Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйди

·0·Спорт
Флорентино Перес Родрининг «Реал»га трансфер қилинишига шахсан тақиқ қўйди

Европа футболида ёзги трансфер ойнаси яқинлашган сайин гранд клублар иштирокидаги турли шов-шувли хабарлар ва кутилмаган воқеалар ривожи авж палласига чиқмоқда. Ана шундай катта шов-шувлардан бири Англиянинг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» ҳамда Испаниянинг амалдаги қироли Мадриднинг «Реал» клублари ўртасида юз берди. Маълум бўлишича, 2024 йилги «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соҳиби, сайёрамизнинг энг кучли ярим ҳимоячиларидан бири Родри Эрнандесда шу ёзда ўзи болаликдан орзу қилган жамоа — «Реал Мадрид» сафига ўтиш учун жуда қулай имконият юзага келган эди. Бироқ трансферлар оламидаги сўнгги сиёсий жараёнлар ушбу келишувга бутунлай нуқта қўйди.

Испаниянинг нуфузли ва ишончли нашрларидан бири ҳисобланган «Cadena SER» тарқатган хабарга кўра, «Қироллик клуби» раҳбарияти ва мураббийлар штаби орасида ушбу маҳоратли испан футболчисини Мадридга олиб келишни қаттиқ истовчилар ва бу ғояни қўллаб-қувватловчилар жуда кўп бўлган. Бироқ миллионлаб мухлислар интиқлик билан кутган ушбу трансфер энди ҳеч қачон амалга ошмайдиган бўлди.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Родри Эрнандес атрофида юзага келган трансфер машмашаси ва Мадрид клубидаги ички сиёсий вазият тафсилотлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Трансфер марказидаги юлдуз

Футболчининг амалдаги мақоми

Юзага келган имконият

«Реал» ички раҳбариятининг муносабати

Флорентино Переснинг якуний қарори

Мухолиф номзоднинг баёноти

Родри Эрнандес


(Испаниялик ярим ҳимоячи)

2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби, «Манчестер Сити» етакчиси

Ёзги трансфер ойнасида «Реал»га ўтиш

Кўпчилик раҳбарлар Родрини олиб келишни қаттиқ истаган

Шахсан қарши чиқди


(Трансферни бутунлай бекор қилди)

«Родри билан келишув бор эди»


(Футболчи буни рад этди)

Флорентино Переснинг қатъий «ВЕТО»си ва сайлов ортидаги сирлар

Мадрид грандида яқиндагина бўлиб ўтган президентлик сайловлари ушбу трансфер тақдирини ҳал қилувчи асосий омилга айланди. Клуб раҳбарлигига қайта сайланишга муваффақ бўлган амалдаги президент Флорентино Перес Родрининг трансферига шахсан қатъий равишда қарши чиққан ва бу келишувга бутунлай чек қўйган.

Инсайдларнинг маълум қилишича, Переснинг сайловдаги асосий рақобатчиси бўлган тадбиркор Энрике Рикельме ўз тарғибот кампанияси давомида агар президент этиб сайланса, Родрини Мадридга олиб келишини ва футболчи билан албатта келишув мавжудлигини бонг урган эди. Аммо ўша кезларда «Манчестер Сити» юлдузининг ўзи бундай даъволарни тезкорлик билан рад этиб, ҳеч ким билан яширин музокара олиб бормаганини маълум қилган.

Шу тариқа, президентлик пойгасида яна ғалаба қозонган Флорентино Перес рақибининг асосий козири бўлган ушбу трансфер режасини бутунлай чиппакка чиқарди ва «Олтин тўп» соҳибининг «Сантьяго Бернабеу»га келишига йўл қўймади. Родри эса катта эҳтимол билан Энцо Мареска қўл остида, Англияда ўз фаолиятини давом эттиради.

Европа спортидаги энг қайноқ трансферлар, Флорентино Перес ва Хосеп Гвардиоланинг кейинги тактик юришлари ҳамда футбол оламига оид энг ишончли, эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Қозоғистонлик собиқ футболчи Ўзбекистоннинг имкониятини баҳолади...Бугун, 10:13Витиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиВитиня Португалия фаворит эмаслигини, аммо чемпионликка даъвогарлигини айтдиБугун, 09:47Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Ойига 500 долларга ўйнаган болакайнинг «Сити» юлдузига айланишини ким ўйлабди?Бугун, 09:3730 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...30 та зарба йўллаган Туркия терма жамоаси Австралияга мағлуб бўлди...Бугун, 09:22Монтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиМонтелла Австралиядан мағлубиятдан кейин жамоасига ишонч билдирдиБугун, 09:15Винисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиВинисиус Марокаш билан ўйиндаги дуранг натижадан кейин баёнот бердиБугун, 09:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?