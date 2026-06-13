ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этди

·1·Спорт
ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этди

Бутун футбол оламининг нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бир пайтда, тарихий ЖЧ-2026 мусобақасининг «D» гуруҳида ҳам ҳақиқий шиддатли баҳсларга старт берилди. Глобал футбол байрамининг ушбу гуруҳидаги дастлабки учрашув мухлисларга голларга бой ва ўта ҳаяжонли лаҳзаларни тақдим этди. Мусобақа мезбонларидан бири ҳисобланган АҚШ миллий терма жамоаси ўз майдонида Жанубий Американинг хавфли вакили — Парагвай терма жамоасини қабул қилиб, рақибларини 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли мағлубиятга учратди.

Муҳташам стадионга ташриф буюрган маҳаллий ишқибозлар ўз суюклиларининг мазмунли ўйини ва ҳужумкор футболидан ҳақиқий завқ олишди.

Инглвуддаги голлар шоуси ва Балогуннинг дубли

Инглвуд шаҳрида жойлашган машҳур «SoFI Stadium» ўзига хос қайноқ атмосфера остида учрашувга мезбонлик қилди. Ўйиннинг дастлабки дақиқаларидаёқ ташаббусни ўз қўлига олган майдон эгалари кетма-кет хавфли ҳужумлар уюштиришди. Баҳснинг 7-дақиқасидаёқ парагвайлик ҳимоячи Бобадилья ўз дарвозасини ишғол этиб қўйди (автогол) ва ҳисобни очди. Шундан сўнг АҚШ терма жамоасининг маҳоратли ҳужумчиси Фоларин Балогун саҳнага чиқди. У 31 ва 45+5-дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ дубль қайд этди ва жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади.

Иккинчи бўлимда меҳмонлар мувозанатни тиклашга ҳаракат қилишди ва 73-дақиқада Маурисио томонидан киритилган гол эвазига орадаги фарқни қисқартиришди. Бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+8-дақиқада АҚШ футболининг порлаётган юлдузи Жованни Рейна якуний нуқтани қўйиб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди.

Қуйидаги махсус учрашув баённомаси орқали «D» гуруҳининг дастлабки туридаги тарихий тўқнашув рақамлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа босқичи ва санаси

Тўқнаш келган жамоалар

Якуний ҳисоб (Натижа)

Гол муаллифлари ва дақиқалари

Ўйин ўтказилган муҳташам маскан

ЖЧ-2026. «D» гуруҳи. 1-тур (13 июнь)

АҚШ — Парагвай

4 : 1 (Йирик ғалаба)

Бобадилья 7 (авт), Балогун 31, 45+5, Рейна 90+8 — Маурисио 73

Инглвуд шаҳри, «SoFI Stadium»

Олдинда Туркия ва Австралия тўқнашуви кутмоқда

Мазкур гуруҳдаги курашлар эндиликда янада қизиқарли тус олмоқда. Боиси, «D» квартетининг иккинчи жуфтлик баҳси эртага, яъни 14 июнь куни бўлиб ўтади. Унда кучли тактик ўйинга эга бўлган Австралия ҳамда Европанинг шиддатли ва мағрур вакили — Туркия миллий терма жамоалари ўзаро яшил майдонда куч синашишади. Ушбу қарама-қаршилик ҳам мухлислар учун катта интрига тақдим этиши шубҳасиз.

Экспортлар шарҳи: Мезбон сифатида АҚШ терма жамоасининг турнирни бундай йирик муваффақият билан бошлаб олиши уларнинг плей-офф босқичига чиқиш имкониятини сезиларли даражада оширади. Балогун ва Рейнанинг ажойиб спорт формасида эканлиги турнир давомида бошқа гранд жамоалар учун ҳам жиддий хавф туғдиришидан далолат беради.

Океан ортидаги жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги ҳаяжонли ва қайноқ учрашувлар, стадионлардаги бетакрор атмосфера, юлдузларнинг голлари ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқдаЎзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқдаБугун, 02:54Ўзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиЎзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиБугун, 02:42Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиМоуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиБугун, 02:26«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқдаБугун, 02:14«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилдиБугун, 02:07Ибраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиИбраҳимович Месси ва Роналду баҳсига ўзига хос жавоб бердиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...