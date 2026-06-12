Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтди

·31·Спорт
Родри Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026 га қандай тайёргарлик кўраётганини айтди

Шимолий Америка яшил майдонлари мезбонлик қилаётган футбол бўйича тарихий ва улуғвор ЖЧ-2026 мусобақаси бутун дунёда ҳақиқий футбол ҳаяжонини бошлаб юборди. Миллионлаб мухлислар нигоҳи турнирнинг қайноқ баҳсларига қаратилган бир пайтда, терма жамоалар лагеридан қизиқарли инсайдлар ва ички муҳитга оид хабарлар сизиб чиқмоқда. Хусусан, «Манчестер Сити» клуби ҳамда Испания миллий терма жамоасининг тажрибали ярим ҳимоячиси Родри ўз жамоадоши, «Барселона» клубининг иқтидорли вингери Ламин Ямалнинг айни пайтдаги ҳолати ва турнирга бўлган ўзгача ёндашуви ҳақида сўзлаб берди.

Тажрибали майдон генералининг сўзларига кўра, навқирон юлдуз мундиалда зафар қучиш учун ҳар қандай шахсий қулайликлардан воз кечишга тайёр.

«Кечки овқатдан воз кечиб, машғулотларга шўнғиди»

Нуфузли Barca Universal нашри ўзининг «X» (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали Родрининг қуйидаги самимий ва диққатга сазовор иқтибосини оммага тақдим этди:

«Бундан бир неча кун муқаддам, Ламин Ямал кутилмаганда биз билан биргаликда кечки овқатга чиқа олмаслигини маълум қилди. У бу вақтни жаҳон чемпионати баҳсларига янада мукаммалроқ ҳозирлик кўришга сарфлаши кераклигини айтди. У ҳақиқатан ҳам ўта юқори масъулият ва профессионаллик билан мусобақага тайёрланмоқда. Менинг шахсий кузатувларим ва назаримга кўра, Ямал айни пайтда ушбу йирик мусобақа учун ўзининг энг идеал ва даҳшатли спорт формасига кириб улгурган».

Бундай юқори иштиёқ Испания терма жамоасининг ушбу турнирда фақатгина энг олий мақсадларни кўзлаётганидан ва ёш авлод вакилларининг ғалабага бўлган чанқоқлигидан далолат беради.

Тарихдаги илк кенг қамровли мундиал

Эслатиб ўтиш жоизки, жорий йилги дунё биринчилиги ўзининг миқёси жиҳатидан футбол тарихидаги мутлақо янги саҳифани очиб берди. Океан ортидаги учта йирик давлат — Америка Қўшма Штатлари, Канада ва Мексика яшил майдонларида ўтаётган ушбу глобал спорт байрамида илк маротаба 48 та миллий терма жамоа бош соврин учун курашга киришди. Янги регламентга мувофиқ, иштирокчилар 12 та алоҳида гуруҳга ажратилган бўлиб, бу мухлислар учун ўйинлар сони ва шиддатнинг янада ортишини таъминламоқда.

Экспертлар шарҳи: Таҳлилчилар Ламин Ямалнинг бундай жиддий ҳаракатларини бежиз эмас деб ҳисоблашмоқда. ЖЧ-2026 турнирининг янги форматида зич ва оғир тақвим кузатилади. Шу сабабли, футболчиларнинг жисмоний ва руҳий жиҳатдан идеал ҳолатда бўлиши чемпионлик тақдирини ҳал қилувчи энг бош омил ҳисобланади.

Испаниялик ёш сеҳргар ўзининг мазкур идеал спорт формасини яшил майдонда ҳам намойиш этиб, жаҳонни лол қолдира оладими-йўқми, буни бўлажак учрашувларда биргаликда кузатамиз.

Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги қайноқ баҳслар, стадионлардаги ўта ҳаяжонли атмосфера, юлдузларнинг эксклюзив интервьюлари ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

РодриЛамин ЯмальМанчестер СитиБарселонаИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБавария Олисе учун 500 миллион евролик таклифни ҳам рад этишга тайёрБугун, 12:57Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Роналдинио ЖЧ-2026 мусобақасининг очилиши ҳақида қандай фикр билдирди?Бугун, 12:56«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмас«Бавария» Майкл Олисени ҳатто 500 миллион еврога ҳам сотмоқчи эмасБугун, 12:35Брайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБрайтон Тоттенхем ҳимоячиси Лука Вусковик учун 30 миллион фунт таклиф қилдиБугун, 12:12Милан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариМилан мураббий изламоқда: Рубен Аморим ёки Альваро Арбелоа вариантлариБугун, 11:58Бет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБет Меад Манчестер Сити билан уч йиллик шартнома имзоладиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...