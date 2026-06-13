Мбаппе гол урмаса ҳам Франция билан чемпион бўлишга тайёрлигини айтди
Франция миллий терма жамоаси етакчиси Килиан Мбаппе Жаҳон чемпионати олдидан қизиқ фикр билдирди. 26 ёшли ҳужумчи учун шахсий рекордлар ва голлар муҳим бўлса-да, у асосий мақсад терма жамоа билан чемпионликка эришиш эканини таъкидлади.
Мбаппе M6 телеканалига берган интервьюсида, агар Франция Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқадиган бўлса, бирорта ҳам гол урмасликка ҳам рози эканини айтди. Бу гаплар футболчининг шахсий статистикадан кўра жамоавий ютуқни юқори қўйишини кўрсатади.
“Агар Жаҳон чемпионатида бирорта ҳам гол урмай, турнирда ғолиб чиқиш имконияти бўлса, бунга рози бўлардим. Байрамни биринчи бўлиб мен бошлардим”, — деди Мбаппе.
Франция етакчиси учун бу турнир яна бир катта синов бўлади. У аллақачон Жаҳон чемпионатларида ўзини кўрсатган, ҳал қилувчи ўйинларда гол урган ва терма жамоанинг энг муҳим фигураларидан бирига айланган. Аммо Мбаппе бу сафар ҳам эътиборни фақат ўзига эмас, бутун жамоага қаратишни хоҳламоқда.
Унинг айтишича, Жаҳон чемпионатида иштирок этишнинг ўзи катта бахт. Шу билан бирга, у ёш футболчиларга, айниқса руҳий жиҳатдан ёрдам беришни ўз вазифаларидан бири деб билади.
“Бу Жаҳон чемпионатида иштирок этаётганимдан жуда хурсандман. Ёш футболчиларга, айниқса, руҳий жиҳатдан ёрдам бериш мен учун муҳим”, — деди франциялик ҳужумчи.
Бу сўзлар Мбаппенинг терма жамоадаги мақоми ўзгарганини ҳам англатади. У энди фақат тезкор ва сермаҳсул ҳужумчи эмас, балки ёшлар учун етакчи, кийиниш хонасидаги муҳим шахс ва катта турнир босимини яхши биладиган футболчига айланди.
Мбаппе ҳозиргача Жаҳон чемпионатларида 12 та гол урган. Бу жуда юқори натижа. Мундиаллар тарихида энг яхши тўпурар бўлиш рекорди эса Германия терма жамоаси собиқ ҳужумчиси Мирослав Клозега тегишли. У Жаҳон чемпионатларида жами 16 та гол киритган.
Франциялик юлдуз ушбу рекордга яқинлашиб бораётган бўлса-да, бу масалада ҳам хотиржам фикр билдирди. У энг яхши тўпурарлар қаторида бўлиш ёқимли эканини тан олди, аммо тарих ёзиш жараёни ҳали давом этишини айтди.
“Энг яхши тўпурарлар қаторида бўлиш — ёқимли ҳис. Аммо уларнинг кўпчилиги анча катта ёшда. Албатта, мен ҳам тарих ёзишда давом этишни истайман”, — дея қўшимча қилди Мбаппе.
Аслида, Мбаппе учун икки йўл ҳам очиқ: у ҳам шахсий рекордлар сари интилиши, ҳам Франция билан яна бир марта Жаҳон чемпионатида ғолиб чиқиши мумкин. Аммо унинг бугунги баёноти бир нарсани аниқ кўрсатди — футболчи учун жамоавий чемпионлик ҳар қандай шахсий статистикадан устун.
Франция терма жамоаси Жаҳон чемпионатида яна асосий фаворитлардан бири сифатида кўрилмоқда. Таркибда тажрибали футболчилар ҳам, янги авлод вакиллари ҳам етарли. Мбаппенинг етакчилиги эса бу жамоа учун катта устунлик бўлиши мумкин.
Катта турнирларда юлдуз футболчилардан доим гол ва ҳал қилувчи ҳаракатлар кутилади. Аммо баъзан чемпионлик учун фақат гол уриш эмас, жамоани руҳлантириш, ёшларга ишонч бериш ва қийин вазиятларда етакчилик қилиш ҳам муҳим бўлади. Мбаппе айнан шу вазифани ўз зиммасига олишга тайёр кўринади.
Франция мухлислари эса ундан яна катта ўйинлар ва тарихий лаҳзалар кутишмоқда. Мбаппе гол урадими ёки йўқми, агар Франция якунда чемпион бўлса, унинг ўзи айтганидек, байрамни биринчи бўлиб бошлашига шубҳа йўқ.
…