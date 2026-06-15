Швеция миллий терма жамоаси Тунис устидан йирик ғалабага эришди
Мексика, АҚШ ва Канада яшил майдонларида қизғин давом этаётган ЖЧ-2026 мусобақаси ўзининг шиддатли ва голларга бой ўйинлари билан дунё футбол жамоатчилигини ҳайратга солишда давом этмоқда. Мусобақанинг «F» гуруҳида дастлабки тур баҳслари ўзининг якунига етди. Гуруҳнинг иккинчи қарама-қаршилигида Европанинг қудратли ва тажрибали вакилларидан бири бўлмиш Швеция терма жамоаси Шимолий Африканинг жиддий рақибларидан саналган Тунис вакилларига қарши майдонга тушди. Монтеррей шаҳридаги муҳташам «Estadio BBVA» аренасида кечган учрашув скандинавияликларнинг мутлақ устунлиги ва йирик 5:1 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди.
Монтеррейдаги голлар шоуси: Швециянинг даҳшатли ҳужум чизиғи
Учрашув старт олиши билан шведлар рақиб дарвозаси олдида катта босим юзага келтиришди. Баҳснинг ҳали дебют қисми — 7-дақиқасидаёқ иқтидорли ярим ҳимоячи Айари ҳисобни очишга муваффақ бўлди. Орадан кўп ўтмай, 30-дақиқада жамоанинг бош юлдузи Александр Исак орадаги фарқни иккитага оширди. Африкаликлар биринчи бўлим тугаши арафасида, яъни 43-дақиқада Рекикнинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни қисқартириб, ўйинга интрига қайтаришгандек бўлишди.
Бироқ, иккинчи бўлимда Европа вакиллари рақибга ҳеч қандай имконият қолдиришмади. 60-дақиқада жорий мавсумнинг энг қайноқ ҳужумчиларидан бири Виктор Гокереш ўз номини таблога ёздириб қўйган бўлса, 84-дақиқада Сванберг ҳисобни йирик кўринишга олиб келди. Учрашувга қўшиб берилган ҳакамнинг компенсация вақтида (90+6-дақиқа) эса ўйиннинг қаҳрамонига айланган Айари ўз дублини нишонлаб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.
Қуйидаги расмий спорт таҳлили жадвали орқали «F» гуруҳи 1-тур учрашуви тафсилотлари ва жамоаларнинг бошланғич таркиблари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Мусобақа ва расмий босқич
Ўйин ўтказилган стадион
Қарама-қаршилик ва якуний ҳисоб
Гол муаллифлари ва дақиқалари
Швеция терма жамоаси таркиби
Тунис терма жамоаси таркиби
ЖЧ-2026, «F» гуруҳи
(1-тур баҳси)
«Estadio BBVA»
(Монтеррей, Мексика)
Швеция — Тунис
5:1
Швеция: Айари (7, 90+6), Исак (30), Гокереш (60), Сванберг (84)
Тунис: Рекик (43)
Нордфелт, Ҳиен, Линделёф, Лагербилк, Бернҳардсон, Карлстром, Айари, Гудмундсон, Нигрен, Исак, Гокереш.
Шамаҳ, Валери, Бен Ҳмида, Талби, Рекик, Абди, Шҳири, Ҳедира, Межбри, Саад, Бен Слимане.
«F» гуруҳидаги вазият қизғин тус олмоқда
Эслатиб ўтамиз, ушбу квартетдан ўрин олган илк учрашувда ҳам ҳақиқий драма кузатилган эди. Унда кучли Нидерландия терма жамоаси Осиё қитъаси гранди Япония вакилларига қарши баҳс олиб бориб, 2:2 ҳисобидаги жанговар дурангга имзо чекканди. Биринчи тур якунларига кўра, даҳшатли зафар қучган Швеция терма жамоаси 3 очко ва тўплар нисбатига кўра гуруҳда яққол пешқадамга айланиб олди. Тунис эса сўнгги поғонадан жой олди. Олдинда бизни янада шиддатли иккинчи тур учрашувлари кутмоқда.
Жаҳон чемпионатининг энг қайноқ нафаси, мундиал майдонларидан эксклюзив репортажлар, юлдуз футболчиларнинг голли шоулари ва спорт оламига оид энг ишончли янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…