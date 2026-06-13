Брэдли Баркола ПСЖ билан келиша олмай, Англия грандлари радарига тушди
Европа футболида трансфер ойнаси очилиши арафасида Париж осмонида кутилмаган айрилиқ шабадалари эса бошлади. Франциянинг энг нуфузли спорт нашрларидан бири ҳисобланган L'Équipe газетасининг тарқатган сўнгги эксклюзив хабарларига кўра, «Пари Сен-Жермен» клубининг иқтидорли ҳужумчиси Брэдли Баркола жорий ёзги трансфер мавсумида Париж жамоасини бутунлай тарк этиши мумкин. Лига 1 чемпионлари таркибида ўз ўрнига эга бўлган маҳоратли футболчининг атрофидаги вазият қисқа фурсат ичида кескин ўзгариб кетди.
Париж клуби раҳбарияти ушбу 23 ёшли ҳужумкор футболчи билан амалдаги меҳнат шартномасини узайтириш борасида анчадан буён жиддий музокаралар олиб бораётган эди. Бироқ ортда қолган 2025-2026 йилги мавсум якунига келиб, бу жараён кутилмаганда бутунлай тўхтаб қолди.
Томонлар ўртасидаги келишмовчилик ва ПСЖнинг қарори
Маълум бўлишича, клуб мутасаддилари ва футболчининг агентлари янги битимнинг молиявий ҳамда тактик шартлари бўйича бир тўхтамга ва умумий қарорга кела олишмаган. Шу сабабли, «Пари Сен-Жермен» раҳбарияти франциялик иқтидор соҳибини жамоада мажбуран ушлаб қолиш учун ортиқча куч ва қаттиқ ҳаракат қилиб ўтирмасликни лозим топди. Париж гранди агар ёзги трансфер ойнасида футболчи бўйича манфаатли ва муносиб таклиф келиб тушса, уни қўйиб юборишга тўлақонли тайёр эканликларини билдиришган.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали парижликлар юлдузининг айни пайтдаги трансфер ҳолати ва унга даъвогар бўлаётган жаҳон футболи гигантлари билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Футболчи (Ёши ва амплуаси)
Жорий жамоаси
Шартнома узайтирилмаганининг сабаби
Даъвогар бўлаётган Англия грандлари
Нашр манбаси
Брэдли Баркола (23 ёш, Ҳужумчи)
«Пари Сен-Жермен»
Томонлар янги келишув бўйича бир қарорга кела олишмади
«Арсенал» ва «Ливерпуль»
L'Équipe (Франция)
Туманли Альбион грандлари ўртасидаги жиддий пойга
Иқтидорли ҳужумчининг трансфер бозорига чиқарилиши эса Европанинг бошқа топ-клубларини дарҳол ҳаракатга келтирди. Айни пайтда Брэдли Барколанинг хизматларига Англия Премьер-лигасининг икки йирик гранди — Лондоннинг «Арсенал» ҳамда Мерсисайднинг «Ливерпуль» жамоалари ўта жиддий қизиқиш билдирмоқда. Ҳар икки клуб ҳам франциялик вингер билан ўз ҳужум чизиғини янада кучайтиришни мақсад қилган ва тез орада расмий таклиф билан чиқишга ҳозирланмоқда.
Футбол инсайдерлари фикри: Барколанинг ёш бўлишига қарамай, юқори тезликка ва дриблингга эга эканлиги АПЛ клублари учун жуда мос келади. «ПСЖ» раҳбариятининг уни қўйиб юборишга рози бўлиши «Арсенал» ва «Ливерпуль» ўртасидаги трансфер жангини янада қиздириб юбориши шубҳасиз. Париж клуби ушбу келишувдан каттагина маблағ ишлаб олишни кўзламоқда.
Европа яшил майдонларидаги энг шов-шувли трансфер янгиликлари, юлдузли футболчиларнинг янги жамоаларга ўтиши ва футбол оламига оид энг қайноқ репортажларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…