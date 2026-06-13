ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этди
Бутун футбол оламининг нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бир пайтда, тарихий ЖЧ-2026 мусобақасининг «D» гуруҳида ҳам ҳақиқий шиддатли баҳсларга старт берилди. Глобал футбол байрамининг ушбу гуруҳидаги дастлабки учрашув мухлисларга голларга бой ва ўта ҳаяжонли лаҳзаларни тақдим этди. Мусобақа мезбонларидан бири ҳисобланган АҚШ миллий терма жамоаси ўз майдонида Жанубий Американинг хавфли вакили — Парагвай терма жамоасини қабул қилиб, рақибларини 4:1 ҳисобидаги йирик ва ишончли мағлубиятга учратди.
Муҳташам стадионга ташриф буюрган маҳаллий ишқибозлар ўз суюклиларининг мазмунли ўйини ва ҳужумкор футболидан ҳақиқий завқ олишди.
Инглвуддаги голлар шоуси ва Балогуннинг дубли
Инглвуд шаҳрида жойлашган машҳур «SoFI Stadium» ўзига хос қайноқ атмосфера остида учрашувга мезбонлик қилди. Ўйиннинг дастлабки дақиқаларидаёқ ташаббусни ўз қўлига олган майдон эгалари кетма-кет хавфли ҳужумлар уюштиришди. Баҳснинг 7-дақиқасидаёқ парагвайлик ҳимоячи Бобадилья ўз дарвозасини ишғол этиб қўйди (автогол) ва ҳисобни очди. Шундан сўнг АҚШ терма жамоасининг маҳоратли ҳужумчиси Фоларин Балогун саҳнага чиқди. У 31 ва 45+5-дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, биринчи бўлимнинг ўзидаёқ дубль қайд этди ва жамоасининг устунлигини мустаҳкамлади.
Иккинчи бўлимда меҳмонлар мувозанатни тиклашга ҳаракат қилишди ва 73-дақиқада Маурисио томонидан киритилган гол эвазига орадаги фарқни қисқартиришди. Бироқ ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+8-дақиқада АҚШ футболининг порлаётган юлдузи Жованни Рейна якуний нуқтани қўйиб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди.
Қуйидаги махсус учрашув баённомаси орқали «D» гуруҳининг дастлабки туридаги тарихий тўқнашув рақамлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа босқичи ва санаси
Тўқнаш келган жамоалар
Якуний ҳисоб (Натижа)
Гол муаллифлари ва дақиқалари
Ўйин ўтказилган муҳташам маскан
ЖЧ-2026. «D» гуруҳи. 1-тур (13 июнь)
АҚШ — Парагвай
4 : 1 (Йирик ғалаба)
Бобадилья 7 (авт), Балогун 31, 45+5, Рейна 90+8 — Маурисио 73
Инглвуд шаҳри, «SoFI Stadium»
Олдинда Туркия ва Австралия тўқнашуви кутмоқда
Мазкур гуруҳдаги курашлар эндиликда янада қизиқарли тус олмоқда. Боиси, «D» квартетининг иккинчи жуфтлик баҳси эртага, яъни 14 июнь куни бўлиб ўтади. Унда кучли тактик ўйинга эга бўлган Австралия ҳамда Европанинг шиддатли ва мағрур вакили — Туркия миллий терма жамоалари ўзаро яшил майдонда куч синашишади. Ушбу қарама-қаршилик ҳам мухлислар учун катта интрига тақдим этиши шубҳасиз.
Экспортлар шарҳи: Мезбон сифатида АҚШ терма жамоасининг турнирни бундай йирик муваффақият билан бошлаб олиши уларнинг плей-офф босқичига чиқиш имкониятини сезиларли даражада оширади. Балогун ва Рейнанинг ажойиб спорт формасида эканлиги турнир давомида бошқа гранд жамоалар учун ҳам жиддий хавф туғдиришидан далолат беради.
Океан ортидаги жаҳон чемпионатининг ҳар бир сониясидаги ҳаяжонли ва қайноқ учрашувлар, стадионлардаги бетакрор атмосфера, юлдузларнинг голлари ва спорт оламига оид энг иссиқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…