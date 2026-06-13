Арсенал янги трансферлар учун катта маблағ сарфлашга тайёр
Англия Премер-лигаси чемпиони Арсенал ўз таркибини кучайтириш мақсадида Брюгге клуби вингери Чристос Тзолис номзодини кўриб чиқмоқда. Микел Артета жамоаси грециялик футболчи учун тахминан 34,5 миллион фунт стерлинг тўлашга тайёр. Ушбу трансфер Лондон клубининг Астон Вилла юлдузи Морган Рогерцни қўлга киритиш режаларига таъсир қилмайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
24 ёшли Чристос Тзолис сўнгги икки мавсум давомида Брюгге сафида 43 та гол уриб, Белгиянинг энг самарали ҳужумчиларидан бирига айланди. Арсенал раҳбарияти уни ҳужум чизиғини янгилаш учун алоҳида имконият сифатида баҳоламоқда. Аввалроқ Лондонликлар Ювентус аъзоси Кенан Йилдиз билан боғланишган эди, бироқ Италия клуби туркиялик иқтидорнинг сотилмаслигини маълум қилган.
Тзолис инглиз футболи билан таниш — у 2021-йилда Норвич Ситй таркибида Англия Премер-лигасида 14 та ўйинда майдонга тушган. Шундан сўнг у ФК Твенте ва Брюгге жамоаларида ўз ўйинини сезиларли даражада яхшилаб олди. Ўтган мавсумда у чемпионатда 17 та гол ва 23 та ассист қайд этиб, ўзининг кўп қиррали эканлигини исботлади.
Микел Артета Чемпионлар лигаси финалида PSJдан қабул қилинган мағлубиятдан сўнг ҳужум чизиғини кучайтиришга қарор қилган. Клуб скаутлари жамоанинг ички чемпионатдаги муваффақиятидан сўнг тўхтаб қолмаслигини таъминлашга интилмоқда. Тзолиснинг чап қанотда ҳам, ҳужум марказида ҳам ўйнай олиши Арсенал учун қўшимча устунлик ҳисобланади.
…