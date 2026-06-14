Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирди
Туркия миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичини муваффақиятсиз бошлади. Винченцо Монтелла шогирдлари 1-тур доирасида Австралияга қарши майдонга тушиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Учрашувдан сўнг туркиялик мухлислар орасида турли фикрлар билдирилаётган бир пайтда бош мураббий ўйин ҳақида ўз муносабатини билдирди.
A Spor нашри Монтелланинг учрашувдан кейинги фикрларини келтирди. Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, ўйин тактик жиҳатдан Туркия кутган сценарий бўйича кечмаган. У Австралия ҳимояда эҳтиёткор ўйнаб, қулай фурсатни кутишини олдиндан билганини айтди.
“Ўйин тактик жиҳатдан кутганимиздек кечмади. Улар ҳимояда ётиб, қулай вазият кутишини билардик. Улар қарши ҳужумлардан фойдаланди. Иккита гол ўтказиб юбордик ва натижадан жуда хафамиз”, — деди Монтелла.
Дарҳақиқат, Австралия ушбу баҳсда кўпроқ интизомли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга таянди. Туркия эса тўпни назорат қилишга ҳаракат қилган бўлса-да, рақиб жарима майдони атрофида керакли кескинликни ярата олмади. Бундай ўйинларда биринчи гол жуда муҳим бўлади. Австралия эса ўз имкониятларидан унумли фойдаланиб, учрашув тақдирини ўз фойдасига ҳал қилди.
Туркия учун бу мағлубият оғир қабул қилинди. Чунки жамоа мундиалга катта умидлар билан келган, таркибда Европанинг кучли чемпионатларида ўйнайдиган иқтидорли футболчилар бор. Аммо Жаҳон чемпионатида ҳар бир ўйин алоҳида синов. Қоғоздаги таркиб, номлар ва тахминлар майдондаги натижани кафолатламайди.
Шунга қарамай, Монтелла жамоаси ҳаракатидан тўлиқ норози эмаслигини билдирди. У футболчилар чин юракдан ўйнаганини, майдонда курашганини ва руҳий жиҳатдан таслим бўлмаганини таъкидлади.
“Жамоамиз майдонда чин юракдан ўйнади. Агар шу руҳда давом этсак, исталган натижаларга эриша бошлаймиз. Кейинги ўйинда яхшироқ ҳаракат қиламиз”, — деди Туркия бош мураббийи.
Бу сўзлар мураббийнинг ҳали ҳам жамоасига ишонаётганини кўрсатади. Монтелла учун энг муҳим жиҳат — футболчиларнинг кайфиятини туширмаслик ва навбатдаги ўйинларга психологик жиҳатдан тайёрлаш. Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичида биринчи турдаги мағлубият вазиятни қийинлаштиради, аммо ҳаммасини йўққа чиқармайди.
Туркия олдида ҳали икки муҳим баҳс бор. 2-турда жамоа 20 июнь куни Парагвайга қарши майдонга тушади. Бу учрашув Туркия учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Агар Монтелла шогирдлари гуруҳдан чиқиш имкониятини сақлаб қолишни истаса, Парагвайга қарши ўйинда ижобий натижа қайд этиши шарт.
3-турда эса Туркия 26 июнь куни АҚШ терма жамоаси билан куч синашади. Мезбон мамлакатга қарши ўйин ҳам осон бўлмайди. Шунинг учун Туркия энди ҳар бир деталга жиддий ёндашиши, ҳимояда хатоларни камайтириши ва ҳужумда аниқроқ ҳаракат қилиши керак бўлади.
Австралияга қарши баҳсдан кейин Монтелла олдида бир нечта муҳим вазифа турибди. Аввало жамоа руҳиятини тиклаш зарур. Кейин ҳимоядаги бўшлиқлар таҳлил қилиниши, қарши ҳужумларга қарши ҳаракатлар яхшиланиши лозим. Шу билан бирга, ҳужум чизиғида ҳам тезлик, креативлик ва якуний зарба борасида аниқлик талаб этилади.
Туркия мухлислари жамоадан кўпроқ нарса кутаётгани табиий. Чунки бу таркибда катта салоҳият бор. Аммо Монтелланинг таъкидлашича, асосийси — жамоа майдонда юракдан ўйнашда давом этса, натижалар ҳам кела бошлайди.
Жаҳон чемпионати узоқ турнир, унда ҳар бир жамоа қийин лаҳзалардан ўтади. Туркия учун Австралияга қарши мағлубият оғриқли бўлди, аммо бу ҳали якуний хулоса эмас. Энди барча эътибор Парагвай билан ўйинга қаратилади. Айнан шу баҳс Туркиянинг кейинги тақдирига катта таъсир кўрсатиши мумкин.
Монтелла ва унинг шогирдлари учун вақт кўп эмас. Хатолардан хулоса чиқариш, мухлислар ишончини қайтариш ва гуруҳдаги вазиятни ўз фойдасига буриш керак. Туркия терма жамоаси учун Жаҳон чемпионати энди ҳақиқий характер синовига айланди.
…