30 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...

·24·Спорт
30 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...

Океан ортининг муҳташам яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг кутилмаган натижалари ва ҳақиқий драмалари билан миллионлаб мухлисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Диққат марказидаги «D» гуруҳининг 1-тури доирасида вакилларимиз ва кўплаб ўзбек мухлислари чин дилдан мухлислик қилаётган Европанинг маҳоратли вакили — Туркия миллий терма жамоаси яшил қитъа вакили бўлмиш Австралия термасига қарши майдонга тушди. Мухлислар учун чинакам шиддатли ва ҳаяжонли кечган ушбу тўқнашувда туркиялик футболчилар яққол устунликка эга бўлишганига қарамай, якунда омад «кенгурулар»га кулиб боқди ва ўйин 0:2 ҳисобида яшил қитъа вакилларининг фойдасига ҳал бўлди.

Винченцо Монтелла бошқарувидаги «ой-юлдузлилар» мусобақани ғалаба билан бошлаш учун бор кучларини ишга солган бўлсалар-да, рақиб дарвозаси олдидаги омадсизлик уларга қимматга тушди.

30 та зарба ва стадионни ларзага келтирган омадсизлик статистикаси

Учрашув давомида Винченцо Монтелла шогирдлари рақиб майдончасини том маънода қамал қилиб қўйишди. Ўйин якунларига кўра, Туркия терма жамоаси вакиллари Австралия дарвозаси томон нақд 30 та зарба йўллашди! Энг ачинарлиси шундаки, мазкур шиддатли ҳужумларнинг 8 таси тўғридан-тўғри рақиб дарвозасига аниқ борган бўлса-да, австралияликлар посбони Мэтью Райан ҳақиқий маҳорат кўрсатиб, бирорта тўпнинг ҳам тўрга бориб тушишига йўл қўймади.

Аксинча, қарши ҳужумда ўта аниқ ва тартибли ҳаракат қилган Австралия терма жамоаси учрашув давомида бор-йўғи 9 маротаба зарба берди. Улардан 4 таси дарвоза томон аниқ йўналтирилган бўлиб, шулардан 2 таси гол билан якунланди. Мана шу самарадорлик ва тактик совуққонлик «кенгурулар»га муҳим 3 очкони тақдим этди.

Қуйидаги расмий баённома ва таҳлилий жадвал орқали Туркия ҳамда Австралия терма жамоаларининг ўйиндаги кўрсаткичлари ва гуруҳдаги кейинги режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва гуруҳ мақоми

Тўқнаш келган жамоалар

Якуний расмий ҳисоб

Умумий зарбалар (Туркия / Австралия)

Дарвозага аниқ борган зарбалар

Навбатдаги 2-тур баҳслари тақвими

ЖЧ-2026. «D» гуруҳи, 1-тур

Туркия — Австралия

0 : 2

30 та — 9 та


(Туркиянинг яққол устунлиги)

8 та — 4 та

Туркия — Парагвай


Австралия — АҚШ

Тезкор таҳлил ва олдинда турган ҳал қилувчи баҳслар

Мазкур мағлубиятдан сўнг, италиялик мутахассис Винченцо Монтелла шогирдлари вазиятни ўнглаш учун хатолар устида зудлик билан ишлашлари талаб этилади. Боиси, «D» гуруҳида кураш сония сайин кескинлашиб бормоқда. Гуруҳнинг дастлабки баҳсида мусобақа мезбонларидан бири АҚШ термаси Парагвайни 4:1 ҳисобида мағлуб этган эди.

Навбатдаги қайноқ баҳслар тақвими: Эндиликда Туркия миллий терма жамоаси гуруҳдаги вазиятни ўнглаш ва кейинги босқич умидларини сақлаб қолиш учун 2-турда Жанубий Америка вакили Парагвайга қарши баҳс олиб боради ва бу ўйинда турк қардошларимизга фақат ва фақат ғалаба зарур. Илк турда муҳим зафарни расмийлаштирган Австралия эса гуруҳ пешқадами АҚШ терма жамоаси билан марказий тўқнашувда куч синашади.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Туркия терма жамоасининг мундиалдаги кейинги тақдири, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

TurkiyaAvstraliyaFIFA Jahon chempionatiVinsentsho MontellaMat Rayan
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Витиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиВитиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиБугун, 09:47Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Бугун, 09:37Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиМонтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиБугун, 09:15Винисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиВинисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиБугун, 09:09«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлди«RAF 10» турнирида барча жанглар якунланиб, ғолиблар номи аниқ бўлдиБугун, 09:02Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Криштиану билан учрашувда машҳур блогер қиз кўз ёшларини тия олмади (видео)Бугун, 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди
Реал Мадрид Килиан Мбаппе борасида якуний қарорга келди