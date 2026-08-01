Интер Куртис Жонс учун 30 миллион фунтлик таклиф юборди
Италиянинг Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонсни трансфер қилиш учун 30 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф юборди, бироқ инглиз клуби бу суммани рад етиб, тахминан 40 миллион евро талаб қилмоқда. 25 ёшли инглиз футболчиси Ливерпулда асосий таркибдан четда қолганидан норози ва Сан-Сирорга кўчиб ўтишга тайёрлигини билдирган.
Италиянинг Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонсни ўз сафига қўшиб олиш учун 30 миллион фунт стерлинг миқдорида расмий таклиф билан чиқди. Goal.com хабар қилишича, А Серия грандлари ёзги трансфер ойнасида таркибни кучайтиришни мақсад қилган бўлса-да, инглиз клубининг молиявий талабларини тўлиқ қондира олмади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, миланликлар клуб президенти Беппе Маротта ва спорт директори Пиеро Аузилио раҳбарлигида бош мураббий Кристиан Киву билан стратегик учрашув ўтказган. Руминиялик мутахассис айнан 25 ёшли инглиз футболчисини ўз тактикасига мос келувчи мукаммал ижрочи деб билиб, уни жамоага олиб келишни қатъий сўраган.
Ливерпул позицияси ва футболчининг ниятиЛиверпул раҳбарияти дастлабки 30 миллион фунтлик таклифни дарҳол рад етган. Англия клуби ўз тарбияланувчиси учун тахминан 40 миллион евро атрофида маблағ талаб қилмоқда ва бу суммадан пастга тушиш ниятида емас. Енди А Серия вакили келишувга еришиш учун ўз таклифини ошириши ёки музокараларни давом еттириши керак бўлади.
Ўз навбатида, Куртис Жонснинг Ливерпулдаги ишлари янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида яхши кечмаётгани айтилмоқда. Ярим ҳимоячи асосий таркибдан четда қолганидан норози ва Италияда янги синовларни бошлашга, шу жумладан Сан-Сирорга кўчиб ўтишга тайёр еканини билдирган.
Таркибни тозалаш заруратиИнтер трансферни амалга оширишдан олдин ўзининг ярим ҳимоя чизиғидаги ортиқча ўйинчилардан қутулиши ва трансфер маблағларини шакллантириши лозим. Ҳозирда клубда бу борада бир нечта муаммоли вазиятлар мавжуд:
- Давиде Фраттеси фаолиятини бошқа жамоада давом еттиришни истамоқда, бироқ ҳозирча муносиб таклифлар келиб тушмаган.
- Кристжан Асллани ҳам сотувга қўйилиши режалаштирилган.
- Ёш иқтидор егаси Ебенезер Акинсанмиро аллақачон Монса клубига ўтиб улгурди.
…