интервьюлари ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…