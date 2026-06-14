Марокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот берди

·27·Спорт
Марокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот берди

Океан орти яшил майдонларида старт олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданёқ кутилмаган ва шиддатли баҳслари билан миллионлаб мухлислар диққат марказида турибди. «C» гуруҳининг 1-тури доирасида Африка қитъасининг энг тартибли ва хавфли жамоаларидан бири бўлмиш Марокаш миллий терма жамоаси дунё футболи қироллари ҳисобланган Бразилия билан куч синашиб, жанговар 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чеккан эди. Дунё оммаси марокашликларнинг матонатига тан бераётган бир паллада, жамоа бош мураббийи Муҳаммад Уаби матбуот анжуманида иштирок этиб, мазкур тарихий учрашув ҳақидаги ўз фикрларини ўртоқлашди.

Машҳур маҳаллий Globo нашри хабарига кўра, африкаликлар устози дуранг қайд этилганига қарамай, шогирдлари майдонда фақат ғалаба учун жанг қилганини алоҳида эътироф этди.

«Йигитларнинг ҳафсаласи пир бўлди, чунки биз фақат зафар қучмоқчи эдик»

Марокаш терма жамоаси бош мураббийи дунё грандига қарши кечган оғир баҳсдан сўнг ўз футболчиларининг руҳий ҳолати ва ўйин мароми ҳақида тўхталар экан, шундай деди:

«Биз майдонда жуда сифатли ва мазмунли ўйин намойиш этдик. Тўғрисини айтсам, мақсадимиз ушбу баҳсда уч очкони илиб кетиш эди, бироқ футбол баъзан кутилмаган натижаларни тақдим этади. Учрашув якунлангач, кийиниш хонасида йигитлар билан суҳбатлашдим ва уларнинг бироз ҳафсаласи пир бўлганини, кайфиятлари тушиб кетганини сездим. Бу табиий, чунки менинг шогирдларим майдонга фақат ғалаба қозониш иштиёқи билан чиқишганди.

Кейинги турда Шотландияга қарши кечадиган муҳим учрашувга идеал тарзда шай бўлишимиз керак. Шу боис, бугунги баҳсда бизга айнан нима етмаганини чуқур таҳлил қилиб, хатолар устида тинимсиз ишлашда давом этамиз».

Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Марокаш терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги илк кўрсаткичлари ва бўлажак учрашувлари тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Терма жамоа устози

Илк турдаги рақиб ва ҳисоб

Расмий иқтибос келтирган манба

Иккинчи бўлимдаги пасайиш сабаби

Навбатдаги рақиб ва ўйин услуби

Жамоанинг бош мақсади

Муҳаммад Уаби


(Марокаш)

Бразилия


(1:1, жанговар дуранг)

Globo нашри

Океан ортидаги ноқулай иссиқ ҳаво

Шотландия


(Бразилиядан фарқли услуб)

Кейинги баҳсда 3 очко олиш

Об-ҳаво ноқулайлиги ва Шотландияга қарши бўлажак синов

Тажрибали мутахассис Муҳаммад Уаби баҳснинг иккинчи бўлимида жамоалар кўрсатган ўйин суръати пасайганига ҳам тактик ва табиий жиҳатдан изоҳ бериб ўтди.

«Иккинчи бўлимга келиб майдондаги темп ва шиддат бироз пасайди. Бу футболда табиий ҳолат, айниқса, бугунгидек ўта иссиқ об-ҳаво шароитида футболчиларнинг тез чарчаб қолиши ҳеч кимга сир эмас. Кейинги беллашувда, Худо хоҳласа, узоқ кутилган уч очкони қўлга киритишга умид қиламиз. Бўлажак рақибимиз шотландлар Бразилия терма жамоасидан буткул фарқ қилувчи, ўзига хос бўлган бошқача футбол услубида тўп суришади. Биз буни яхши биламиз ва ҳозирнинг ўзидаёқ уларга қарши тайёргарлик режасини бошлаб юбордик», — дея ўз сўзларини якунлади Марокаш устози.

Эслатиб ўтамиз, «C» гуруҳининг 2-тури доирасида Марокаш терма жамоаси жорий йилнинг 20 июнь куни Шотландияга қарши майдонга тушса, гуруҳ босқичининг сўнгги 3-турида — 25 июнь санасида Гаити термаси билан куч синашади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Африка вакилларининг мундиалдаги қизиқарли юришлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

МароккоБразилияМохамед УабиГлобуШотландия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиКарло Анчелотти Марокаш билан учрашувдаги дурангдан сўнг баёнот бердиБугун, 07:36Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Муҳаммад Салах ва Миср терма жамоаси: Жаҳон чемпионатидаги омадсизликка чек қўйиладими?Бугун, 07:20Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Муҳиддин Мамажонов жароҳат сабаб чемпионлик камарини бой берди (видео)Бугун, 07:02Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Octagon 87: Азамат Нуфтиллаев чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 06:55Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Octagon 87: Жасур "Тайсон" қозоғистонлик рақибини нокаутга учратди (видео)Бугун, 06:36Австралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиАвстралия миллий терма жамоаси илк турда Туркия устидан ғалаба қозондиБугун, 06:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди