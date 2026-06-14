30 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...
Океан ортининг муҳташам яшил майдонларида старт олган футбол бўйича тарихий ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг кутилмаган натижалари ва ҳақиқий драмалари билан миллионлаб мухлисларни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. Диққат марказидаги «D» гуруҳининг 1-тури доирасида вакилларимиз ва кўплаб ўзбек мухлислари чин дилдан мухлислик қилаётган Европанинг маҳоратли вакили — Туркия миллий терма жамоаси яшил қитъа вакили бўлмиш Австралия термасига қарши майдонга тушди. Мухлислар учун чинакам шиддатли ва ҳаяжонли кечган ушбу тўқнашувда туркиялик футболчилар яққол устунликка эга бўлишганига қарамай, якунда омад «кенгурулар»га кулиб боқди ва ўйин 0:2 ҳисобида яшил қитъа вакилларининг фойдасига ҳал бўлди.
Винченцо Монтелла бошқарувидаги «ой-юлдузлилар» мусобақани ғалаба билан бошлаш учун бор кучларини ишга солган бўлсалар-да, рақиб дарвозаси олдидаги омадсизлик уларга қимматга тушди.
30 та зарба ва стадионни ларзага келтирган омадсизлик статистикаси
Учрашув давомида Винченцо Монтелла шогирдлари рақиб майдончасини том маънода қамал қилиб қўйишди. Ўйин якунларига кўра, Туркия терма жамоаси вакиллари Австралия дарвозаси томон нақд 30 та зарба йўллашди! Энг ачинарлиси шундаки, мазкур шиддатли ҳужумларнинг 8 таси тўғридан-тўғри рақиб дарвозасига аниқ борган бўлса-да, австралияликлар посбони Мэтью Райан ҳақиқий маҳорат кўрсатиб, бирорта тўпнинг ҳам тўрга бориб тушишига йўл қўймади.
Аксинча, қарши ҳужумда ўта аниқ ва тартибли ҳаракат қилган Австралия терма жамоаси учрашув давомида бор-йўғи 9 маротаба зарба берди. Улардан 4 таси дарвоза томон аниқ йўналтирилган бўлиб, шулардан 2 таси гол билан якунланди. Мана шу самарадорлик ва тактик совуққонлик «кенгурулар»га муҳим 3 очкони тақдим этди.
Қуйидаги расмий баённома ва таҳлилий жадвал орқали Туркия ҳамда Австралия терма жамоаларининг ўйиндаги кўрсаткичлари ва гуруҳдаги кейинги режалари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва гуруҳ мақоми
Тўқнаш келган жамоалар
Якуний расмий ҳисоб
Умумий зарбалар (Туркия / Австралия)
Дарвозага аниқ борган зарбалар
Навбатдаги 2-тур баҳслари тақвими
ЖЧ-2026. «D» гуруҳи, 1-тур
Туркия — Австралия
0 : 2
30 та — 9 та
(Туркиянинг яққол устунлиги)
8 та — 4 та
• Туркия — Парагвай
• Австралия — АҚШ
Тезкор таҳлил ва олдинда турган ҳал қилувчи баҳслар
Мазкур мағлубиятдан сўнг, италиялик мутахассис Винченцо Монтелла шогирдлари вазиятни ўнглаш учун хатолар устида зудлик билан ишлашлари талаб этилади. Боиси, «D» гуруҳида кураш сония сайин кескинлашиб бормоқда. Гуруҳнинг дастлабки баҳсида мусобақа мезбонларидан бири АҚШ термаси Парагвайни 4:1 ҳисобида мағлуб этган эди.
Навбатдаги қайноқ баҳслар тақвими: Эндиликда Туркия миллий терма жамоаси гуруҳдаги вазиятни ўнглаш ва кейинги босқич умидларини сақлаб қолиш учун 2-турда Жанубий Америка вакили Парагвайга қарши баҳс олиб боради ва бу ўйинда турк қардошларимизга фақат ва фақат ғалаба зарур. Илк турда муҳим зафарни расмийлаштирган Австралия эса гуруҳ пешқадами АҚШ терма жамоаси билан марказий тўқнашувда куч синашади.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ баҳслари, Туркия терма жамоасининг мундиалдаги кейинги тақдири, учрашувлар таҳлили ва спорт оламига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…