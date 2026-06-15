Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришди

·0·Спорт
Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришди

Мексика, АҚШ ва Канада яшил майдонларида қизғин давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг шиддатли ва голларга бой ўйинлари билан дунё футбол жамоатчилигини ҳайратга солишда давом этмоқда. Мусобақанинг «F» гуруҳида дастлабки тур баҳслари ўзининг якунига етди. Гуруҳнинг иккинчи қарама-қаршилигида Европанинг қудратли ва тажрибали вакилларидан бири бўлмиш Швеция терма жамоаси Шимолий Африканинг жиддий рақибларидан саналган Тунис вакилларига қарши майдонга тушди. Монтеррей шаҳридаги муҳташам «Estadio BBVA» аренасида кечган учрашув скандинавияликларнинг мутлақ устунлиги ва йирик 5:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.

Монтеррейдаги голлар шоуси: Швециянинг даҳшатли ҳужум чизиғи

Учрашув старт олиши билан шведлар рақиб дарвозаси олдида катта босим юзага келтиришди. Баҳснинг ҳали дебют қисми — 7-дақиқасидаёқ иқтидорли ярим ҳимоячи Айари ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Орадан кўп ўтмай, 30-дақиқада жамоанинг бош юлдузи Александр Исак орадаги фарқни иккитага оширди. Африкаликлар биринчи бўлим тугаши арафасида, яъни 43-дақиқада Рекикнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни қисқартириб, ўйинга интрига қайтаришгандек бўлишди.

Бироқ, иккинчи бўлимда Европа вакиллари рақибга ҳеч қандай имконият қолдиришмади. 60-дақиқада жорий мавсумнинг энг қайноқ ҳужумчиларидан бири Виктор Гокереш ўз номини таблога ёздириб қўйган бўлса, 84-дақиқада Сванберг ҳисобни йирик кўринишга олиб келди. Учрашувга қўшиб берилган ҳакамнинг компенсация вақтида (90+6-дақиқа) эса ўйиннинг қаҳрамонига айланган Айари ўз дублини нишонлаб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.

Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали «F» гуруҳи 1-тур учрашуви тафсилотлари ва жамоаларнинг бошланғич таркиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Мусобақа ва расмий босқич

Ўйин ўтказилган стадион

Қарама-қаршилик ва якуний ҳисоб

Гол муаллифлари ва дақиқалари

Швеция терма жамоаси таркиби

Тунис терма жамоаси таркиби

ЖЧ-2026, «F» гуруҳи


(1-тур баҳси)

«Estadio BBVA»


(Монтеррей, Мексика)

Швеция — Тунис


5:1

Швеция: Айари (7, 90+6), Исак (30), Гокереш (60), Сванберг (84)



Тунис: Рекик (43)

Нордфелт, Ҳиен, Линделёф, Лагербилк, Бернҳардсон, Карлстром, Айари, Гудмундсон, Нигрен, Исак, Гокереш.

Шамаҳ, Валери, Бен Ҳмида, Талби, Рекик, Абди, Шҳири, Ҳедира, Межбри, Саад, Бен Слимане.

«F» гуруҳидаги вазият қизғин тус олмоқда

Эслатиб ўтамиз, ушбу квартетдан ўрин олган илк учрашувда ҳам ҳақиқий драма кузатилган эди. Унда кучли Нидерландия терма жамоаси Осиё қитъаси гранди Япония вакилларига қарши баҳс олиб бориб, 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекканди. Биринчи тур якунларига кўра, даҳшатли зафар қучган Швеция терма жамоаси 3 очко ва тўплар нисбатига кўра гуруҳда яққол пешқадамга айланиб олди. Тунис эса сўнгги поғонадан жой олди. Олдинда бизни янада шиддатли иккинчи тур учрашувлари кутмоқда.

Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, юлдуз футболчиларнинг голли шоулари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Файзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиФайзуллаев Каннаваронинг маслаҳати ва мундиал орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:58Аббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиАббосбек Файзуллаев Роналдуга қарши ўйнаш орзуси ҳақида гапирдиБугун, 06:29Булат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳоладиБулат Есмагамбетов Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 даги имкониятини паст баҳоладиБугун, 06:18Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Гэтжи Топурияни техник нокаутга учратиб, шов-шувли ғалаба қозонди!Бугун, 05:45Сирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритдиСирил Ган Алекс Перейрани мағлуб этиб, чемпионлик камарини қўлга киритдиБугун, 04:25Жош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиЖош Хокит иккинчи раундда Деррик Льюисни нокаутга учратдиБугун, 04:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Челси»га қарши финалда қандай баҳоланди?