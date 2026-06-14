Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?

·0·Спорт
Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?

Миср терма жамоаси ва Ливерпул клубининг тирик афсонаси Муҳаммад Салах фаолиятидаги энг муҳим вазифалардан бирини бажариш арафасида турибди. 33 ёшли ҳужумчи учун Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган навбатдаги Жаҳон чемпионати нафақат навбатдаги турнир, балки ўтмишдаги хатолар ва омадсизликлар учун реванш олиш имкониятидир. Мисрлик мухлислар ўз қаҳрамонидан тарихий натижа кутишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Миср терма жамоаси ўз тарихида бор-йўғи тўртинчи бор дунё биринчилигида иштирок этмоқда. 1990-йилдан кейин жамоа узоқ вақт катта саҳнадан четда қолди. 2018-йилда Россияда ўтган турнир эса Муҳаммад Салах ва унинг жамоадошлари учун ҳақиқий даҳшатга айланган эди. Ўшанда "фиръавнлар" бирорта ҳам очко жамғара олмай, гуруҳ босқичидаёқ мусобақани тарк этишган, ички муҳитдаги тартибсизликлар эса вазиятни янада оғирлаштирган эди.

2018-йилдаги жароҳат ва Киев фожиаси

Аслида Муҳаммад Салах 2018-йилги Жаҳон чемпионатига фаолиятининг энг юқори чўққисида, Ливерпул сафида 60 та голда иштирок этган ҳолда етиб келиши керак эди. Бироқ Чемпионлар лигаси финалида Реал Мадридга қарши кечган баҳс ҳаммасини ўзгартириб юборди. Ўшанда Мадридликлар ҳимоячиси Сергио Ramос билан тўқнашувдан сўнг Салах елкасидан жиддий жароҳат олиб, майдонни кўз ёшлари билан тарк этган эди.

Ушбу воқеадан сўнг ҳужумчининг Россиядаги иштироки сўроқ остида қолди. Гарчи у қисқа муддатда сафга қайтган бўлса-да, жисмоний ҳолати ўз даражасида эмаслиги сезилиб қолди. Миср футбол федерацияси ва мухлисларининг катта босими остида ўйнаган юлдуз футболчи ўзининг бор салоҳиятини намойиш эта олмади. 2022-йилги Қатарда ўтган турнирга Мисрнинг саралашдан ўта олмагани эса Салахни энг кучга тўлган даврида Жаҳон чемпионатисиз қолдирди.

Сўнгги имконият ва тарихий миссия

Ҳозирда Муҳаммад Салах фаолиятининг якуний палласига яқинлашмоқда. У Шимолий Америкадаги турнирга "миссия билан келган инсон" сифатида қаралмоқда. Миср терма жамоаси ҳали бирор марта Жаҳон чемпионатларида ғалаба қозонмаганини инобатга олсак, Салахнинг зиммасидаги масъулият нақадар юқори эканини англаш қийин эмас.

Goal.com нашри таҳлилига кўра, Салах учун бу турнир ўз меросини мустаҳкамлаш учун сўнгги имкониятдир. Ливерпул билан барча совринларни қўлга киритган ҳужумчи учун ватан байроғи остида зафар қучиш ҳар қандай клуб ютуғидан устунроқ аҳамиятга эга. Мисрликлар ўз "қироли"дан Россиядаги омадсиз хотираларни ўчириб ташлайдиган ўйин кутишмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Муҳаммад Салахнинг халқаро майдондаги йўли зиддиятларга бой бўлди. У нафақат Миср, балки бутун араб дунёсининг футбол рамзи ҳисобланади. Навбатдаги мундиал унинг буюк футболчилар қаторидаги ўрнини белгилаб берувчи ҳал қилувчи имтиҳон бўлади.

Муҳаммад СалахМисрЖаҳон ЧемпионатиЛиверпулФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Бугун, 07:02Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 06:55Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Бугун, 06:36Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиАвстралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиБугун, 06:15Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Қатар терма жамоаси Швейцария билан баҳсда 1 очкога эга бўлди (видео)Бугун, 06:07Бразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБразилия миллий терма жамоаси илк турда Марокаш билан дуранг ўйнадиБугун, 05:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди