Интер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юборди

·22·Спорт
Интер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юборди
Қисқача

Италиянинг Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонсни трансфер қилиш учун 30 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди, бироқ инглиз клуби бу суммани рад етиб, тахминан 40 миллион евро талаб қилмоқда. 25 ёшли инглиз футболчиси Ливерпулда асосий таркибдан четда қолганидан норози ва Сан-Сирорга кўчиб ўтишга тайёрлигини билдирган.

Италиянинг Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонсни ўз сафига қўшиб олиш учун 30 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф билан чиқди. Goal.com хабар қилишича, А Серия грандлари ёзги трансфер ойнасида таркибни кучайтиришни мақсад қилган бўлса-да, инглиз клубининг молиявий талабларини тўлиқ қондира олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, миланликлар клуб президенти Беппе Маротта ва спорт директори Пиеро Аузилио раҳбарлигида бош мураббий Кристиан Киву билан стратегик учрашув ўтказган. Руминиялик мутахассис айнан 25 ёшли инглиз футболчисини ўз тактикасига мос келувчи мукаммал ижрочи деб билиб, уни жамоага олиб келишни қатъий сўраган.

Ливерпул позицияси ва футболчининг нияти

Ливерпул раҳбарияти дастлабки 30 миллион фунтлик таклифни дарҳол рад етган. Англия клуби ўз тарбияланувчиси учун тахминан 40 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда ва бу суммадан пастга тушиш ниятида емас. Енди А Серия вакили келишувга еришиш учун ўз таклифини ошириши ёки музокараларни давом еттириши керак бўлади.

Ўз навбатида, Куртис Жонснинг Ливерпулдаги ишлари янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида яхши кечмаётгани айтилмоқда. Ярим ҳимоячи асосий таркибдан четда қолганидан норози ва Италияда янги синовларни бошлашга, шу жумладан Сан-Сирорга кўчиб ўтишга тайёр еканини билдирган.

Таркибни тозалаш зарурати

Интер трансферни амалга оширишдан олдин ўзининг ярим ҳимоя чизиғидаги ортиқча ўйинчилардан қутулиши ва трансфер маблағларини шакллантириши лозим. Ҳозирда клубда бу борада бир нечта муаммоли вазиятлар мавжуд:

  • Давиде Фраттеси фаолиятини бошқа жамоада давом еттиришни истамоқда, бироқ ҳозирча муносиб таклифлар келиб тушмаган.
  • Кристжан Асллани ҳам сотувга қўйилиши режалаштирилган.
  • Ёш иқтидор егаси Ебенезер Акинсанмиро аллақачон Монса клубига ўтиб улгурди.
Агар Интер бу футболчиларни сотишга муваффақ бўлса, Куртис Жонс трансфери учун йўл очилади. Таъкидлаш жоизки, миланликлар ёзда фақат Жонс билан чекланиб қолмаяпти, шунингдек, Манчестер Сити ҳимоячиси Жон Стоунз ҳам Италияда тиббий кўрикдан ўтмоқда.

ИнтерЛиверпулКуртис ЖонсА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиТуркияда «супер трансфер» шов-шуви: Шомуродов «Трабзонспор» нишонига тушдиБугун, 12:03Кристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиКристиан Киву Жон Стонснинг трансферига юқори баҳо бердиБугун, 11:56ФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиФИФА миллиард долларлик шов-шувли режасидан воз кечди: Инфантино чекинишга мажбур бўлдиБугун, 11:41Челси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиЧелси молиявий қоидабузарликлар учун 10 миллион фунт стерлинг жаримага тортилдиБугун, 11:39Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"Бугун, 09:51«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлдиБугун, 09:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда