Нидерландия Япония билан ўйинда ғалабани бой берди (видео)
2026 йилги Жаҳон чемпионатида F гуруҳи баҳслари ҳам старт олди. Гуруҳнинг дастлабки учрашувида Европа футболи грандларидан бири Нидерландия Осиёнинг кучли жамоаси Японияга қарши майдонга тушди ва қизиқарли баҳс 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Арлингтонда бўлиб ўтган учрашув мухлисларга ҳақиқий мундиал кайфиятини тақдим этди. Нидерландия икки марта ҳисобда олдинга чиқиб олди, аммо Япония ҳар сафар жавоб қайтаришга куч топди. Айниқса, ўйиннинг сўнгги дақиқаларида киритилган гол “самурайлар”га муҳим очко олиб келди.
Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилди. Нидерландия тўпни кўпроқ назорат қилишга интилди, Япония эса тезкор ўтишлар ва қанотлар орқали хавф туғдиришга ҳаракат қилди. Ҳар икки жамоа ҳам ҳимояда тартибли ўйнагани боис танаффусгача ҳисоб очилмади.
Иккинчи бўлим бошланиши билан ўйин анча жонланди. 51-дақиқада Нидерландия етакчиси Виржил ван Дейк ўз сўзини айтди. Тажрибали ҳимоячи рақиб дарвозасини ишғол қилиб, “қизғишлар”ни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Бироқ Япония бундай зарбадан сўнг тушкунликка тушмади. Орадан кўп ўтмай, 57-дақиқада Накамура аниқ зарба билан ҳисобни тенглаштирди. Бу гол япон футболчиларига қўшимча ишонч бағишлади ва учрашув яна очиқ тус олди.
64-дақиқада Нидерландия яна олдинга чиқиб олди. Бу сафар Саммервилл ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, ҳисобни 2:1 кўринишига келтирди. Унинг голидан кейин кўпчилик Нидерландия ўйинни назорат қилиб, ғалабани сақлаб қолади, деб ўйлади.
Аммо Япония яна характер кўрсатди. Осиё гранди охиригача курашди ва 89-дақиқада ўз меҳнати самарасини олди. Даити Камада муҳим гол уриб, ҳисобни 2:2 қилди. Бу гол Японияга нафақат бир очко, балки гуруҳдаги кейинги ўйинлар олдидан катта руҳий куч ҳам берди.
ЖЧ-2026. F гуруҳи. 1-тур
Нидерландия — Япония 2:2
14 июн. Арлингтон
Гoллар: ван Дейк (51), Саммервилл (64) — Накамура (57), Камада (89).
Нидерландия — Вербрюгген, Думфртс, ван Ҳекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберҳ (Аке, 81), де Йонг, Рейндерс (Тимбер, 70), Саммервилл (Копмейнерс, 70), Гакпо (Бробби, 85), Мален (Депай, 70).
Япония — Сузуки, Ватанабэ (Томиясу, 75), Танигути, Ито, Доан (Сугавара, 75), Камада, Сано, Накамура, Кубо (Огава, 75), Маэда (Дзюня, 64), Уэда (Шиогаи, 84).
Огоҳлантиришлар: Саммервилл (61), Депай (83), ван де Вен (90+1).
Бу дуранг F гуруҳидаги кураш анча қизиқ кечишини кўрсатди. Нидерландия қоғозда фаворитлардан бири сифатида кўрилса-да, Япония ўзининг тартибли, интизомли ва охиригача курашадиган жамоа эканини яна бир бор исботлади.
Нидерландия учун бу натижа бироз аламли бўлди. Чунки жамоа икки марта ҳисобда олдинга чиқди, аммо ҳар икки ҳолатда ҳам устунликни сақлаб қола олмади. Айниқса, 89-дақиқада ўтказиб юборилган гол Роналд Куман шогирдлари учун жиддий сабоқ бўлади.
Япония эса бу ўйиндан катта руҳий кўтаринкилик билан чиқди. Осиё жамоаси Европа грандига қарши мағлубиятдан қутулиб қолди ва гуруҳдаги имкониятларини сақлаб қолди. Бундай характер катта турнирларда жуда муҳим.
F гуруҳининг иккинчи учрашувида Швеция ва Тунис ўзаро баҳс олиб боради. Ушбу ўйиндан кейин гуруҳдаги дастлабки вазият янада ойдинлашади.
Жаҳон чемпионати эндигина бошланди, аммо Нидерландия — Япония баҳси аллақачон мухлисларга катта ҳис-туйғу тақдим этди. Икки бор ортда қолиб, барибир дурангга эришган Япония ўзини жиддий рақиб сифатида кўрсатди. Нидерландия эса кейинги турларда бундай хатоларни такрорламасликка ҳаракат қилади.
…