Дарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли пост

·46·Спорт
Дарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли пост

Англиянинг Ливерпул жамоаси мухлислари клуб расмий саҳифаларида эълон қилинган ғалати хабар ортидан катта ҳаяжон ва тушунмовчилик ичида қолишди. Гап шундаки, жамоанинг собиқ ҳужумчиси Дарвин Нунез кутилмаганда эркин агентга айлангани ва унинг Мерсисайдга қайтиши ҳақидаги гап-сўзлар болалаган бир пайтда, клуб маъмурлари у билан боғлиқ хотира постини жойлаштиришди. Бу ҳолат кўплаб мухлислар томонидан трансферга ишора сифатида қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, уругвайлик 26 ёшли ҳужумчи Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал жамоаси билан шартномасини ўзаро келишувга кўра бекор қилган. Саудияликлар сафига Карим Бензема каби юлдузларнинг келиб қўшилиши Нунезнинг қайдномадан тушиб қолишига сабаб бўлган эди. Эндиликда Ливерпул ушбу тажрибали футболчини бир тийин ҳам трансфер пули тўламасдан, текинга қайтариб олиш имкониятига эга бўлиб турибди.

Ираола тактикаси ва Нунезнинг роли

Ҳозирда Ливерпул бош мураббийи Андони Ираола жамоанинг ҳужум чизиғини кучайтириш чораларини кўрмоқда. Айниқса, Ҳуго Экитике жиддий жароҳат олиб, узоқ муддатга сафдан чиққани мутахассисни янги вариантлар қидиришга мажбур қилди. Нунезнинг жисмоний ҳолати ва юқори прессингдаги фаоллиги Ираола томонидан жорий этилаётган тажовузкор ўйин услубига жуда мос келиши айтилмоқда.

Дарвин Нунез Ливерпул сафидаги аввалги фаолияти давомида 143 та учрашувда майдонга тушиб, 40 та гол ва 26 та голли узатмани амалга оширган эди. Гарчи унинг самарадорлиги баъзида танқид қилинган бўлса-да, майдондаги тиниmsиз меҳнати ва фидойилиги мухлислар орасида унга бўлган ҳурматни сақлаб қолган. Эркин агент мақомидаги футболчининг қайтиши молиявий жиҳатдан ҳам клуб учун жуда манфаатли битим бўлиши мумкин.

Мухлисларнинг муносабати ва шубҳалар

Клубнинг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида "Дарвин Нунез бундан тўрт йил олдин қизиллар сафига қўшилган эди" мазмунидаги постнинг пайдо бўлиши муҳокамаларни авж олдирди. Одатда клублар қисқа муддат ўйнаб кетган футболчиларнинг трансфер санасини бундай тарзда нишонламайди. Шу сабабли, мухлислар буни "уйга қайтиш" ҳақидаги расмий эълоннинг дебочаси деб ҳисобламоқда.

Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида @ТеКопоҳолик каби мухлислар "Уни уйга қайтаринг" дея ҳайқираётган бўлса, бошқалар клуб раҳбарияти мухлисларнинг фикрини билиш учун атайлаб шундай пост жойлаганини тахмин қилмоқда. @ТаинтлессРед исмли фойдаланувчи: "Бу жуда қизиқ танлов. Биз тўрт йил олдин келиб-кетган бошқа ўйинчилар ҳақида бундай ёзмаймиз. Балки, ҳақиқатан ҳам уни текинга қайтармоқчимиз?" дея ўз фикрини билдирди.

Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти ёки Андони Ираола ушбу миш-мишлар бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Бироқ, трансфер ойнаси вақтидаги бундай тасодифлар футбол оламида камдан-кам ҳолларда шунчаки юз беради. Агар Нунез қайтадиган бўлса, бу Англия Премер-лигаси жорий мавсумидаги энг шов-шувли ва кутилмаган трансферлардан бирига айланиши аниқ.

ЛиверпулДарвин НунезТрансферАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Витиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиВитиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиБугун, 09:47Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Бугун, 09:3730 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...30 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...Бугун, 09:22Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиМонтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиБугун, 09:15Винисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиВинисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиБугун, 09:09«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлди«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлдиБугун, 09:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди