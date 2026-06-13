Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирланди

·24·Спорт
Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирланди

Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатига тайёргарлиги кутилмаган воқеа сабабли тартибсизликка юз тутди. Томас Тухель бошчилигидаги жамоанинг расмий анжомлари ташилаётган вақтда ўғирлаб кетилди. Йўқолган буюмлар орасида юлдуз футболчилар Гарри Кейн ва Жуд Беллингемнинг ўйин бутсалари ҳам борлиги маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўғрилик Флорида штатидаги Вест Палм Беач лагеридан Миссури штатидаги Свопе Соксер Виллаге базасига кўчиш жараёнида содир бўлган. Маълумотларга кўра, жамоа ихтиёрида машғулотлар учун бор-йўғи битта копток қолган. Футбол ассоциацияси ушбу ҳолат юзасидан шошилинч суриштирув ишларини бошлаб юборди. Хавфсизлик хизмати ходимлари логистика ҳайдовчилари орасида ўғриларга шерик бўлганлар борлигидан шубҳаланмоқда.

Даилй Маил нашрининг хабар беришича, ўғирланган инвентарлар фақат пойабзаллар билан чекланмаган. Юқори технологияли таҳлил ускуналари, тактик доскалар ва ҳатто тиббий массаж столлари ҳам олиб кетилган. Бу ҳолат турнирнинг очилиш ўйинига бир неча кун қолганида мураббийлар штабининг режаларини жиддий равишда бузиб юборди.

Томас Тухель бошчилигидаги Англия саралаш босқичини кетма-кет саккизта ғалаба ва саккизта қуруқ ўйин билан якунлаб, ажойиб натижа қайд этган эди. Бавария сафида мавсум давомида 61 та гол урган Гарри Кейн базага аъло даражадаги спорт формасида етиб келган бўлса-да, энди у ва унинг жамоадошлари майдон ташқарисидаги муаммоларга эътибор қаратишга мажбур бўлишмоқда.

Англия терма жамоаси чоршанба куни Хорватияга қарши баҳс билан турнирни бошлайди. 2018-йилги ярим финалдаги мағлубият аламини унутмаган жамоа, гуруҳ босқичидаги рақобатдан муваффақиятли ўтиш учун тезда ўз эътиборини тиклаши ва йўқолган анжомлар ўрнини тўлдириши лозим.

АнглияГарри КейнЖуд БеллингемТомас ТухельБавария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиЖозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиБугун, 07:39Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиРуи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиБугун, 07:36Флориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиФлориан Виртс Ливерпулда ўзини кўрсата оладимиБугун, 07:16«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...«Сити» Эллиот Андерсон учун 120 миллион фунт тўлашдан воз кечмоқда...Бугун, 06:59Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Неймарнинг ЖЧдаги иштироки сўроқ остида: Бразилия юлдузи қачон қайтади?Бугун, 06:52Криштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиКриштиано Роналдо жисмоний ҳолати ҳақидаги шубҳаларни рад этдиБугун, 06:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди