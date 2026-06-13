Сречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирди

·0·Спорт
Сречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирди

Бутун мамлакатимиз аҳли интизорлик билан кутаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи, словениялик таниқли мутахассис Сречко Катанец юртимиз ишқибозларига ўзининг самимий ва қалб сўзларидан иборат махсус мурожаатини йўллади. Маълумки, тажрибали мураббий 2025 йилнинг январь ойига қадар «оқ бўрилар»ни бошқариб, жамоамизнинг бугунги кунда тарихий йўлланмага эга чиқиши ва дунё биринчилигига йўл олиши учун мустаҳкам пойдевор яратиб кетган эди. Ўшанда соғлиғидаги маълум муаммолар туфайли ўз лавозимини тарк этишга мажбур бўлган эса-да, Катанец ҳануз юртимиз футбол жамоатчилиги ва миллионлаб мухлислар қалбида катта ҳурмат-эҳтиромга эга инсон ҳисобланади.

Тажрибали словениялик мутахассис ўз мурожаатида ҳамюртларимизни футболчиларга ортиқча босим ўтказмасликка ва турнир мақомини тўғри баҳолашга чақирди.

«Жамоадан ҳаддан ташқари катта натижа кутманг»

Сречко Катанецнинг таъкидлашича, дебютант жамоанинг илк уринишдаёқ дунё грандларини мағлуб этиши футбол қонуниятларига кўра анча мураккаб вазифадир:

«Мен бутун Ўзбекистон халқига ва ажойиб мухлисларга битта муҳим гапни айтмоқчиман: терма жамоадан ушбу Жаҳон чемпионатида дарҳол улкан зафарлар ёки жуда юқори натижаларни талаб қилманг. Чунки бундай дунё миқёсидаги энг олий турнирда биринчи маротаба қатнашаётган жамоанинг сезиларли муваффақиятга эришиши ҳаддан ташқари қийин кечади.

Бу катта футбол лойиҳаси, узоқ давом этадиган жараён ва миллий футбол ривожланишининг ажралмас бир қисмидир. Сизлардан собиқ мураббий сифатида фақатгина бир нарсани сўрайман: ушбу тарихий мусобақанинг ҳар бир сонияси ва лаҳзасидан чин дилдан завқланиб яшанг».

Словениялик мутахассиснинг фикрича, «K» гуруҳидан жой олган кучли Колумбия, дунё гиганти Португалия ҳамда жисмоний курашларга таянувчи Конго ДР терма жамоалари билан плей-офф йўлланмаси учун курашиш осон бўлмайди. Шу боис, Ўзбекистоннинг илк мундиалдаги иштирокининг ўзини катта бир байрам сифатида қадрлаш лозим.

Терма жамоанинг ҳозирги устози

Тайёргарлик кўрилаётган шаҳар

Диққат марказидаги етакчи футболчи

Гуруҳ босқичидаги рақибларимиз

Бош мураббийнинг бош шиори

Фабио Каннаваро (Италия)

Атланта шаҳри (АҚШ)

Жалолиддин Машарипов (Жароҳатдан тикланмоқда)

Колумбия, Португалия, Конго ДР

«Қўрқувни енгиб, жангчилардек ўйнаш»

Каннаваро лагеридан сўнгги хабарлар ва жангчилар руҳияти

Айни дақиқаларда афсонавий италиялик мутахассис Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси океан ортининг Атланта шаҳрида Колумбияга қарши бўладиган илк ҳаёт-мамот учрашувига сўнгги техник ва тактик тайёргарлик жараёнларини олиб бормоқда. Мураббийлар штабини айни пайтда бироз хавотирга солаётган жиҳат — жамоамиз сардори ва етакчиси Жалолиддин Машариповнинг жароҳатдан сўнг тикланиш ҳолати бўлиб турибди. Шифокорлар тажрибали ярим ҳимоячимизни дебют ўйинга тайёрлаш учун бор кучларини сафарбар қилишган.

Ўз навбатида, Фабио Каннаваро футболчиларини руҳий жиҳатдан фақат ва фақат ғалабага созламоқда ва улардан майдонда қўрқмас футбол кутмоқда.

Каннаваронинг мухлисларга ваъдаси: «Бу бизнинг тарихимиздаги илк ва унутилмас Жаҳон чемпионатимиздир. Бизда ҳеч қандай ортиқча босим ёки йўқотадиган нарсанинг ўзи йўқ. Йигитларимдан майдонга тушганда ҳар қандай қўрқув ва ҳаяжонни бутунлай унутишни сўрадим. Биз яшил майдондаги 90 дақиқа давомида халқимиз учун ҳақиқий жангчилардек, шерлардек шиддатли ҳаракат қилишимиз шарт!»

Миллий терма жамоамизга АҚШ майдонларида бўлиб ўтадиган ушбу тарихий қадамда улкан омадлар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Сречко Катанец айтганидек, буюк футбол байрамининг ҳар бир сониясидан фахрланиш ва завқ олиш вақти келди!

ЖЧ-2026 турниридаги Ўзбекистон терма жамоасининг Атлантадаги машғулотлари, Каннаваронинг тактик сирлари ва футбол оламидаги энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимЖермаине Женас BBCдан ҳайдалиши ҳақида: Ҳаммасидан айрилдимБугун, 08:58Ливерпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаЛиверпулда янги давр: Андони Ираола мураббийлар штабини шакллантирмоқдаБугун, 08:14Нюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаНюкасл дарвозабон қидирмоқда: Джеймс Траффорд яна эътибордаБугун, 08:10Жозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиЖозе Моуриньо «Реал Мадрид» таркибини тубдан кучайтиришга киришдиБугун, 07:39Руи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиРуи Коста: Жозе Моуринью Флорентино Перез ютқазган тақдирда ҳам кетардиБугун, 07:36Англия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиАнглия терма жамоаси базасида ўғрилик: Кейн ва Беллингэм бутсалари ўғирландиБугун, 07:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди