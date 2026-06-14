Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?
Миср терма жамоаси ва Ливерпул клубининг тирик афсонаси Муҳаммад Салах фаолиятидаги энг муҳим вазифалардан бирини бажариш арафасида турибди. 33 ёшли ҳужумчи учун Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган навбатдаги Жаҳон чемпионати нафақат навбатдаги турнир, балки ўтмишдаги хатолар ва омадсизликлар учун реванш олиш имкониятидир. Мисрлик мухлислар ўз қаҳрамонидан тарихий натижа кутишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Миср терма жамоаси ўз тарихида бор-йўғи тўртинчи бор дунё биринчилигида иштирок этмоқда. 1990-йилдан кейин жамоа узоқ вақт катта саҳнадан четда қолди. 2018-йилда Россияда ўтган турнир эса Муҳаммад Салах ва унинг жамоадошлари учун ҳақиқий даҳшатга айланган эди. Ўшанда "фиръавнлар" бирорта ҳам очко жамғара олмай, гуруҳ босқичидаёқ мусобақани тарк этишган, ички муҳитдаги тартибсизликлар эса вазиятни янада оғирлаштирган эди.
2018-йилдаги жароҳат ва Киев фожиасиАслида Муҳаммад Салах 2018-йилги Жаҳон чемпионатига фаолиятининг энг юқори чўққисида, Ливерпул сафида 60 та голда иштирок этган ҳолда етиб келиши керак эди. Бироқ Чемпионлар лигаси финалида Реал Мадридга қарши кечган баҳс ҳаммасини ўзгартириб юборди. Ўшанда Мадридликлар ҳимоячиси Сергио Ramос билан тўқнашувдан сўнг Салах елкасидан жиддий жароҳат олиб, майдонни кўз ёшлари билан тарк этган эди.
Ушбу воқеадан сўнг ҳужумчининг Россиядаги иштироки сўроқ остида қолди. Гарчи у қисқа муддатда сафга қайтган бўлса-да, жисмоний ҳолати ўз даражасида эмаслиги сезилиб қолди. Миср футбол федерацияси ва мухлисларининг катта босими остида ўйнаган юлдуз футболчи ўзининг бор салоҳиятини намойиш эта олмади. 2022-йилги Қатарда ўтган турнирга Мисрнинг саралашдан ўта олмагани эса Салахни энг кучга тўлган даврида Жаҳон чемпионатисиз қолдирди.
Сўнгги имконият ва тарихий миссияҲозирда Муҳаммад Салах фаолиятининг якуний палласига яқинлашмоқда. У Шимолий Америкадаги турнирга "миссия билан келган инсон" сифатида қаралмоқда. Миср терма жамоаси ҳали бирор марта Жаҳон чемпионатларида ғалаба қозонмаганини инобатга олсак, Салахнинг зиммасидаги масъулият нақадар юқори эканини англаш қийин эмас.
Goal.com нашри таҳлилига кўра, Салах учун бу турнир ўз меросини мустаҳкамлаш учун сўнгги имкониятдир. Ливерпул билан барча совринларни қўлга киритган ҳужумчи учун ватан байроғи остида зафар қучиш ҳар қандай клуб ютуғидан устунроқ аҳамиятга эга. Мисрликлар ўз "қироли"дан Россиядаги омадсиз хотираларни ўчириб ташлайдиган ўйин кутишмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Муҳаммад Салахнинг халқаро майдондаги йўли зиддиятларга бой бўлди. У нафақат Миср, балки бутун араб дунёсининг футбол рамзи ҳисобланади. Навбатдаги мундиал унинг буюк футболчилар қаторидаги ўрнини белгилаб берувчи ҳал қилувчи имтиҳон бўлади.
…