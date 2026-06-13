Сречко Катанец ўзбекистонлик мухлисларни кўп нарса кутмасликка чақирди
Бутун мамлакатимиз аҳли интизорлик билан кутаётган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси бошланиши арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоасининг собиқ бош мураббийи, словениялик таниқли мутахассис Сречко Катанец юртимиз ишқибозларига ўзининг самимий ва қалб сўзларидан иборат махсус мурожаатини йўллади. Маълумки, тажрибали мураббий 2025 йилнинг январь ойига қадар «оқ бўрилар»ни бошқариб, жамоамизнинг бугунги кунда тарихий йўлланмага эга чиқиши ва дунё биринчилигига йўл олиши учун мустаҳкам пойдевор яратиб кетган эди. Ўшанда соғлиғидаги маълум муаммолар туфайли ўз лавозимини тарк этишга мажбур бўлган эса-да, Катанец ҳануз юртимиз футбол жамоатчилиги ва миллионлаб мухлислар қалбида катта ҳурмат-эҳтиромга эга инсон ҳисобланади.
Тажрибали словениялик мутахассис ўз мурожаатида ҳамюртларимизни футболчиларга ортиқча босим ўтказмасликка ва турнир мақомини тўғри баҳолашга чақирди.
«Жамоадан ҳаддан ташқари катта натижа кутманг»
Сречко Катанецнинг таъкидлашича, дебютант жамоанинг илк уринишдаёқ дунё грандларини мағлуб этиши футбол қонуниятларига кўра анча мураккаб вазифадир:
«Мен бутун Ўзбекистон халқига ва ажойиб мухлисларга битта муҳим гапни айтмоқчиман: терма жамоадан ушбу Жаҳон чемпионатида дарҳол улкан зафарлар ёки жуда юқори натижаларни талаб қилманг. Чунки бундай дунё миқёсидаги энг олий турнирда биринчи маротаба қатнашаётган жамоанинг сезиларли муваффақиятга эришиши ҳаддан ташқари қийин кечади.
Бу катта футбол лойиҳаси, узоқ давом этадиган жараён ва миллий футбол ривожланишининг ажралмас бир қисмидир. Сизлардан собиқ мураббий сифатида фақатгина бир нарсани сўрайман: ушбу тарихий мусобақанинг ҳар бир сонияси ва лаҳзасидан чин дилдан завқланиб яшанг».
Словениялик мутахассиснинг фикрича, «K» гуруҳидан жой олган кучли Колумбия, дунё гиганти Португалия ҳамда жисмоний курашларга таянувчи Конго ДР терма жамоалари билан плей-офф йўлланмаси учун курашиш осон бўлмайди. Шу боис, Ўзбекистоннинг илк мундиалдаги иштирокининг ўзини катта бир байрам сифатида қадрлаш лозим.
Терма жамоанинг ҳозирги устози
Тайёргарлик кўрилаётган шаҳар
Диққат марказидаги етакчи футболчи
Гуруҳ босқичидаги рақибларимиз
Бош мураббийнинг бош шиори
Фабио Каннаваро (Италия)
Атланта шаҳри (АҚШ)
Жалолиддин Машарипов (Жароҳатдан тикланмоқда)
Колумбия, Португалия, Конго ДР
«Қўрқувни енгиб, жангчилардек ўйнаш»
Каннаваро лагеридан сўнгги хабарлар ва жангчилар руҳияти
Айни дақиқаларда афсонавий италиялик мутахассис Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон миллий терма жамоаси океан ортининг Атланта шаҳрида Колумбияга қарши бўладиган илк ҳаёт-мамот учрашувига сўнгги техник ва тактик тайёргарлик жараёнларини олиб бормоқда. Мураббийлар штабини айни пайтда бироз хавотирга солаётган жиҳат — жамоамиз сардори ва етакчиси Жалолиддин Машариповнинг жароҳатдан сўнг тикланиш ҳолати бўлиб турибди. Шифокорлар тажрибали ярим ҳимоячимизни дебют ўйинга тайёрлаш учун бор кучларини сафарбар қилишган.
Ўз навбатида, Фабио Каннаваро футболчиларини руҳий жиҳатдан фақат ва фақат ғалабага созламоқда ва улардан майдонда қўрқмас футбол кутмоқда.
Каннаваронинг мухлисларга ваъдаси: «Бу бизнинг тарихимиздаги илк ва унутилмас Жаҳон чемпионатимиздир. Бизда ҳеч қандай ортиқча босим ёки йўқотадиган нарсанинг ўзи йўқ. Йигитларимдан майдонга тушганда ҳар қандай қўрқув ва ҳаяжонни бутунлай унутишни сўрадим. Биз яшил майдондаги 90 дақиқа давомида халқимиз учун ҳақиқий жангчилардек, шерлардек шиддатли ҳаракат қилишимиз шарт!»
Миллий терма жамоамизга АҚШ майдонларида бўлиб ўтадиган ушбу тарихий қадамда улкан омадлар ёр бўлишини тилаб қоламиз. Сречко Катанец айтганидек, буюк футбол байрамининг ҳар бир сониясидан фахрланиш ва завқ олиш вақти келди!
ЖЧ-2026 турниридаги Ўзбекистон терма жамоасининг Атлантадаги машғулотлари, Каннаваронинг тактик сирлари ва футбол оламидаги энг эксклюзив янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…