Марокаш бош мураббийи Бразилия билан дуранг ўйиндан кейин баёнот берди
Океан орти яшил майдонларида старт олган футбол бўйича ЖЧ-2026 мусобақаси илк кунларданёқ кутилмаган ва шиддатли баҳслари билан миллионлаб мухлислар диққат марказида турибди. «C» гуруҳининг 1-тури доирасида Африка қитъасининг энг тартибли ва хавфли жамоаларидан бири бўлмиш Марокаш миллий терма жамоаси дунё футболи қироллари ҳисобланган Бразилия билан куч синашиб, жанговар 1:1 ҳисобидаги дурангга имзо чеккан эди. Дунё оммаси марокашликларнинг матонатига тан бераётган бир паллада, жамоа бош мураббийи Муҳаммад Уаби матбуот анжуманида иштирок этиб, мазкур тарихий учрашув ҳақидаги ўз фикрларини ўртоқлашди.
Машҳур маҳаллий Globo нашри хабарига кўра, африкаликлар устози дуранг қайд этилганига қарамай, шогирдлари майдонда фақат ғалаба учун жанг қилганини алоҳида эътироф этди.
«Йигитларнинг ҳафсаласи пир бўлди, чунки биз фақат зафар қучмоқчи эдик»
Марокаш терма жамоаси бош мураббийи дунё грандига қарши кечган оғир баҳсдан сўнг ўз футболчиларининг руҳий ҳолати ва ўйин мароми ҳақида тўхталар экан, шундай деди:
«Биз майдонда жуда сифатли ва мазмунли ўйин намойиш этдик. Тўғрисини айтсам, мақсадимиз ушбу баҳсда уч очкони илиб кетиш эди, бироқ футбол баъзан кутилмаган натижаларни тақдим этади. Учрашув якунлангач, кийиниш хонасида йигитлар билан суҳбатлашдим ва уларнинг бироз ҳафсаласи пир бўлганини, кайфиятлари тушиб кетганини сездим. Бу табиий, чунки менинг шогирдларим майдонга фақат ғалаба қозониш иштиёқи билан чиқишганди.
Кейинги турда Шотландияга қарши кечадиган муҳим учрашувга идеал тарзда шай бўлишимиз керак. Шу боис, бугунги баҳсда бизга айнан нима етмаганини чуқур таҳлил қилиб, хатолар устида тинимсиз ишлашда давом этамиз».
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали Марокаш терма жамоасининг ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги илк кўрсаткичлари ва бўлажак учрашувлари тақвими билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Терма жамоа устози
Илк турдаги рақиб ва ҳисоб
Расмий иқтибос келтирган манба
Иккинчи бўлимдаги пасайиш сабаби
Навбатдаги рақиб ва ўйин услуби
Жамоанинг бош мақсади
Муҳаммад Уаби
(Марокаш)
Бразилия
(1:1, жанговар дуранг)
Globo нашри
Океан ортидаги ноқулай иссиқ ҳаво
(Бразилиядан фарқли услуб)
Кейинги баҳсда 3 очко олиш
Об-ҳаво ноқулайлиги ва Шотландияга қарши бўлажак синов
Тажрибали мутахассис Муҳаммад Уаби баҳснинг иккинчи бўлимида жамоалар кўрсатган ўйин суръати пасайганига ҳам тактик ва табиий жиҳатдан изоҳ бериб ўтди.
«Иккинчи бўлимга келиб майдондаги темп ва шиддат бироз пасайди. Бу футболда табиий ҳолат, айниқса, бугунгидек ўта иссиқ об-ҳаво шароитида футболчиларнинг тез чарчаб қолиши ҳеч кимга сир эмас. Кейинги беллашувда, Худо хоҳласа, узоқ кутилган уч очкони қўлга киритишга умид қиламиз. Бўлажак рақибимиз шотландлар Бразилия терма жамоасидан буткул фарқ қилувчи, ўзига хос бўлган бошқача футбол услубида тўп суришади. Биз буни яхши биламиз ва ҳозирнинг ўзидаёқ уларга қарши тайёргарлик режасини бошлаб юбордик», — дея ўз сўзларини якунлади Марокаш устози.
Эслатиб ўтамиз, «C» гуруҳининг 2-тури доирасида Марокаш терма жамоаси жорий йилнинг 20 июнь куни Шотландияга қарши майдонга тушса, гуруҳ босқичининг сўнгги 3-турида — 25 июнь санасида Гаити термаси билан куч синашади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Африка вакилларининг мундиалдаги қизиқарли юришлари, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…