Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйди
Европа футболида ёзги трансфер ойнаси яқинлашган сайин гранд клублар иштирокидаги турли шов-шувли хабарлар ва кутилмаган воқеалар ривожи авж палласига чиқмоқда. Ана шундай катта шов-шувлардан бири Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» ҳамда Испаниянинг амалдаги қироли Мадриднинг «Реал» клублари ўртасида юз берди. Маълум бўлишича, 2024 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби, сайёрамизнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири Родри Эрнандесда шу ёзда ўзи болаликдан орзу қилган жамоа — «Реал Мадрид» сафига ўтиш учун жуда қулай имконият юзага келган эди. Бироқ трансферлар оламидаги сўнгги сиёсий жараёнлар ушбу келишувга бутунлай нуқта қўйди.
Испаниянинг нуфузли ва ишончли нашрларидан бири ҳисобланган «Cadena SER» тарқатган хабарга кўра, «Қироллик клуби» раҳбарияти ва мураббийлар штаби орасида ушбу маҳоратли испан футболчисини Мадридга олиб келишни қаттиқ истовчилар ва бу ғояни қўллаб-қувватловчилар жуда кўп бўлган. Бироқ миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган ушбу трансфер энди ҳеч қачон амалга ошмайдиган бўлди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Родри Эрнандес атрофида юзага келган трансфер машмашаси ва Мадрид клубидаги ички сиёсий вазият тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Трансфер марказидаги юлдуз
Футболчининг амалдаги мақоми
Юзага келган имконият
«Реал» ички раҳбариятининг муносабати
Флорентино Переснинг якуний қарори
Мухолиф номзоднинг баёноти
Родри Эрнандес
(Испаниялик ярим ҳимоячи)
2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби, «Манчестер Сити» етакчиси
Ёзги трансфер ойнасида «Реал»га ўтиш
Кўпчилик раҳбарлар Родрини олиб келишни қаттиқ истаган
Шахсан қарши чиқди
(Трансферни бутунлай бекор қилди)
«Родри билан келишув бор эди»
(Футболчи буни рад этди)
Флорентино Переснинг қатъий «ВЕТО»си ва сайлов ортидаги сирлар
Мадрид грандида яқиндагина бўлиб ўтган президентлик сайловлари ушбу трансфер тақдирини ҳал қилувчи асосий омилга айланди. Клуб раҳбарлигига қайта сайланишга муваффақ бўлган амалдаги президент Флорентино Перес Родрининг трансферига шахсан қатъий равишда қарши чиққан ва бу келишувга бутунлай чек қўйган.
Инсайдларнинг маълум қилишича, Переснинг сайловдаги асосий рақобатчиси бўлган тадбиркор Энрике Рикельме ўз тарғибот кампанияси давомида агар президент этиб сайланса, Родрини Мадридга олиб келишини ва футболчи билан албатта келишув мавжудлигини бонг урган эди. Аммо ўша кезларда «Манчестер Сити» юлдузининг ўзи бундай даъволарни тезкорлик билан рад этиб, ҳеч ким билан яширин музокара олиб бормаганини маълум қилган.
Шу тариқа, президентлик пойгасида яна ғалаба қозонган Флорентино Перес рақибининг асосий козири бўлган ушбу трансфер режасини бутунлай чиппакка чиқарди ва «Олтин тўп» соҳибининг «Сантьяго Бернабеу»га келишига йўл қўймади. Родри эса катта эҳтимол билан Энцо Мареска қўл остида, Англияда ўз фаолиятини давом эттиради.
Европа спортидаги энг қайноқ трансферлар, Флорентино Перес ва Хосеп Гвардиоланинг кейинги тактик юришлари ҳамда футбол оламига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…