Брэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушди

·0·Спорт
Брэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушди

Европа футболида трансфер ойнаси очилиши арафасида Париж осмонида кутилмаган айрилиқ шабадалари эса бошлади. Франциянинг энг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган L'Équipe газетасининг тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларига кўра, «Пари Сен-Жермен» клубининг иқтидорли ҳужумчиси Брэдли Баркола жорий ёзги трансфер мавсумида Париж жамоасини бутунлай тарк этиши мумкин. Лига 1 чемпионлари таркибида ўз ўрнига эга бўлган маҳоратли футболчининг атрофидаги вазият қисқа фурсат ичида кескин ўзгариб кетди.

Париж клуби раҳбарияти ушбу 23 ёшли ҳужумкор футболчи билан амалдаги меҳнат шартномасини узайтириш борасида анчадан буён жиддий музокаралар олиб бораётган эди. Бироқ ортда қолган 2025-2026 йилги мавсум якунига келиб, бу жараён кутилмаганда бутунлай тўхтаб қолди.

Томонлар ўртасидаги келишмовчилик ва ПСЖнинг қарори

Маълум бўлишича, клуб мутасаддилари ва футболчининг агентлари янги битимнинг молиявий ҳамда тактик шартлари бўйича бир тўхтамга ва умумий қарорга кела олишмаган. Шу сабабли, «Пари Сен-Жермен» раҳбарияти франциялик иқтидор соҳибини жамоада мажбуран ушлаб қолиш учун ортиқча куч ва қаттиқ ҳаракат қилиб ўтирмасликни лозим топди. Париж гранди агар ёзги трансфер ойнасида футболчи бўйича манфаатли ва муносиб таклиф келиб тушса, уни қўйиб юборишга тўлақонли тайёр эканликларини билдиришган.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали парижликлар юлдузининг айни пайтдаги трансфер ҳолати ва унга даъвогар бўлаётган жаҳон футболи гигантлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Футболчи (Ёши ва амплуаси)

Жорий жамоаси

Шартнома узайтирилмаганининг сабаби

Даъвогар бўлаётган Англия грандлари

Нашр манбаси

Брэдли Баркола (23 ёш, Ҳужумчи)

«Пари Сен-Жермен»

Томонлар янги келишув бўйича бир қарорга кела олишмади

«Арсенал» ва «Ливерпуль»

L'Équipe (Франция)

Туманли Альбион грандлари ўртасидаги жиддий пойга

Иқтидорли ҳужумчининг трансфер бозорига чиқарилиши эса Европанинг бошқа топ-клубларини дарҳол ҳаракатга келтирди. Айни пайтда Брэдли Барколанинг хизматларига Англия Премьер-лигасининг икки йирик гранди — Лондоннинг «Арсенал» ҳамда Мерсисайднинг «Ливерпуль» жамоалари ўта жиддий қизиқиш билдирмоқда. Ҳар икки клуб ҳам франциялик вингер билан ўз ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган ва тез орада расмий таклиф билан чиқишга ҳозирланмоқда.

Футбол инсайдерлари фикри: Барколанинг ёш бўлишига қарамай, юқори тезликка ва дриблингга эга эканлиги АПЛ клублари учун жуда мос келади. «ПСЖ» раҳбариятининг уни қўйиб юборишга рози бўлиши «Арсенал» ва «Ливерпуль» ўртасидаги трансфер жангини янада қиздириб юбориши шубҳасиз. Париж клуби ушбу келишувдан каттагина маблағ ишлаб олишни кўзламоқда.

Европа яшил майдонларидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, юлдузли футболчиларнинг янги жамоаларга ўтиши ва футбол оламига оид энг қайноқ репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиЖЧ-2026: АҚШ Парагвай терма жамоасини йирик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 03:20Ўзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқдаЎзбекистонлик мухлислар АҚШ визасини олишда тўсиқларга дуч келишмоқдаБугун, 02:54Ўзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиЎзбекистон ЖЧ-2026 турнирида иштироки учун 9 миллион доллар ишлаб олдиБугун, 02:42Моуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиМоуриньо «Реал» раҳбариятидан Мэйсон Гринвудни сотиб олишни сўрадиБугун, 02:26«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқда«Бавария» Майкл Олисе билан янги шартнома имзолашга тайёрланмоқдаБугун, 02:14«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилди«Барселона» Флорентино Пересни судга бериш билан таҳдид қилдиБугун, 02:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди