Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирди

·23·Спорт
Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирди

Туркия миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичини муваффақиятсиз бошлади. Винченцо Монтелла шогирдлари 1-тур доирасида Австралияга қарши майдонга тушиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Учрашувдан сўнг туркиялик мухлислар орасида турли фикрлар билдирилаётган бир пайтда бош мураббий ўйин ҳақида ўз муносабатини билдирди.

A Spor нашри Монтелланинг учрашувдан кейинги фикрларини келтирди. Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, ўйин тактик жиҳатдан Туркия кутган сценарий бўйича кечмаган. У Австралия ҳимояда эҳтиёткор ўйнаб, қулай фурсатни кутишини олдиндан билганини айтди.

“Ўйин тактик жиҳатдан кутганимиздек кечмади. Улар ҳимояда ётиб, қулай вазият кутишини билардик. Улар қарши ҳужумлардан фойдаланди. Иккита гол ўтказиб юбордик ва натижадан жуда хафамиз”, — деди Монтелла.

Дарҳақиқат, Австралия ушбу баҳсда кўпроқ интизомли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга таянди. Туркия эса тўпни назорат қилишга ҳаракат қилган бўлса-да, рақиб жарима майдони атрофида керакли кескинликни ярата олмади. Бундай ўйинларда биринчи гол жуда муҳим бўлади. Австралия эса ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, учрашув тақдирини ўз фойдасига ҳал қилди.

Туркия учун бу мағлубият оғир қабул қилинди. Чунки жамоа мундиалга катта умидлар билан келган, таркибда Европанинг кучли чемпионатларида ўйнайдиган иқтидорли футболчилар бор. Аммо Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйин алоҳида синов. Қоғоздаги таркиб, номлар ва тахминлар майдондаги натижани кафолатламайди.

Шунга қарамай, Монтелла жамоаси ҳаракатидан тўлиқ норози эмаслигини билдирди. У футболчилар чин юракдан ўйнаганини, майдонда курашганини ва руҳий жиҳатдан таслим бўлмаганини таъкидлади.

“Жамоамиз майдонда чин юракдан ўйнади. Агар шу руҳда давом этсак, исталган натижаларга эриша бошлаймиз. Кейинги ўйинда яхшироқ ҳаракат қиламиз”, — деди Туркия бош мураббийи.

Бу сўзлар мураббийнинг ҳали ҳам жамоасига ишонаётганини кўрсатади. Монтелла учун энг муҳим жиҳат — футболчиларнинг кайфиятини туширмаслик ва навбатдаги ўйинларга психологик жиҳатдан тайёрлаш. Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида биринчи турдаги мағлубият вазиятни қийинлаштиради, аммо ҳаммасини йўққа чиқармайди.

Туркия олдида ҳали икки муҳим баҳс бор. 2-турда жамоа 20 июнь куни Парагвайга қарши майдонга тушади. Бу учрашув Туркия учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Агар Монтелла шогирдлари гуруҳдан чиқиш имкониятини сақлаб қолишни истаса, Парагвайга қарши ўйинда ижобий натижа қайд этиши шарт.

3-турда эса Туркия 26 июнь куни АҚШ терма жамоаси билан куч синашади. Мезбон мамлакатга қарши ўйин ҳам осон бўлмайди. Шунинг учун Туркия энди ҳар бир деталга жиддий ёндашиши, ҳимояда хатоларни камайтириши ва ҳужумда аниқроқ ҳаракат қилиши керак бўлади.

Австралияга қарши баҳсдан кейин Монтелла олдида бир нечта муҳим вазифа турибди. Аввало жамоа руҳиятини тиклаш зарур. Кейин ҳимоядаги бўшлиқлар таҳлил қилиниши, қарши ҳужумларга қарши ҳаракатлар яхшиланиши лозим. Шу билан бирга, ҳужум чизиғида ҳам тезлик, креативлик ва якуний зарба борасида аниқлик талаб этилади.

Туркия мухлислари жамоадан кўпроқ нарса кутаётгани табиий. Чунки бу таркибда катта салоҳият бор. Аммо Монтелланинг таъкидлашича, асосийси — жамоа майдонда юракдан ўйнашда давом этса, натижалар ҳам кела бошлайди.

Жаҳон чемпионати узоқ турнир, унда ҳар бир жамоа қийин лаҳзалардан ўтади. Туркия учун Австралияга қарши мағлубият оғриқли бўлди, аммо бу ҳали якуний хулоса эмас. Энди барча эътибор Парагвай билан ўйинга қаратилади. Айнан шу баҳс Туркиянинг кейинги тақдирига катта таъсир кўрсатиши мумкин.

Монтелла ва унинг шогирдлари учун вақт кўп эмас. Хатолардан хулоса чиқариш, мухлислар ишончини қайтариш ва гуруҳдаги вазиятни ўз фойдасига буриш керак. Туркия терма жамоаси учун Жаҳон чемпионати энди ҳақиқий характер синовига айланди.

Винченцо МонтеллаТуркияАвстралияДунё чемпионатиА Спорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Бугун, 09:3730 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...30 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...Бугун, 09:22Винисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиВинисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиБугун, 09:09«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлди«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлдиБугун, 09:02Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Бугун, 08:50Дарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постДарвин Нунез яна Ливерпулга қайтиши мумкинми: Ижтимоий тармоқлардаги сирли постБугун, 08:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди