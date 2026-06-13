Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирланди
Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатига тайёргарлиги кутилмаган воқеа сабабли тартибсизликка юз тутди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг расмий анжомлари ташилаётган вақтда ўғирлаб кетилди. Йўқолган буюмлар орасида юлдуз футболчилар Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг ўйин бутсалари ҳам борлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўғрилик Флорида штатидаги Вест Палм Беач лагеридан Миссури штатидаги Свопе Соксер Виллаге базасига кўчиш жараёнида содир бўлган. Маълумотларга кўра, жамоа ихтиёрида машғулотлар учун бор-йўғи битта копток қолган. Футбол ассоциацияси ушбу ҳолат юзасидан шошилинч суриштирув ишларини бошлаб юборди. Хавфсизлик хизмати ходимлари логистика ҳайдовчилари орасида ўғриларга шерик бўлганлар борлигидан шубҳаланмоқда.
Даилй Маил нашрининг хабар беришича, ўғирланган инвентарлар фақат пойабзаллар билан чекланмаган. Юқори технологияли таҳлил ускуналари, тактик доскалар ва ҳатто тиббий массаж столлари ҳам олиб кетилган. Бу ҳолат турнирнинг очилиш ўйинига бир неча кун қолганида мураббийлар штабининг режаларини жиддий равишда бузиб юборди.
Томас Тухель бошчилигидаги Англия саралаш босқичини кетма-кет саккизта ғалаба ва саккизта қуруқ ўйин билан якунлаб, ажойиб натижа қайд этган эди. Бавария сафида мавсум давомида 61 та гол урган Гарри Кейн базага аъло даражадаги спорт формасида етиб келган бўлса-да, энди у ва унинг жамоадошлари майдон ташқарисидаги муаммоларга эътибор қаратишга мажбур бўлишмоқда.
Англия терма жамоаси чоршанба куни Хорватияга қарши баҳс билан турнирни бошлайди. 2018-йилги ярим финалдаги мағлубият аламини унутмаган жамоа, гуруҳ босқичидаги рақобатдан муваффақиятли ўтиш учун тезда ўз эътиборини тиклаши ва йўқолган анжомлар ўрнини тўлдириши лозим.
…